茶屋本陣 畔屋 “cafe KOMON 湖紋”　季節限定「静岡紅ほっぺのパンケーキ」販売開始！

株式会社小田急箱根

芦ノ湖畔の茶屋本陣 畔屋内のカフェ「cafe KOMON湖紋」では、今の季節にぴったりな期間限定メニューとして「静岡紅ほっぺのパンケーキ」の販売を開始いたしました。

当メニューは、オーダーが入ってから卵白を泡立て、一つずつ手作りする人気のパンケーキ生地にはイチゴのソースを惜しみなく練り込み、静岡県産「紅ほっぺ」や濃厚生クリームと併せてお召し上がりください。また、生クリームの下には苺のアイスクリームが隠れており、温かなパンケーキと冷たいアイスが溶け合う、至福の時間をお楽しみ頂けます。

凛とした空気と富士山の冠雪が美しいこの季節に、是非「cafe KOMON 湖紋」へお立ち寄りいただき、季節の味わいをご堪能ください。

静岡紅ほっぺのパンケーキ(イメージ)cafe KOMON湖紋

■ 商 品 名 季節限定「静岡紅ほっぺのパンケーキ」

■ 販売価格 １，７５０円（税込み １，９２５円）

■ 販売期間 ２０２６年１月２４日（土） ～ ３月中旬（予定）

■ 販売場所 【店 舗 名】茶屋本陣 畔屋２階「cafe KOMON 湖紋」

【住所】神奈川県足柄下郡箱根町箱根１６１-１

【営業時間】１０：３０～１６：００（L.O１５：３０） 年中無休

【公式HP】https://www.chayahonjin-hotoriya.com/