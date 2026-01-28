総利用回数64万回超の「就活AI」に「ノート機能」「文字数調整機能」を追加

株式会社ジェイック

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックは、当社の子会社である株式会社エフィシエントと共同開発した、ChatGPTを活用したAIによる自己PR&志望動機等の作成・添削サービス「就活AI」に、新たに「ノート機能」「文字数調整機能」の2つの機能を追加したことを発表します。

「就活AI」サイト：https://sai.jaic-g.com/

■総利用回数64万回を超える「就活AI」について

「就活AI」は、入力されたキーワードやエピソードに応じて「自己PRやガクチカ、志望動機のたたき台作成・添削」、「面接で想定される質問の提示、逆質問の作成」、また就活や転職の相談などを無料で行えるツールで、2023年5月にリリースいたしました。学生だけでなく、転職活動を行う社会人や第二新卒の方々など、これまで推計約28万人(※1)に訪問いただいており、総利用回数は64万回を突破(※2)しています。

(※1)Google Analytics 4 により集計した推計訪問者数(総ユーザー数)：282,917人(2023年5月16日～2026年1月20日)

(※2)就活AI総利用回数：645,399回(2023年5月16日～2026年1月20日)

■新たに追加した2つの機能について

今回、就活AIに新たに「ノート機能」「文字数調整機能」の2つの機能を追加しました。就活AIは、自己PRや志望動機の作成・添削などの基本機能を、個人情報の登録不要で無料ですぐに利用できます。今回追加した「ノート機能」「文字数調整機能」も、メールアドレスと属性情報などの簡単な利用登録を行うことで利用できます。

〈ノート機能〉

「ノート機能」は、就活AIで生成した文章を企業別・カテゴリ別に保存・整理できる機能です。自己PRや志望動機のブラッシュアップや管理がしやすくなるほか、就活AIの各種AI機能とも連携し、通常の就活ノートとしても活用できます。

作成したノートは、マイページ内の「就活・転職ノート一覧」から確認でき、タイトル検索やタグ検索にも対応しています。タグは「自己PR／ガクチカ」「志望動機」「面接・逆質問」「自己分析メモ」「業界研究」「インターン関連メモ」「スケジュールメモ」など、全19種類から任意で設定可能です。これにより、企業や業界ごとに提出した自己PRや志望動機を整理・管理しながら、就職・転職活動を効率的に進めることができます。

〈文字数調整機能〉

「文字数調整機能」は、作成済みの文章の内容を大きく変えることなく、指定した文字数の範囲内に調整できる機能です。就職・転職活動では、エントリーシートや履歴書など、企業ごとに異なる文字数制限への対応が求められますが、通常の生成AIでは「〇〇文字以上～〇〇文字以下」といった細かな条件への対応を苦手とするケースが少なくありません。本機能では、こうした条件に対応できるため、文章の書き直しにかかる手間を減らし、複数企業への応募準備を効率的に進めることができます。

今後も「就活AI」は、生成AIの活用実態に関する就活生へのインタビューなどを踏まえながら、さらなる機能強化を検討していきます。具体的には、就活AIのマイページに蓄積されたユーザー情報を活用し、一人ひとりの状況に応じたアドバイスの提供などを予定しています。これらの機能強化を通じて、就活生が就職活動の本質である「自分自身との対話」や「企業研究」により多くの時間を充てられるよう、引き続きサポートしてまいります。

■「就活AI」基本機能

「就活AI」は、以下の機能を無料で提供しています。

1．「自己PR」・「ガクチカ」の作成 https://sai.jaic-g.com/pr_creation/input

2．「自己PR」・「ガクチカ」の添削 https://sai.jaic-g.com/pr_correction/input

3．「志望動機」の作成 https://sai.jaic-g.com/reason_creation/input

4．「志望動機」の添削 https://sai.jaic-g.com/reason_correction/input

5．「逆質問」の作成 https://sai.jaic-g.com/counter_question_creation/input

6．「履歴書・職務経歴書 作成ツール」

履歴書の作成 https://sai.jaic-g.com/resume/personal-history/input

職務経歴書の作成 https://sai.jaic-g.com/resume/work-history/input

7．「就活・転職相談AI」 https://sai.jaic-g.com/recruitment_consultation

また、「就活AI」では、当社が提供する自己分析ツール「Future Finder (R)（フューチャーファインダー）」や、AI面接練習アプリ「steach(R)（スティーチ）」の案内も行っています。

■ジェイックについて

ジェイックは、「可能性を羽ばたかせる」をミッションに掲げ、教育研修サービス、採用支援サービスを提供しています。教育研修サービスでは、Fortune500(アメリカの売上トップ500社)の90％以上が導入する「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした『７つの習慣(R)』研修や、目標達成メソッドとして著名な『原田メソッド(R)』の研修等を提供しています。採用支援サービスでは、既卒者・第二新卒者向けの『ジェイック 就職カレッジ(R)』等を提供しており、2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者39,000名以上(※1)、企業7,000社以上（※2）の就職・採用を支援し、厚生労働省委託事業「職業紹介優良事業者」認定も取得しています。

(※1)2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等主催の面接会参加人数

(※2)2005/5～2025/4の当社「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数

■会社概要

社名 ：株式会社ジェイック（https://www.jaic-g.com/）

本社所在地：東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F（受付6F）

代表取締役：佐藤 剛志

設立 ：1991年3月

資本金 ：2億6,277万円（2025年7月末現在）

事業内容 ：教育研修サービス、採用支援サービス、就職支援サービス

既卒向け就職支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」https://www.jaic-college.jp/

採用×教育チャンネル 「ＨＲドクター」https://www.hr-doctor.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ジェイック 担当：梅田

E-mail： info@jaic-g.com TEL 03-5282-7600 FAX 03-5282-7607