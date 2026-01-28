★イベント情報★COBRA POP UP STORE～Memory of 寺沢武一～ in 大宮開催。2026年2月11日(水)から、ハンズ大宮店でコブラたちとまた会える！

株式会社CRAZY BUMP

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2026年2月11日(水)よりハンズ大宮店にて開始する【COBRA POP UP STOR～Memory of 寺沢武一～ in 大宮】の情報を公開致します。

SFアクション漫画の金字塔として、時代を超えて光り輝く名作『コブラ』。

主人公コブラや美しき相棒のレディー、そして宿敵クリスタル・ボーイといったキャラクターたちの魅力はもちろん、数々の名言や手に汗握るアクションシーンなど、45年間の年月をまったく感じさせない新鮮な感動は、世代や国境を超えて今も広がり続けています。

1978年の連載開始から45周年を迎え、今あらためて『コブラ』の魅力を振り返り、また2023年9月に惜しくもこの世を去った寺沢武一先生に思いを馳せ、『Memory of 寺沢武一』と題した記念POP UP STOREを東武宇都宮百貨店にて開催します。

これからも心の中に生き続けるコブラたちを永遠に語り継ぐ記念すべきイベントにぜひご来場ください。

■心を打ち抜くクールでスぺイシーなオリジナルグッズを大公開！

宇宙海賊 Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

「オレの名はコブラ 左腕にサイコガンをもつ不死身の英雄さ」コブラTシャツの決定版！

LADY Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

80’sな雰囲気を纏った、レディが浮かび上がるようなデザイン！

パピヨン Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

コミックス「神の瞳編」に登場する異装の女武器商人「パピヨン」との激闘を鮮やかに描いたTシャツはヴィンテージ風に加工されたデザインが味わい深い。

サイコガン Tシャツ／4,950円(税込)

サイズ：M～XXL

コブラのトレードマークとも言える”サイコガン”を構える姿をデザインした一枚。君はもうコブラにロックオンされている！

レディ Tシャツ／5,500円(税込)

サイズ：M～XXL

フロント部分は石にされた美しきアーマロイド・レディを大胆にプリント。この1枚でサイバーパンクな雰囲気が手に入るぞ。

トートバッグ／3,850円(税込)

サイズ：W360mm×H370mm×D120mm

コブラとレディの姿を、使い勝手の良いトートバッグにプリント。

ロゴ メッシュキャップ／4,950円(税込)

サイズ：フリー

黒地にタイトルロゴが映える、ファンならば普段使い必須の逸品だ。

アクリルパネル／2,200円(税込)

サイズ：W100mm×H142mm

コブラとアーマロイド・レディの美麗イラストがアクリルパネルになって登場！

アクリルスタンド2種／各1,375円(税込)

サイズ：W100mm×H143mm ※枠サイズ

あの名シーンが貴方の卓上に！

アートボード インベーダー／3,740円(税込)

サイズ：F4(W242mm×H333mm)

宇宙海賊VSインベーダー!? 遊び心いっぱいのデザイン。

アートボード 6人の勇士／3,740円(税込)

サイズ：F4(W242mm×H333mm)

「6人の勇士」編より、光明神の力を受けた6人の勇士達がアートボードになったぞ。

ブラインド 名言アクリルキーホルダー(全15種)／550円(税込)

サイズ：H70mm×W30mm

『COBRA』の魅力といえば、数々の名台詞！そんな名言集の中からピックアップした全15種の名言アクリルキーホルダーが登場！

自分の座右の銘として、常に持ち歩きたい！

ブラインド おまけ風シール(全10種)／495円(税込)

サイズ：H48mm×W48mm

人気キャラクターを懐かしさあふれるヨンパチシールに変換。

キラが出てもノーマルが出ても嬉しいラインナップだ！

ブラインドクリアコマステッカー／495円(税込)

サイズ：H41mm~H70mm×W40mm~H90mm

何度も胸を震わせた、コミックスの”あの”シーンがクリアステッカーになって登場だ。

何が当たるかは明けてからのお楽しみ。光に透かしてビビットな世界観を楽しもう。

■ギルドも欲しがる!? POP UP限定の購入特典を手に入れよう。

【購入者特典】VHSジャケット風ステッカー（全5種）

「COBRA45周年記念展~MEMORY OF 寺沢武一~POP UP STORE」関連商品をご購入5,000円（税込）毎に1枚プレゼント。

*店頭では絵柄をお選び頂けます。

*なくなり次第終了です。

【「COBRA45周年記念展~MEMORY OF 寺沢武一~POP UP STORE」 in 大宮】

期間2026年2月11日(水) ～ 3月25日(水)

時間10:00～21:00

会場ハンズ大宮店5階

所在地埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3DOMショッピングセンター 4・5階

https://omiya.hands.net/

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct137

(C)BUICHI TERASAWA／ART TEKNIKA