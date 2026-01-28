¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+ Ì¾¸Å²°¡×³«ºÅ·èÄê
Ç¤°ÕÃÄÂÎ s.e.a.¡Ê¥·ー¡Ë ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²è¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡Ãcinebrasil+¡Ê¥·¥Í¥Ö¥é¥¸¥ë¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+ Ì¾¸Å²°¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¤«¤é2·î26Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ±Ç²èº×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËÅìµþÅÔÆâ¡Ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊLumiere¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡×¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ì¾¸Å²°¤Î·à¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬º¬¤Å¤¯°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊý¡¹¤Ë¡È¼«¹ñ¤Î±Ç²è¤òÆüËÜ¤Î±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÊ¸²½¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ±Ç²èº×¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¸ø³«ºîÉÊ¤ò´Þ¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ7ËÜ¡ÜÃ»ÊÔ1ËÜ¡Ê·×8ºîÉÊ¡Ë¤ò¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£²»³Ú¡¢¼Ò²ñ¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÎÙ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡É¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°³«ºÅ³µÍ×¡¦Ì¾¾Î¡§¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+ Ì¾¸Å²°¡Ãcinebrasil+ Nagoya¡×
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¤«¤é2·î26Æü(ÌÚ)
²ñ¾ì¡§¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ
¼çºÅ¡§s.e.a.
¶¦ºÅ¡§¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ
¸å±ç¡§ÃóÆü¥Ö¥é¥¸¥ëÂç»È´Û¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡¦¥Ûー¥¶Ê¸²½±¡¡¿ºßÅìµþ¥Ö¥é¥¸¥ëÁíÎÎ»ö´Û¡¿
¡¡¡¡¡¡ºßÌ¾¸Å²°¥Ö¥é¥¸¥ëÁíÎÎ»ö´Û¡¿ºßÉÍ¾¾¥Ö¥é¥¸¥ëÁíÎÎ»ö´Û¡¿¥Ö¥é¥¸¥ë¶ä¹Ô
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¡¦¥Äー
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://cinebrasilplus2026.sea-jp.org/ja/
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
°ìÈÌ¡§1,500±ß
¹â¹»À¸°Ê²¼¡§1,000±ß¡Ê³ØÀ¸¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨¹ØÆþÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¿·à¾ìÁë¸ý
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï
¡Ú·à¾ì¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û2·î7Æü(ÅÚ)00»þ00Ê¬¡Ê2·î6Æü(¶â)¤Î¿¼Ìë24»þ¡Ë¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://ticket.midlandcinema.jp/schedule/ticket/0201/index.html
¡Ú·à¾ìÁë¸ý¡Û2/7(ÅÚ)¤Î·à¾ìOPEN»þ¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¥µ¥¤¥È
https://www.midland-sq-cinema.jp/top
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¡Ë
¢£¥É¥é¥Þ±Ç²è
¡¦¡ØËÍ¤é¤ÎÌ´～¥Õ¥¡¥ó¥¡¦¥«¥ê¥ª¥«～¡Ù ¢¨·à¾ì¸ÂÄê¾å±Ç
¨¡¨¡ 2023Ç¯¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñ»º±Ç²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¡¦´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿ÏÃÂêºî¡£
¡¡▶️¡ØËÍ¤é¤ÎÌ´～¥Õ¥¡¥ó¥¡¦¥«¥ê¥ª¥«～¡Ê¸¶Âê¡§Nosso Sonho¡Ë¡Ù¡¡Í½¹ðÊÔ ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡Ãcinebrasil+¡×¤Ç¾å±Ç¡ÃVem ai o cinebrasil+!(https://youtu.be/zR26ZrYKiBM?si=eq6PX94ntDx6hMta)
¡¦¡Ø¥Ñ¥«¤Ø¥Á¤ÏÍÙ¤ë¡Ù
¨¡¨¡ ¹ñÆâ³°¤Î±Ç²èº×¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡▶️¡Ø¥Ñ¥«¥Ø¥Á¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§Pacarrete¡Ë¡¡Í½¹ðÊÔ ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡Ãcinebrasil+¡×¤Ç¾å±Ç¡ÃVem ai o cinebrasil+!(https://youtu.be/6X6lGTYVqBk?si=Rw6KPCBjoCj2MsIz)
NOSSO SONHO(C)URCAFILMES & WARNER BROS.2023
¡ØËÍ¤é¤ÎÌ´～¥Õ¥¡¥ó¥¡¦¥«¥ê¥ª¥«～¡Ù
(C) 2019 DEBERTON FILMES
¡Ø¥Ñ¥«¤Ø¥Á¤ÏÍÙ¤ë¡Ù
¢£ºßÆü¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è
¡¦¡ØNOVA¡Ù ¡ÊÆüËÜ¹ñÆâÀ©ºî¡Ë¢¨·à¾ì¸ÂÄê¾å±Ç
¨¡¨¡ Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢·²ÇÏ¸©ÂçÀôÄ®¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÎÙ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¡×¤ËÁÛ¤¤
¤òÃÚ¤»¤ëºîÉÊ¡£
¡¡▶️¡ØNOVA¡ÙÍ½¹ðÊÔ ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡Ãcinebrasil+¡×¤Ç¾å±Ç¡ÃVem ai o cinebrasil+!(https://youtu.be/QBoKRWT3wZg?si=hHBm7dEi4CpF_-iV)
(C) SAUNA Inc.
¡ØNOVA¡Ù
¢£²»³Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー
¡¦¡Ø¥¯¥ë¥Ó¡¦¥À¡¦¥¨¥¹¥ー¥Ê¤ÎÊª¸ì ～¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤Î³¹³Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿～¡Ù
¨¡¨¡ ¥Ö¥é¥¸¥ë²»³Ú»Ë¾å¤Ë»Ä¤ë·æºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØClube da Esquina¡Ù¤òÀ¸¤ó¤À²»³Ú²È¤¿¤Á¤¬µ®½Å±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤ê¡¢Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¡£
¡¡▶️¡Ø¥¯¥ë¥Ó¡¦¥À¡¦¥¨¥¹¥ー¥Ê¤ÎÊª¸ì¡¡～¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤Î³¹³Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿～¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§Nada Sera Como Antes¡Ù¡¡Í½¹ðÊÔ ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡Ãcinebrasil+¡×¤Ç¾å±Ç(https://youtu.be/10b3MI9_GgE?si=tzX0pISRZ5atmSdq)
¡¡¡¦¡Ø2·î¤Î¤¿¤á¤Ë～¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ù¥¿ー¥Ë¥¢¤È¥Þ¥ó¥²¥¤¥é～¡Ù
¨¡¨¡ ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î¥«ー¥Ë¥Ð¥ë¤È¥µ¥ó¥Ð¤ÎÇØ·Ê¤ò¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ù¥¿ー¥Ë¥¢¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëºîÉÊ¡£
¡¡▶️¡Ø2·î¤Î¤¿¤á¤Ë ～¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ù¥¿ー¥Ë¥¢¤È¥Þ¥ó¥²¥¤¥é～¡Ê¸¶Âê¡§Fevereiros¡Ë¡Ù¡¡Í½¹ðÊÔ ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡Ãcinebrasil+¡×¤Ç¾å±Ç¡ÃVem ai o cinebrasil+!(https://youtu.be/HyUO6HAutYQ?si=IIyhJBnTbtwFx172)
(C) 2023 PALADINA FILMES / CANAL BRASIL
¡Ø¥¯¥ë¥Ó¡¦¥À¡¦¥¨¥¹¥ー¥Ê¤ÎÊª¸ì ～¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤Î³¹³Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿～¡Ù
(C) 2017 DEBÊ PRODUCÕES / GLOBO / CANAL BRASIL
¡Ø2·î¤Î¤¿¤á¤Ë～¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ù¥¿ー¥Ë¥¢¤È¥Þ¥ó¥²¥¤¥é～¡Ù
¢£Ì¾¸Å²°¸ÂÄê¡¦µÞî±ÄÉ²Ã¾å±ÇºîÉÊ
¡¦¡Ø¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡ ～·â¤¿¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù¢¨Ì¾¸Å²°¤Î·à¾ì¸ÂÄê¾å±Ç
¨¡¨¡2025Ç¯4·î¤ËÁ´¹ñ·à¾ì¤Ç°ìÈÌ¸ø³«ºÑ¤ß¤ÎÏÃÂêºî¤¬¡¢ËÜ±Ç²èº×¤ËÆÃÊÌÄÉ²Ã¾å±Ç¤È¤·¤Æ·èÄê¡£
Åìµþ¤Î·à¾ì¤Ç¤ÏÌ¤¾å±Ç¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ç¤Ï¾å±Ç¡Ë¡£
¡¡▶️±Ç²è¡Ø¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡～·â¤¿¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù4·î11Æü(¶â)¸ø³«¡Ú¸ø¼°¡ÛËÜÍ½¹ð(https://youtu.be/dW0K5v-Rna0?si=BhhCt7EKhNPyyJBO)
(C) 2022 THEY SHOT THE PIANO PLAYER AIE - FERNANDO TRUEBA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, S.A. - JULIAN PIKER & FERMÍN SL - LES FILMS D¡ÇICI MEDITERRANEE - SUBMARINE SUBLIME -
ANIMANOSTRA CAM, LDA - PRODUCCIONES TONDERO SAC. ALL RIGHTS RESERVED.
¡Ø¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡ ～·â¤¿¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù
¢£¼Ò²ñÇÉ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー
¡¦¡Ø¥Õ¥¡¥ô¥§ー¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù
¨¡¨¡ ¹õ¿Í¤äÉÏº¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÄñ¹³¤¹¤ë¡×¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¡£
¡¡▶️¡Ø¥Õ¥¡¥ô¥§ー¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¸¶Âê¡§Favele e moda¡Ë¡ÙÍ½¹ðÊÔ ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡Ãcinebrasil+¡×¤Ç¾å±Ç¡ÃVem ai o cinebrasil+!(https://www.youtube.com/watch?v=34bWJqH_sJM)
¡¦¡ØÊìÀ¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£ ¡Ù
¨¡¨¡¡ÖÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¤Ïーー¡£¤½¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÌä¤¤¤ò¡¢¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÅê¤²¤«¤±¤ëºîÉÊ¡£
¡¡▶️¡ØÊìÀ¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§Incondicional- O Mito da Maternidade¡ËÍ½¹ðÊÔ¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡×¤Ç¾å±Ç¡ÃVem ai o cinebrasil+!(https://youtu.be/NJ5txer_0T0?si=5z_q2y8f4evR1rjV)
(C) 2019 ESPIRAL / OSMOSEFILMES
¡Ø¥Õ¥¡¥ô¥§ー¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù
(C) 2024 Bananeira Filmes
¡ØÊìÀ¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ù
¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://cinebrasilplus2026.sea-jp.org/ja/jp-event-infos-nagoya(https://cinebrasilplus2026.sea-jp.org/ja/jp-event-infos-nagoya)
¢¨Ã»ÊÔ¡ØNOVA¡Ù¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ô¥§ー¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î²ó¤ÇÆóËÜÎ©¤Æ¾å±Ç¡ÊÆ±°ì²ó¤Ç¾å±Ç¡Ë¡£
2/21¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡10:00¡¡¡Ø¥¯¥ë¥Ó¡¦¥À¡¦¥¨¥¹¥ー¥Ê¤ÎÊª¸ì ～¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤Î³¹³Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿～¡Ù
¡¡13:00¡¡¡Ø¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡ ～·â¤¿¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù¡ÊÌ¾¸Å²°·à¾ì¸ÂÄê¡Ë
¡¡15:30¡¡¡Ø2·î¤Î¤¿¤á¤Ë～¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ù¥¿ー¥Ë¥¢¤È¥Þ¥ó¥²¥¤¥é～¡Ù
¡¡18:00¡¡¡ØËÍ¤é¤ÎÌ´ ～¥Õ¥¡¥ó¥¡¦¥«¥ê¥ª¥«～¡Ù¡Ê·à¾ì¸ÂÄê¡Ë
2/22¡ÊÆü¡Ë
¡¡10:00¡¡¡Ø¥Ñ¥«¤Ø¥Á¤ÏÍÙ¤ë¡Ù
¡¡13:00¡¡¡ØNOVA¡Ù¡Ü¡Ø¥Õ¥¡¥ô¥§ー¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù
¡¡15:30¡¡¡ØËÍ¤é¤ÎÌ´ ～¥Õ¥¡¥ó¥¡¦¥«¥ê¥ª¥«～¡Ù¡Ê·à¾ì¸ÂÄê¡Ë
2/23¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¡10:00¡¡¡Ø2·î¤Î¤¿¤á¤Ë～¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ù¥¿ー¥Ë¥¢¤È¥Þ¥ó¥²¥¤¥é～¡Ù
¡¡13:00¡¡¡Ø¥¯¥ë¥Ó¡¦¥À¡¦¥¨¥¹¥ー¥Ê¤ÎÊª¸ì ～¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤Î³¹³Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿～¡Ù
¡¡15:30¡¡¡ØÊìÀ¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ù
2/24¡Ê²Ð¡Ë
¡¡11:00¡¡¡ØËÍ¤é¤ÎÌ´ ～¥Õ¥¡¥ó¥¡¦¥«¥ê¥ª¥«～¡Ù¡Ê·à¾ì¸ÂÄê¡Ë
¡¡19:00¡¡¡Ø¥Ñ¥«¤Ø¥Á¤ÏÍÙ¤ë¡Ù
2/25¡Ê¿å¡Ë
¡¡13:30¡¡¡ØÊìÀ¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ù
¡¡19:00¡¡¡Ø¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡ ～·â¤¿¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù¡ÊÌ¾¸Å²°·à¾ì¸ÂÄê¡Ë
2/26¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡13:30¡¡¡ØNOVA¡Ù¡Ü¡Ø¥Õ¥¡¥ô¥§ー¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù
¡¡19:00¡¡¡Ø¥¯¥ë¥Ó¡¦¥À¡¦¥¨¥¹¥ー¥Ê¤ÎÊª¸ì ～¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤Î³¹³Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿～¡Ù
¡Ö¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ë¹þ¤á¤¿°ÕÌ£
¡¡¡Ö¡Ü¡×¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡¦½Ð²ñ¤¤¡¦¸òº¹¡¦ÂÐÏÃ¡¦ÊÑ²½¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡×¤Ï¡¢¹ñ¤ä¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¾å±ÇºîÉÊ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡¢½Ð²ñ¤¤¤äµ¤¤Å¤¡¢´¶Æ°¤ò¿Í¡¹¤È¶¦Í¤¹¤ë¾ì¡¢Ê¸²½¤È¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤¬¡È±ó¤¤¡É¤ò¡È¶á¤¤¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ês.e.a.¶¦Æ±ÂåÉ½¡§µÜ²¼¥±¥ì¥³¥ó¤¨¤ê¤«¡Ã²ÖÅÄ¾¡¶Ç¡Ë
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
▶︎Àè¹Ô»î¼Ì¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¼Ì¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨°ìÉô¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¼Ì¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
▶︎´ë²èÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+¡Ê²èÁü¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ÏÆ±¥Õ¥©¥ë¥ÀÆâ¤ÎºîÉÊ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢É¬¤ºÉ½µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://drive.google.com/drive/folders/1T80Fa_IiljkGoJiDqrpZ_2IvkOS4dlJ0?usp=sharing
NOSSO SONHO(C) URCAFILMES & WARNER BROS.2023
¡ØËÍ¤é¤ÎÌ´～¥Õ¥¡¥ó¥¡¦¥«¥ê¥ª¥«～¡Ù
(C) 2019 DEBERTON FILMES
¡Ø¥Ñ¥«¤Ø¥Á¤ÏÍÙ¤ë¡Ù
(C) SAUNA Inc.
¡ØNOVA¡Ù
(C) 2023 PALADINA FILMES / CANAL BRASIL
¡Ø¥¯¥ë¥Ó¡¦¥À¡¦¥¨¥¹¥ー¥Ê¤ÎÊª¸ì ～¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤¢¤Î³¹³Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿～¡Ù
(C) 2017 DEBÊ PRODUCÕES / GLOBO / CANAL BRASIL
¡Ø2·î¤Î¤¿¤á¤Ë～¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ù¥¿ー¥Ë¥¢¤È¥Þ¥ó¥²¥¤¥é～¡Ù
(C) 2022 THEY SHOT THE PIANO PLAYER AIE - FERNANDO TRUEBA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, S.A. - JULIAN PIKER & FERMÍN SL - LES FILMS D¡ÇICI MEDITERRANEE - SUBMARINE SUBLIME - ANIMANOSTRA CAM, LDA - PRODUCCIONES TONDERO SAC. ALL RIGHTS RESERVED.
¡Ø¥Ü¥µ¥Î¥ô¥¡ ～·â¤¿¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ù
(C) 2019 ESPIRAL / OSMOSEFILMES
¡Ø¥Õ¥¡¥ô¥§ー¥é¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù
(C) 2024 Bananeira Filmes
¡ØÊìÀ¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ù
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ö¥é¥¸¥ë±Ç²èº×+»öÌ³¶É¡Ês.e.a.Æâ¡Ë
E-mail¡§s.e.a.info2025@gmail.com
Web¡§https://cinebrasilplus2026.sea-jp.org/(https://cinebrasilplus2026.sea-jp.org/)