上映終了目前！特別イベント開催決定！『星結いの森-沖縄・国頭村の星空-』2026年2月7日(土)・8日(日)限定開催！

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

エンタテインメントプラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」 (有楽町/運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子)では、上映中のプラネタリウム作品『星結いの森-沖縄・国頭村の星空-』の舞台である沖縄・国頭村の公認キャラクター「くーやん」が登場するイベントを、2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間限定で開催します。

特設ブースでは、豪華賞品が当たる抽選会も実施します。

国頭村の魅力をより深く知ることが出来る期間限定イベント

間もなく上映が終了するプラネタリウム作品「星結いの森-沖縄・国頭村の星空-」の舞台である沖縄・国頭村の公認キャラクター「くーやん」が登場するイベントを、2月7日(土)、8日(日)に開催します。

「星結いの森-沖縄・国頭村の星空-」上映後に、プラネタリアTOKYO(有楽町)内ロビーにて「くーやん」との記念撮影をお楽しみいただけるほか、国頭村の魅力をより深く知ることが出来るブースをご用意。ぜひプラネタリウムと合わせてお楽しみください。

アンケートに回答で豪華賞品が当たるチャンスも！

さらに本イベントでは、アンケートなどに回答いただいた方限定でご参加いただける抽選会を実施します。沖縄・国頭村を感じられる豪華賞品をご用意してお待ちしております。

ー賞品内容ー

・国頭村森林公園 「星のコテージ」無料宿泊券

・やんばる学びの森 無料宿泊券

・国頭村関連商品 キーホルダー等雑貨

※上記賞品が当たらなかった方全員に、ステッカーをプレゼント！

プラネタリウム作品『星結いの森-沖縄・国頭村の星空-』とは

沖縄県の最北端に位置する国頭村。

村の8割以上を占める森は珍しい生き物たちが暮らす「奇跡の森」と呼ばれ、一億年も前からその奇跡を繋いできました。人口4,500人ほどの村には夜になると明かりが少なく、美しく輝く星々を見る事ができます。

本作ではそんな国頭村を、俳優・MCとして活躍する沖縄県出身の満島真之介さんと巡ります。満島さんの温かなナレーションに導かれて、輝きを見つけに出かけませんか？

国頭村に広がる美しい大自然

2021年にユネスコ自然遺産に登録された「やんばるの森」では、様々な生き物たちが暮らしています。耳を澄ませば聞こえてくる彼らの声をBGMに、輝く星たちを眺める特別な体験をお楽しみください。

沖縄の星の話とダイナミックな流れ星

現在定められている全天88星座のうち、国頭村では82もの星座を見ることができます。本作では、そんな星空を見上げながら沖縄ならではの星の物語や名前をご紹介します。

ナレーションは沖縄県出身の満島真之介さん

俳優としてはもちろん、最近ではバラエティ番組のMCとしても活躍されている満島真之介さん。本作の舞台である国頭村にも行かれた事があるそうで、思いを込めたナレーションとなっています。満島さんの温かなナレーションに導かれて、星と森が結ばれた場所・国頭村を訪れた気分をお楽しみください。

●プロフィール●

《ナレーション：満島 真之介》

1989年5月30日生まれ。沖縄県出身。2010年に俳優デビューをし、その後連続テレビ小説「梅ちゃん先生」で注目を集め、大河ドラマ「青天を衝け」(NHK)や「ハヤブサ消防団」(EX)、映画「キングダム」など多数の人気作品に出演している。近年では俳優としてだけでなく、「メシドラ～兼近&真之介のグルメドライブ～」などバラエティ番組のMCとしても活躍の場を広げている。

『星結いの森-沖縄・国頭村の星空-』作品概要

上映館・上映終了日：各館により上映終了日が異なります。

プラネタリウム満天(池袋) 上映終了日：2026年2月19日(木)

プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋) 上映終了日：2026年2月23日(月)

プラネタリウム天空(押上) 上映終了日：2026年2月26日(木)

プラネタリアYOKOHAMA(横浜)上映終了日：2026年2月26日(木)

プラネタリアTOKYO（有楽町）上映終了日：2026年2月27日(金)

上映時間：約40分

公式ウェブサイト：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/hoshiyuinomori/?rl=260128_ptok_event

『星結いの森』上映終了前特別イベント概要

開催場所：プラネタリアTOKYO(有楽町)のみ

開催期間：2026年2月7日(土)・8日(日)の2日間

※「くーやん」は『星結いの森』上映後の、11:10頃・14:15頃の2回登場予定です。

お問い合わせ：0980-41-2622/ syoukoukankousection@vill.kunigami.okinawa.jp（国頭村役場商工観光課）

●コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町) 概要●

■名称：コニカミノルタプラネタリアTOKYO

■所在地：東京都千代田区有楽町2丁目5-1

有楽町マリオン 9階

■営業日：定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間：平日10:30～21:15/土日祝日10:00～21:45

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

●コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横浜)●

■名称：コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

■所在地：神奈川県横浜市西区高島一丁目2-5

横濱ゲートタワー2階

■営業日：定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間：平日10:30～20:30／土日祝10:00～21:00

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/

●コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ(池袋)●

■名称：コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

■所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1-3 サンシャインシティ

ワールドインポートマートビル屋上

■営業日：定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間：平日10:00～21:00／土日祝日10:00~22:00

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/

●コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(押上)●

■名称：コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

■所在地：東京都墨田区押上一丁目1-2

東京スカイツリータウンイーストヤード7階

■営業日：定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間：平日10:30～22:00／土日祝日9:30~22:00

https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

●コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)●

■名称：コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA

■所在地：愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1-17

イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階

■営業日：定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間：10:00～21:00

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten-nagoya/

【施設名称表記上のお願い】

見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。

★コニカミノルタプラネタリアTOKYO

(略)プラネタリアTOKYO

★コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

(略)プラネタリアYOKOHAMA

★コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

(1)コニカミノルタプラネタリウム満天(池袋)

(2)プラネタリウム満天(池袋)

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 満天(池袋) と記述していただいて構いません。

★コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

(1)コニカミノルタプラネタリウム天空

(2)プラネタリウム天空

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 天空 と記述していただいて構いません。

★コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA

(略)プラネタリウム満天NAGOYA

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 満天NAGOYA と記述していただいて構いません。

●「やんばるダークスカイフォレスト」●

作中に登場する沖縄県・国頭村の星空を紹介するHP。

https://yambaru-dark-sky-forest.okinawa/