新しい社内人材評価と報酬システム『マル徳ポイント制度』説明会を開催

企業年金制度改革コンサルティング会社のグローバルハートでは、全く新しい人事評価システムを開発しました。

社員の評価は各企業の基準によって部門長や上司である管理職が人事評価査定時期に行うのが一般的ですが、グローバルハート社が開発した「マル徳ポイント制度」は、「社員が社員を感謝と応援の気持ちを込めて評価する」システムです。

会社は人の集まりで組織として運営されており、査定評価者である組織の管理職や上司が社員個々人を完璧に評価することは至難の業であり不可能に近いことです。そこで「マル徳ポイント制度」を導入することにより、企業の決められた評価基準とは別に他の社員からの評価を社員間でポイントを送ることにより「見える化」し、その累積が数字として表れ、例えば退職金やDCの掛け金に上乗せしたり他の特典に交換することにより、社員間のコミュニケーションアップに貢献し、より良い仕事をするモチベーションになります。

「人材流動化の時代」は、優秀な人材には長く貢献的に働いてもらい、それを評価するシステムが必要です。今まで評価できなかった社員一人一人の「人徳を見える化」し、組織であり人の集まりである会社全体が「生きた組織」として益々発展するために、「マル徳ポイント制度」が活用されます。ご興味ある方は説明会を行いますのでぜひご参加ください。

・マル徳ポイント制度説明会

【日 時】2026年2月13日（金）14:00～15:30

【場 所】天翔新橋ビル応接室（東京都港区新橋3-9-10）

【人 数】定員7名（要予約）

【料 金】無料

※参加ご希望の方は、電話、FAX、メールのいずれかにて下記までお申込みください。

