【大阪/東大阪市長瀬】「Qderセルフカフェ」長瀬駅前に勉強と仕事を本気でやる場所として誕生した。
長瀬エリアで「集中したい」と思える場所は、実はそれほど多くない。
家ではだらけてしまう。図書館は時間制限がある。カフェに入れば、長居していることに気を遣う。
やる気はあるのに、場所がない。
そんな感覚を持ったことがある人は少なくないだろう。
大阪府東大阪市・長瀬にオープンした「Qder（キューダー）セルフカフェ 長瀬店」は、この“場所の問題”に正面から向き合った無人カフェだ。学生・社会人・フリーランスに応援しています。
「過ごす場所」ではなく、「成果が出る場所」
Qderセルフカフェが掲げるコンセプトは、極めてシンプルだ。
勉強と仕事を本気でやる場所。成果が出る場所。
Qderセルフカフェには、映えるメニューも、賑やかな会話もない。あるのは、机、椅子、静かな空気、そして黙々と作業に向かう人たちだけだ。カフェでありながら、「くつろぐ」よりも
「前に進む」ことが前提になっている。なぜ長瀬に、この形なのか
長瀬は近畿学生の街だ。大学や学習塾が点在し、若い人の往来が多い。一方で、「長時間、本気で勉強できる場所」は意外と少ない。
Qderセルフカフェ長瀬店は、この地域特性をそのまま形にしている。
・ 試験前に集中したい学生
・ 資格取得を目指す社会人
・ 静かな場所で仕事をしたいフリーランス
目的がはっきりした人だけが集まる空間だから、店内には自然と緊張感が生まれる。仕組みが、集中を邪魔しない。利用方法は驚くほど簡単だ。
無人運営：店内の自販機でドリンクを1本購入する。それだけで、時間制限なく席を使える。追加料金も、会員登録もない。
電源＆高速Wi-Fi完備、PC・スマホ作業やオンライン会議も快適。
キャッシュレス専用、交通系ICやQRコード決済などに対応
持ち込みOKお菓子の持ち込みも可能
「何時までに出なければいけない」
「そろそろ追加注文しないと…」
そうした思考ノイズが消えることで、
人は初めて目の前の作業に没頭できる。
無人だからこそ成立する空気
Qderセルフカフェは無人営業だ。スタッフがいないことは、不安要素ではなく、むしろ特徴になっている。
店内には、
・ 監視カメラによる常時管理
・ 私語が生まれにくい構造
・ 勉強・仕事目的の利用者だけがいる環境が整えられている。
誰かに見られているから集中するのではない。周囲も同じ方向を向いているから、集中できる。
そんな空気が、ここにはある。
成果が出る場所には、理由がある
Qderセルフカフェ長瀬店は、「居心地の良さ」を売りにしていない。代わりに提供しているのは、
集中が続く時間と、作業が進む感覚だ。
気づけば、思った以上に進んでいる。想定よりも早く、区切りがつく。
成果が出る場所とは、何かを足した場所ではなく、余計なものを削ぎ落とした場所なのかもしれない。
Qderセルフカフェ 長瀬駅前店
Qderセルフカフェ 長瀬駅前店
店舗情報
店名：Qderセルフカフェ 長瀬駅前店 （近鉄長瀬駅から30秒）
所在地：〒577-0821 大阪府東大阪市吉松２丁目１－３０
営業時間：24時間
利用方法：自販機でドリンク購入
特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備
その他店舗
Qderセルフカフェ針中野駅店
店舗情報
店名：Qderセルフカフェ 針中野駅前店 所在地：〒546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野３丁目１０－２５
営業時間：24時間
利用方法：自販機でドリンク購入
特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備
Qderセルフカフェ針中野駅店
Qderセルフカフェ守口駅店
Qderセルフカフェ守口駅店
店舗情報
店名：Qderセルフカフェ 守口駅前店
所在地：〒570-0095 大阪府守口市八島町１－１２ KSビル 1f
営業時間：24時間
利用方法：自販機でドリンク購入
特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備
今後の展望
Qderセルフカフェは、
これまでの「セルフカフェ」という概念を再定義し、“テーマを持ったセルフカフェ”という新しいスタイルを全国に広げていきます。
今後は、都市部だけでなく、地方都市・郊外住宅地・駅前・学生エリアなどへ順次出店を予定。
勉強、仕事、集中、リラックスなど、
目的に合わせて選べるテーマ型セルフカフェとして展開していきます。
また既存店舗では、、照明・内装のリニューアル、Wi-Fi環境の強化など、
「より静かに、より快適に、より集中できる空間づくり」を継続的に実施。
Qderセルフカフェは、
「気を遣わずに過ごせる自由」
「自然と集中が続く空間」
「自分の時間を大切にできる場所」を日本全国へ。
セルフカフェを“場所”から“体験”へ。Qderセルフカフェは、新しい日常をつくり続けます。
QderセルフカフェHP: https://www.self-cafe.jp