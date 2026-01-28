【大阪/東大阪市長瀬】「Qderセルフカフェ」長瀬駅前に勉強と仕事を本気でやる場所として誕生した。

長瀬エリアで「集中したい」と思える場所は、実はそれほど多くない。


家ではだらけてしまう。図書館は時間制限がある。カフェに入れば、長居していることに気を遣う。


やる気はあるのに、場所がない。
そんな感覚を持ったことがある人は少なくないだろう。



大阪府東大阪市・長瀬にオープンした「Qder（キューダー）セルフカフェ 長瀬店」は、この“場所の問題”に正面から向き合った無人カフェだ。学生・社会人・フリーランスに応援しています。


「過ごす場所」ではなく、「成果が出る場所」





Qderセルフカフェが掲げるコンセプトは、極めてシンプルだ。


勉強と仕事を本気でやる場所。成果が出る場所。




Qderセルフカフェには、映えるメニューも、賑やかな会話もない。あるのは、机、椅子、静かな空気、そして黙々と作業に向かう人たちだけだ。カフェでありながら、「くつろぐ」よりも
「前に進む」ことが前提になっている。なぜ長瀬に、この形なのか


長瀬は近畿学生の街だ。大学や学習塾が点在し、若い人の往来が多い。一方で、「長時間、本気で勉強できる場所」は意外と少ない。


Qderセルフカフェ長瀬店は、この地域特性をそのまま形にしている。


・ 試験前に集中したい学生
・ 資格取得を目指す社会人
・ 静かな場所で仕事をしたいフリーランス




目的がはっきりした人だけが集まる空間だから、店内には自然と緊張感が生まれる。仕組みが、集中を邪魔しない。利用方法は驚くほど簡単だ。




無人運営：店内の自販機でドリンクを1本購入する。それだけで、時間制限なく席を使える。追加料金も、会員登録もない。


電源＆高速Wi-Fi完備、PC・スマホ作業やオンライン会議も快適。


キャッシュレス専用、交通系ICやQRコード決済などに対応


持ち込みOKお菓子の持ち込みも可能


「何時までに出なければいけない」
「そろそろ追加注文しないと…」


そうした思考ノイズが消えることで、
人は初めて目の前の作業に没頭できる。


無人だからこそ成立する空気


Qderセルフカフェは無人営業だ。スタッフがいないことは、不安要素ではなく、むしろ特徴になっている。


店内には、
・ 監視カメラによる常時管理
・ 私語が生まれにくい構造
・ 勉強・仕事目的の利用者だけがいる環境が整えられている。


誰かに見られているから集中するのではない。周囲も同じ方向を向いているから、集中できる。


そんな空気が、ここにはある。




成果が出る場所には、理由がある


Qderセルフカフェ長瀬店は、「居心地の良さ」を売りにしていない。代わりに提供しているのは、
集中が続く時間と、作業が進む感覚だ。


気づけば、思った以上に進んでいる。想定よりも早く、区切りがつく。


成果が出る場所とは、何かを足した場所ではなく、余計なものを削ぎ落とした場所なのかもしれない。






Qderセルフカフェ 長瀬駅前店
店舗情報


店名：Qderセルフカフェ 長瀬駅前店　（近鉄長瀬駅から30秒）


所在地：〒577-0821 大阪府東大阪市吉松２丁目１－３０


営業時間：24時間


利用方法：自販機でドリンク購入


特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備






その他店舗


店舗情報


店名：Qderセルフカフェ 針中野駅前店 所在地：〒546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野３丁目１０－２５


営業時間：24時間


利用方法：自販機でドリンク購入


特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備





Qderセルフカフェ針中野駅店



Qderセルフカフェ守口駅店
店舗情報


店名：Qderセルフカフェ 守口駅前店


所在地：〒570-0095 大阪府守口市八島町１－１２ KSビル 1f


営業時間：24時間


利用方法：自販機でドリンク購入


特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備





今後の展望

Qderセルフカフェは、
これまでの「セルフカフェ」という概念を再定義し、“テーマを持ったセルフカフェ”という新しいスタイルを全国に広げていきます。


今後は、都市部だけでなく、地方都市・郊外住宅地・駅前・学生エリアなどへ順次出店を予定。
勉強、仕事、集中、リラックスなど、
目的に合わせて選べるテーマ型セルフカフェとして展開していきます。


また既存店舗では、、照明・内装のリニューアル、Wi-Fi環境の強化など、
「より静かに、より快適に、より集中できる空間づくり」を継続的に実施。


Qderセルフカフェは、
「気を遣わずに過ごせる自由」


「自然と集中が続く空間」
「自分の時間を大切にできる場所」を日本全国へ。


セルフカフェを“場所”から“体験”へ。Qderセルフカフェは、新しい日常をつくり続けます。


QderセルフカフェHP: https://www.self-cafe.jp