【大阪/東大阪市長瀬】「Qderセルフカフェ」長瀬駅前に勉強と仕事を本気でやる場所として誕生した。

株式会社富士グループ

長瀬エリアで「集中したい」と思える場所は、実はそれほど多くない。

家ではだらけてしまう。図書館は時間制限がある。カフェに入れば、長居していることに気を遣う。

やる気はあるのに、場所がない。

そんな感覚を持ったことがある人は少なくないだろう。

大阪府東大阪市・長瀬にオープンした「Qder（キューダー）セルフカフェ 長瀬店」は、この“場所の問題”に正面から向き合った無人カフェだ。学生・社会人・フリーランスに応援しています。

「過ごす場所」ではなく、「成果が出る場所」

Qderセルフカフェが掲げるコンセプトは、極めてシンプルだ。

勉強と仕事を本気でやる場所。成果が出る場所。

Qderセルフカフェには、映えるメニューも、賑やかな会話もない。あるのは、机、椅子、静かな空気、そして黙々と作業に向かう人たちだけだ。カフェでありながら、「くつろぐ」よりも

「前に進む」ことが前提になっている。なぜ長瀬に、この形なのか

長瀬は近畿学生の街だ。大学や学習塾が点在し、若い人の往来が多い。一方で、「長時間、本気で勉強できる場所」は意外と少ない。

Qderセルフカフェ長瀬店は、この地域特性をそのまま形にしている。

・ 試験前に集中したい学生

・ 資格取得を目指す社会人

・ 静かな場所で仕事をしたいフリーランス

目的がはっきりした人だけが集まる空間だから、店内には自然と緊張感が生まれる。仕組みが、集中を邪魔しない。利用方法は驚くほど簡単だ。

無人運営：店内の自販機でドリンクを1本購入する。それだけで、時間制限なく席を使える。追加料金も、会員登録もない。

電源＆高速Wi-Fi完備、PC・スマホ作業やオンライン会議も快適。

キャッシュレス専用、交通系ICやQRコード決済などに対応

持ち込みOKお菓子の持ち込みも可能

「何時までに出なければいけない」

「そろそろ追加注文しないと…」

そうした思考ノイズが消えることで、

人は初めて目の前の作業に没頭できる。

無人だからこそ成立する空気

Qderセルフカフェは無人営業だ。スタッフがいないことは、不安要素ではなく、むしろ特徴になっている。

店内には、

・ 監視カメラによる常時管理

・ 私語が生まれにくい構造

・ 勉強・仕事目的の利用者だけがいる環境が整えられている。

誰かに見られているから集中するのではない。周囲も同じ方向を向いているから、集中できる。

そんな空気が、ここにはある。

成果が出る場所には、理由がある

Qderセルフカフェ長瀬店は、「居心地の良さ」を売りにしていない。代わりに提供しているのは、

集中が続く時間と、作業が進む感覚だ。

気づけば、思った以上に進んでいる。想定よりも早く、区切りがつく。

成果が出る場所とは、何かを足した場所ではなく、余計なものを削ぎ落とした場所なのかもしれない。

店舗情報

店名：Qderセルフカフェ 長瀬駅前店 （近鉄長瀬駅から30秒）

所在地：〒577-0821 大阪府東大阪市吉松２丁目１－３０

営業時間：24時間

利用方法：自販機でドリンク購入

特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備

その他店舗

Qderセルフカフェ針中野駅店

店舗情報

店名：Qderセルフカフェ 針中野駅前店 所在地：〒546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野３丁目１０－２５

営業時間：24時間

利用方法：自販機でドリンク購入

特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備

Qderセルフカフェ針中野駅店

Qderセルフカフェ守口駅店Qderセルフカフェ守口駅店

店舗情報

店名：Qderセルフカフェ 守口駅前店

所在地：〒570-0095 大阪府守口市八島町１－１２ KSビル 1f

営業時間：24時間

利用方法：自販機でドリンク購入

特徴：無人／時間無制限／Wi-Fi・電源完備

今後の展望

Qderセルフカフェは、

これまでの「セルフカフェ」という概念を再定義し、“テーマを持ったセルフカフェ”という新しいスタイルを全国に広げていきます。

今後は、都市部だけでなく、地方都市・郊外住宅地・駅前・学生エリアなどへ順次出店を予定。

勉強、仕事、集中、リラックスなど、

目的に合わせて選べるテーマ型セルフカフェとして展開していきます。

また既存店舗では、、照明・内装のリニューアル、Wi-Fi環境の強化など、

「より静かに、より快適に、より集中できる空間づくり」を継続的に実施。

Qderセルフカフェは、

「気を遣わずに過ごせる自由」

「自然と集中が続く空間」

「自分の時間を大切にできる場所」を日本全国へ。

セルフカフェを“場所”から“体験”へ。Qderセルフカフェは、新しい日常をつくり続けます。

QderセルフカフェHP: https://www.self-cafe.jp