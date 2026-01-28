カフェ「Nicolai Bergmann NOMU」にバレンタイン・ホワイトデーにおすすめの新メニューが登場

Nicolai Bergmann 株式会社

フラワーアーティストのニコライ・バーグマンが手がけるカフェ「Nicolai Bergmann NOMU」では、2026年1月15日（木）より3月17日（火）までの期間限定で、冬を彩る新メニューが登場しました。バレンタインやホワイトデーにおすすめのチョコレートを使ったメニューやギフトも展開しています。

NOMU aoyamaでは、レモンペッパーで仕上げたチキンにフルーツやナッツを合わせ、栄養たっぷりの「NOMUオリジナルサラダ」、ほろ苦い純ココアにベリーの酸味とデーツやバナナなどの自然な甘さを重ねた「カカオ＆ベリースムージー」、そしてリッチなチョコレートとなめらかなホイップクリームが優しく調和した「オリジナルチョコレートケーキ」をご用意しています。

NOMU aoyama 限定メニューNOMUオリジナルサラダ 1,650円

みずみずしいサラダリーフに、レモンペッパーで爽やかに仕上げたチキンを合わせ、フルーツの甘みと酸味がアクセントとなったNOMUオリジナルサラダ。りんごとオレンジのフレッシュさと、ラズベリーとブルーベリーの華やかな酸味が、ひと口ごとに広がり、ローストくるみの香ばしさで奥行きを与えます。赤たまねぎを使用したNOMU特製のピンクのドレッシングで全体を上品に仕上げました。軽やかながら栄養価の高い、満足感のある一皿です。

カカオ＆ベリースムージー 1,210円

純ココアのほろ苦さに、ベリーの甘酸っぱさ、バナナとデーツの自然な甘みを重ねた濃厚なスムージーです。ココナッツミルクとアーモンドミルク、そしてギリシャヨーグルトでまろやかに仕上げ、アガベシロップで後味をやさしく整えました。仕上げにカカオニブとフランボワーズパウダーを振りかけ、香ばしさと華やかな酸味をプラスした、NOMU aoyamaの季節限定スムージーです。

オリジナルチョコレートケーキ（NOMU aoyama限定） 880円

濃厚なチョコレートのコクを丁寧に引き出した、リッチで贅沢な味わいのオリジナルチョコレートケーキです。アーモンドの香ばしさとクリームの優しい甘さが、しっとりとなめらかな口当たりを引き立てます。なめらかなホイップクリームでアイシングし、チョコレートスライスをふんだんにトッピングしました。甘さの中にほのかなビターさを残した、少し大人なデザートです。コーヒーとの相性も抜群です。

Nicolai Bergmann NOMU aoyama

ニコライ バーグマン ノム 青山

住所：〒107-0062 東京都港区南青山5-7-2

TEL：03-5464-0824

営業時間：10:00～19:00 不定休

https://nicolaibergmannnomu.com/

NOMU azabudaiでは、ブラウンシュガーがとろけるしっとりとした生地に、シナモンやカルダモンの風味が広がるデンマークの伝統菓子「オリジナルボーンスビア」が新たな定番メニューとして登場しました。さらに、上品な甘みと華やかな香りが広がる「ストロベリークリーム ルイボスティー」や、濃厚なチョコレートとほろ苦いオレンジピールがマッチしたドリンク「オレンジチョコレート」、青山でもお楽しみいただけるオリジナルチョコレートケーキに、ピンクのペタルとラズベリーパウダーで華やかに仕上げたオリジナルケーキを3月17日（火）までの冬季限定でお楽しみいただけます。

冬のひとときを豊かに彩る、Nicolai Bergmann NOMUの新メニューをフラワーアートに彩られた空間でぜひ味わってみてください。

NOMU azabudai 限定メニューオリジナルボーンスビア 550円

デンマークの伝統菓子であるボーンスビアを、NOMUオリジナルのレシピで焼き上げました。ふんわりとしたブレッド生地に、黒糖とバターをたっぷり使ったブラウンシュガーが染み込み、シナモンやカルダモンのスパイスを重ねることで、全体を奥行きのある味わいに仕上げました。シンプルでありながら贅沢な気分を味わえる逸品です。コーヒーや紅茶と共にぜひお召し上がりください。

ストロベリークリーム ルイボスティー（HOT） 825円

バニラの香りとまろやかな味わいが特徴のA.C.Perch's（A.C.パークス）のルイボスティーに、ストロベリーのフレッシュな甘酸っぱさを重ね、心地よい味わいが広がります。仕上げにクリームで全体をまろやかに仕立て、ストロベリーゼストをちりばめた上品な一杯です。見た目も愛らしく、ホッとするNOMU azabudai限定ドリンクです。

オレンジチョコレート（HOT／ICE） 825円

冬にぴったりな"オレンジチョコレート”。濃厚なチョコレートにフレッシュなオレンジの爽やかさを加え、仕上げにオレンジピールのほろ苦さと香りを添えました。口に運ぶたびに上品な甘さと柑橘の余韻がふんわりと広がる一杯です。

ホットとアイスからお選びいただけます。

オリジナルチョコレートケーキ（NOMU azabudai限定） 880円

濃厚なチョコレートのコクを丁寧に引き出した、リッチで贅沢な味わいのオリジナルチョコレートケーキです。アーモンドの香ばしさとクリームの優しい甘さが、しっとりとなめらかな口当たりを引き立てます。なめらかなホイップクリームでアイシングし、色鮮やかなペタルとラズベリーパウダーをトッピング。気分も華やぐとっておきのスイーツです。

Nicolai Bergmann NOMU azabudai

ニコライ バーグマン ノム 麻布台

住所：〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1

麻布台ヒルズタワープラザB1F

TEL：03-6277-8180

営業時間：平日8:00-19:00（L.O. 18:30）／土日祝10:00-19:00（L.O. 18:30） 定休日は館に準じます

NONU aoyama & azabudai 限定バレンタイン・ホワイトデーギフト

アンバーチョコレートキャラメル（15個入り） 2,160円

オーガニックのアンバーチョコレートをベースに、国産ハーブのクロモジをアクセントに加え、やさしい甘さとさわやかな香りが口の中でとろけるオリジナルキャラメルです。

チョコレートをベースにしたキャラメルは、バレンタインやホワイトデーのギフトにも最適です。

NOMUのロゴ入りコットン巾着に、個包装のキャラメル15個入り。個包装のため、ご自分へのご褒美はもちろん、ご家族やおともだち、オフィスなど、あらゆるシーンでみなさんでお楽しみいただけます。

2月4日（水）から3月17日（火）までの期間限定販売ですが、人気商品のため、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

アンバーチョコレートキャラメルとニコライ バーグマンのスプリングコレクション プリザーブドフラワーボックス（Sサイズ／11×11×H9cm）の2 in 1ギフトボックス 19,250円

ニコライ バーグマン フラワーズ & デザインのスプリングコレクション2026のプリザーブドフラワーボックス（Sサイズ）とアンバーチョコレートキャラメルは、2 in 1ボックスに入れてプレゼントすることができます。

愛らしいジニアの春色のグラデーションが美しいフラワーボックスと、甘いアンバーチョコレートキャラメルの組み合わせは、サプライズ感満載です。キャラメルは口の中でとろけても、プリザーブドフラワーの美しさは、1-2年ほどお楽しみいただけます。