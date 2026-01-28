幕張メッセで行われる「DX 総合EXPO 2026 春 東京」にTHE COACHが初出展。

株式会社 THE COACH

人や組織の内的な成長と向き合うコーチングカンパニー株式会社THE COACH（本社:東京都渋谷区 代表取締役 小林かな）は、2026年2月25日（水）・26日（木）・27日（金）の3日間、幕張メッセで行われる「DX 総合EXPO 2026 春 東京」（主催：DX 総合EXPO 実行委員会／エバーリッジ株式会社）に初出展いたします。

EXPOでは、当社のコーチングサービス、研修プログラム、組織開発支援の事例紹介などを行います。提供サービスは、各社の課題に合わせてカスタマイズしたご提案が可能です。

サービスサイトはこちら :https://biz.thecoach.jp/

THE COACHは「コーチングマインドを広げること」というビジョンのもと、コーチングスクールを運営し、1,200名以上のコーチ育成実績を持ち、国際的な資格を持つプロコーチが多数在籍しています。法人向けサービス「THE COACH for Business」では、「個人の力を、組織の力に。」をキーメッセージとして、コーチングスクールで培ったノウハウを基に、個人の内発的動機に根ざしたした人材育成・組織開発サービスをご提供し、個人と組織の可能性を最大化する支援を行っています。

【出展概要】

名 称：DX 総合EXPO 2026 春 東京

会 期：2026年2月25日（水）～27日（金）

日 時：10:00～17:00

会 場：幕張メッセ 1～3ホール

主 催：DX 総合EXPO 実行委員会

入場料：無料

公式サイトから来場登録が必要です。

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

THE COACHブース：S06-36（人材育成・採用支援 EXPOゾーン）

【ブース来場者特典】

当社ブースにお立ち寄りいただき、「お名刺交換」をさせていただいた方に限定で、THE COACHのオリジナルグッズをプレゼントいたします。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

※掲載の画像はイメージです。ノベルティの内容は変更になる場合がございます。

【「DX 総合EXPO 2026 春 東京」とは】

「DX 総合EXPO 2026 春 東京」は、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う日本最大級のDX総合展です。THE COACHが出展するのは、「DX 総合EXPO 2026 春 東京」内の人材育成・採用支援 EXPOゾーンで、「教育・研修」「採用支援」に特化した企業が集っています。人材教育、研修、リスキリング、採用支援など、人材開発や人材育成、採用にお悩みの人事担当者や経営者の皆様にとって、業務改善や課題解決のヒントが得られるエリアです。

【THE COACHの会社概要】

会社名 ：株式会社 THE COACH

設立 ：2019年11月20日

代表者 ：代表取締役 小林かな

所在地 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-19-1渋谷オミビル4F

事業内容：人材育成・組織開発事業、スクール事業、コーチ紹介事業

URL ：https://thecoach.co.jp/

公式note：https://journey.thecoach.jp/

公式X ：https://twitter.com/thecoachjp

【THE COACHについて】

株式会社THE COACHは、「コーチングマインドを広げること」というビジョンのもと、コーチングサービスを提供する企業です。2020年7月の創業以来、コーチングスクール「THE COACH ICP(TM)」を運営し、これまで1,200名以上の受講生を輩出。満足度94%*¹の実績を持ちます。

利用者の状況やお悩みに合わせておすすめのプロコーチを紹介するコーチングサービス「THE COACH Meet」は、コーチング利用者の満足度94%*²で高い継続率を誇っています。

法人向けサービス「THE COACH for Business」では、「個人の力を、組織の力に。」をキーメッセージとして、1人1人の力を引き出し、組織としてのつながりを生み出す「人と関係性を起点とした組織」への移行に向けたプログラムをカスタマイズして提供しています。スタートアップから大企業まで、幅広い企業様にご活用いただき、人と組織の内的成長に貢献しています。詳しくは、各ウェブサイトをご参照ください。

*¹ 2024年4月1日時点

*² 2021年9月1日時点

【各サービスサイト】

THE COACH ICP：https://thecoach.jp/

THE COACH Meet：https://thecoach.jp/meet/

THE COACH for Business：https://biz.thecoach.jp/