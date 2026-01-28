株式会社スーツとの共催セミナー「AI時代のチーム運用を変える スーツアップ×ipaSロボで実現するタスク管理と自動化」

株式会社デリバリーコンサルティング

データリテラシーの向上を通じてデータドリブンカンパニーへの変革を支援する株式会社デリバリーコンサルティング（本社：東京都港区、取締役CEO：内藤 秀治郎）は、株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）と共催でWEBセミナーを開催いたします。

■テーマ

AI時代のチーム運用を変える スーツアップ×ipaSロボで実現するタスク管理と自動化

■参加申し込み

https://ipas-lp.deliv.co.jp/webinar20260204(https://na2.hubs.ly/H035NyT0)

■セミナー概要

昨今の人手不足により、手作業・定型業務の多さと属人化、生産性低下が企業の課題となっています。

本セミナーは、デリバリーコンサルティングとスーツの共催セミナーです。

タスク管理ツール「スーツアップ」は“見える化”や標準化に強みを発揮し、そのタスクを「ipaSロボ」で自動化することで、現場の生産性を向上させる具体的方法を提案します。

デリバリーコンサルティングからは、RPAの基本的な考え方と市場動向を整理し、定型業務の自動化を中心に現場の生産性向上とミス削減を実現す事例をご紹介します。また、タスク管理ツールとの連携がもたらすメリットを解説します。

一方スーツからは、タスク管理ツール「スーツアップ」の機能と導入メリット、活用事例をご紹介します。

AI活用によるタスク分解・設定の最適化と、現場での実践的な活用手順を分かりやすく説明します。

従業員の定着・満足度向上と業務の標準化・可視化を同時に実現したい企業に最適です。

皆様の組織が、見える化から自動化へ、現場発の改善サイクルを回していく第一歩を、このセミナーで踏み出せます。

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/108457/table/93_1_6176941f5ab657d4d96e328ef4afbbdc.jpg?v=202601280421 ]

詳細、および注意事項は、上記参加申し込みページをご確認ください。

■ 株式会社デリバリーコンサルティングについて

デリバリーコンサルティングは、企業のデータリテラシーの測定・診断・改善、およびテックパートナーと連携したDXコンサルティングの両面支援を通じて、データドリブンカンパニーへの変革を実現するテクノロジーコンサルティングファームです。2003年の設立以来、テクノロジーに対する深い知見をベースに、システム開発からITコンサルティングにサービスをひろげ、お客様からの高い信用を獲得し、国内外に複数拠点を設け事業を拡大してきました。2016年には、独立系テクノロジーコンサルティングカンパニーとして商号を変更。2021年には東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場し、さらなる事業の成長を目指しております。

WEBサイト https://www.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H035Nyv0)

サービスサイト https://ipas-lp.deliv.co.jp/(https://na2.hubs.ly/H035NxR0)