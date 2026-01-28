【イベント出展のお知らせ】まごの手キッチンがMySCUE（マイスキュー）体験イベントに出展します!

グローバルキッチン株式会社

グローバルキッチン株式会社は、2026年2月7日（土）・8日（日）にイオンモール柏で開催されるイオンリテール株式会社MySCUE事業部主催の「MySCUE 体験イベント」(https://myscue.com/events/fba3eff6-1be9-40ff-b449-d36c9313cfea)に出展いたします。

シニアケアや介護の準備を“やさしく、わかりやすく”始められる体験型ブースとして、健康チェックや栄養相談、試食体験をご用意しました。

未来の自分やご家族のために、まずは“今の健康状態を知ること”から。買い物ついでに立ち寄れる気軽さで、役立つヒントが得られる場です。ぜひお気軽にお越しください。

開催概要

■開催期間 2026年2月7日（土）・8日（日）

■時間 10：00～17：00

■会場 イオンモール柏１Fセンターコート（千葉県柏市豊町2ｰ5ｰ25）

■公式ホームページ https://myscue.com/events/fba3eff6-1be9-40ff-b449-d36c9313cfea

■参加費 無料

■主催 イオンリテール株式会社 MySCUE事業部

出展内容

栄養バランスと食べやすさを両立した“家庭で実践しやすい食事づくり”をテーマに、管理栄養士監修のメニューや冷凍食品の活用法をご紹介します。高齢期を迎えたご家族の食事、健康維持、フレイル予防や生活習慣病予防にも役立つヒントを、実際の試食とともに体験していただけます。ぜひこの機会に、毎日の食卓に活かせるアイデアを見つけてください。

１．ベジチェックによる野菜摂取量の測定ベジチェック測定の様子

手のひらをかざすだけで、今のあなたの“野菜摂取レベル”がその場でわかる人気の体験です。



「普段の食事、実はどうなんだろう？」という小さな疑問が、数字として見えることで一気にクリアに。結果をもとに、管理栄養士が“今日からできるちょっとしたコツ”もお伝えします。買い物ついでに気軽に立ち寄れるのに、【帰る頃には食生活のヒントがしっかり手に入る】そんな満足感のある体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。

２．管理栄養士による栄養相談

「最近、健康診断の数値が気になる」「食事のバランスがこれでいいのか不安」--

そんな小さな心配ごとを、管理栄養士が丁寧にお聞きします。

生活習慣病（糖尿病・高血圧・高脂血症）の予防に役立つ食事のポイントや、プレフレイル・フレイルを防ぐための“今日からできる習慣”まで、あなたの生活に合わせた実践しやすいアドバイスをご提案します。「ちょっとやってみようかな」と思えるヒントがしっかり手に入る、 そんな前向きな時間をお届けします。未来の自分や家族のために、今からできることを一緒に考えましょう。

３．試食

見た目は普段の食事とほとんど変わらないのに、「食べやすさ」と「栄養バランス」をしっかり両立した栄養価調整食やソフト食を、このイベント限定でご試食いただけます。

「介護食ってどんな味？」「本当においしいの？」そんな疑問を、ひと口で“なるほど”に変えてくれる体験です。ご家族のために知っておきたい方はもちろん、将来の自分のために一度試しておきたいという方にもおすすめ。食べてみることで、“無理なく続けられる食事の工夫”や“フレイル予防につながるポイント”が自然と見えてくる、 そんな気づきのある試食コーナーです。ぜひお立ち寄りください！

まごの手キッチンで人気の調理済み冷凍食材

栄養価調整食

管理栄養士考案の主菜と副菜がセットになっている栄養バランスの整った冷凍弁当です。

エネルギー、たんぱく質、塩分に基準値を設けて調整しているお食事です。弁当容器に入っているので、電子レンジで簡単に調理でき、手軽にお召し上がりいただくことができます。和・洋・中の多彩なメニューを飽きずに楽しめ、健康な方にもおすすめできる“おいしく続けられる栄養食”です。

ソフト食

噛む力・飲み込む力が低下した方でも無理なく食べられるようにやわらかく調整しています。１日に必要なたんぱく質のうち40gをしっかり摂れる高栄養タイプで、食べやすさと栄養バランスを両立しています。食材本来の味と色を活かしているため、見た目も楽しめ、素材のうま味を感じられる味付けに仕上げています。調理はとても簡単で、湯煎は不要。冷蔵庫に8時間移すだけで解凍できるため、調理の手間をなくし手軽にお召し上がりいただけます。

やわらか食

食材の形はそのままに、歯ぐきでつぶせる驚くほどやわらかい食感を実現した「やわらか食」です。特許技術を活用して仕上げているため、見た目の美しさと食べやすさを両立し、多くのお客様から高い満足度をいただいています。素材の味わいをしっかり感じられるように調理されており、噛む力が気になる方でも無理なくおいしくお召し上がりいただけます。普段の食事に取り入れやすい“やさしい食事”として、ぜひこの機会に味や食感を体験してみてください。

通常食

施設でも実際に提供されている食事をご家庭にもお届けしています。高齢者の嗜好に合わせた美味しさ・食べ易さ・栄養バランスに配慮したお食事です。

家庭の食卓になじむやさしい味わいを大切にしながら、必要な栄養素をしっかり摂れるように設計されています。食材の風味や彩りを活かしたメニューで、毎日の食事が楽しみになるような“おいしさ”にもこだわっています。普段の食事として取り入れやすく、ご家族と同じメニューを一緒に囲める点も、多くの方に喜ばれているポイントです。

※当日は、栄養価調整食とソフト食のご試食をご用意します。

イオンモール柏へのアクセス

下記、公式サイトにてご確認ください。

〇会場へのアクセス

https://www.aeon.jp/sc/chiba-kashiwa/access/

当日会場でお会いできることを心より楽しみにしております。

グローバルキッチン株式会社について

「すべての人に、安心で美味しい食事を届けたい」という理念のもと、高齢者施設や在宅介護を支える食材提供サービスを展開。主力ブランド「まごの手キッチン」を中心に、調理済み冷凍食材を全国に供給し、介護現場の負担軽減と食の質向上を両立させる仕組みを築いています。高齢化が進む日本において、介護施設や在宅ケアの現場では「人手不足」「調理の負担」「栄養管理の難しさ」といった課題が深刻化しています。グローバルキッチン株式会社は、管理栄養士が栄養価を管理した献立作成のもと、おいしくて栄養バランスの取れた介護食や調理済みの冷凍食材を全国の施設や在宅個人向けにお届けし、現場の声に応える形で食事提供の質と効率の両立を支援してまいります。

会社概要

法人名：グローバルキッチン株式会社

代表：代表取締役社長 亀井泰人

所在地：東京都港区東新橋二丁目12番1号 PMO東新橋8階

電話：03-6459-0746

事業内容︓高齢者施設への調理済み冷凍食材の商品企画・開発・販売、個人向け通販事業（まごの手キッチン）、配食支援事業、海外輸出事業、介護施設の厨房運営、レストラン事業運営、アスリート栄養サポート

ホームページ：https://www.global-kitchen.jp/