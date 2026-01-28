まるで「加熱式スープジャー」。デスクで熱々の“炊きたて”を。お粥やご飯が炊ける『持ち運びできるおかゆクッカー「KayuPot」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『持ち運びできるおかゆクッカー「KayuPot」』を1月28日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004806?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004806

本製品は、簡単操作で生米からお粥やご飯が炊ける「加熱式おかゆクッカー」です。（※1）

まるでスープジャーのような見た目ですが、実際はヒーターを内蔵し、コンセントに繋いでグツグツと加熱調理ができる「持ち運べる炊飯器」そのもの。

使い方は生米と水を入れてボタンを押すだけ。約25分で出来立てのおかゆを食べられます。（※2）

おかゆモードでは「かため」「とろとろ」の選択が可能。

一般的なスープジャーはお湯の熱を利用する保温調理ですが、本製品は電気でじっくり煮込むため、お米が柔らかく本格的な「とろとろお粥」が作れます。

また、「ごはん」「煮込み」モードも搭載し、通常炊飯や煮込み調理も可能。

内釜はフッ素加工でお手入れも簡単です。

密閉性を保ちつつ蒸気を逃がす「特殊密閉構造」により、

「オフィスでも出来立ての温かい食事がしたい」「ダイエット中も満足感のあるランチを楽しみたい」

「体調が悪い時、手軽に優しい食事を摂りたい。」

そんな方におすすめの『持ち運びできるおかゆクッカー「KayuPot」』です。

※1：本製品は真空断熱構造ではありません。 ※2：かためモードの場合。

＜製品特長＞

■生米から全自動調理。電気で動く「加熱式スープジャー」

■煮込むことで美味しい「とろとろ食感」を実現

■「かため」「とろとろ」選べるおかゆモード

■「ごはん」「煮込み」も作れる多機能モード

■食材を入れたまま持ち運べる「特殊密閉構造」

■内釜フッ素＆分解蓋でお手入れ簡単

■ポータブル電源を使えばキャンプや車中泊にも

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y-_IlK9B6Wc ]

＜仕様＞

・サイズ／幅100×奥行100×高さ158(mm)

・重量／約450g ・電源／100V 50/60Hz

・定格消費電力／180W

・炊飯容量／0.09L（0.5合）

・モード／おかゆ(かため、とろとろ)、ごはん、保温、煮込み(20分、60分)

・コード長／約90cm

・材質／本体:PC、PP、ABS、アルミ、シリコン フタ:PP、SUS304、シリコン

・セット内容／本体、フタ、電源コード、計量カップ、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅125×奥行125×高さ185(mm)

・パッケージ込み重量／約560g

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/1/28

・型番/JAN／RJAR25SWH/4580060600663

持ち運びできるおかゆクッカー「KayuPot」

[販売価格] 8,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004806(https://www.thanko.jp/view/item/000000004806?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004806)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-002 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB

TEL 03-5297-5783