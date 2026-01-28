株式会社ユビキタスAI

株式会社ユビキタスAI（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：大吉 裕太、以下「ユビキタスAI」）は、経済産業省および金融庁がオブザーバーとして参加し、日本企業の人的資本経営を実践と開示の両面から促進する「人的資本経営コンソーシアム」に参画したことをお知らせします。

■人的資本経営コンソーシアム参画の背景

企業価値評価における人的資本の重要性が高まる中、中長期的な企業価値向上に向けてどのような人材戦略を策定し、実施するかが重要となってきています。ユビキタスAIグループは、事業の成長と革新の原動力は「人材」にあると考え、絶えず変化するテクノロジー分野において持続可能な成長と新たな価値創造の実現を目的として、高度な専門性を持つエンジニアやスタッフを育成するとともに、全員が自己の才能を最大限に発揮できる環境づくりを目指しています。

ユビキタスAIは、本コンソーシアムの「人的資本経営の実践と開示の両面を促進する」という趣旨に賛同し、このたびの参画を決定いたしました。

■人的資本経営コンソーシアムとは

人的資本経営コンソーシアムは、日本企業における人的資本経営を実践と開示の両面から促進することを目的とし、2022年8月25日に設立されました。現在は、経団連企業や上場企業を中心に400社以上が参加し、日本有数の知見共有と対話のプラットフォームとして発展しています。

同コンソーシアムでは、人的資本経営の実践に関する先進的な取り組みの共有や企業間協力に向けた議論、国内外の人的資本に関する情報の収集・発信や、会員と投資家との対話の場を設けることで、人的資本経営の普及と質の向上を支えています。これらの活動により、人的資本への投資が企業の持続的成長につながり、投資家からの評価や資金流入の促進も期待されています。

公式ホームページ：人的資本経営コンソーシアムWEBサイト(https://hcm-consortium.go.jp/)

ユビキタスAIは人的資本の活用を経営上の重要テーマとして考え、今後も時代の変化に対応しながらエンジニア、スタッフの育成に取り組み、多方面への貢献が可能な企業として成長を続けることを目指します。

■株式会社ユビキタスAI（証券コード：3858）について

ユビキタスAIは、製造業のお客様を支えるテクノロジーとサービスを提供する企業です。長年にわたる組込みソフトウェアビジネスの実績をベースに、自社開発製品および世界中のソフトウェア製品の販売・サービスにおいて成功を収めています。強みである先進かつ優れたテクノロジーと強固で幅広い顧客基盤を活かしながら、製造業のお客様を支えるテクノロジー・サービスを世界に展開し続けることによって「お客様」「ビジネスパートナー」「社会」の発展に貢献します。

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト17F

URL：https://www.ubiquitous-ai.com/

