「B.LEAGUE DRAFT 2026」をライブ配信　リアルタイム速報も実施

スポーツナビは、1月29日（木）に開催される「B.LEAGUE DRAFT 2026」を無料でライブ配信いたします。

Bリーグドラフトとは、2026年秋から始まるB.LEAGUEのトップカテゴリ「Bプレミア」に向けて新たに導入される新人選手獲得制度です。新戦力獲得のための機会均等、将来的な戦力均衡を図る目的で制定され、ドラフト実施によるリーグの競争力向上や選手育成が期待されています。

ドラフト対象選手は高校3年生～大学4年生＋プロ2年目までで、前年順位の低いクラブを優遇する「ウェバー方式」や、クラブの育成を優先する「ユース優先交渉権」を採用。第1回となる「B.LEAGUE DRAFT 2026」には23クラブが参加します。

また、スポーツナビでは開催前からBリーグドラフトをお楽しみいただけるよう、特集ページも公開しました。独占インタビュー掲載のほか、概要やBリーグドラフトに関するあらゆる情報を集約。当日にはリアルタイム速報も実施しますので、ライブ配信とあわせてお楽しみください。

B.LEAGUEドラフト2026特集ページ：https://sports.yahoo.co.jp/contents/21117

【配信日程】

2026年1月29日（木）15:35～指名終了まで （予定）

【視聴方法】

視聴方法：PC版・スマートフォンブラウザ版「スポーツナビ」、「スポーツナビ」アプリ（iOS版、Android版）

スポーツナビライブ配信URL：https://sports.yahoo.co.jp/contents/20943