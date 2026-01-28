猫飼い初心者・詠人さんとハチの二人暮らし。『詠人さんはそれでも猫が好き』(ハタノヒヨコ)が、コミックDAYSで1月28日より連載配信スタート！
図鑑編集部のフリーランス編集者・詠人は妻のマサミが入院しちゃったので、飼い猫のハチと二人の生活に。詠人は動物好きだけど、リアルな動物といっしょに暮らすは初めてだった！ リアル・バーチャルを問わず全ての猫好きに読んでほしい、「猫＆猫飼いあるある」コメディ！【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2551460909885601423/first_episode
第1話は常に無料公開。毎週水曜日正午に新たな無料話が更新されます。
