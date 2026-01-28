受験生に1,110(良い点)ポイントプレゼント！より多くの受験生を応援するべく対象を拡大！
株式会社ノジマ
【キャンペーン内容】
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）では、受験生を対象に「1,110(良い点)」ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施中です。当初スマホもしくはスマホ関連商品をご購入の受験生を対象にキャンペーンを開始しましたが、より多くの受験生を応援するべく、1月24日(土)より対象を大幅に拡大し、スマホ以外の商品でも税込み2,200円以上のご購入でポイントをプレゼントします。また、キャンペーン期間を3月1日(日)まで延長いたします。現在新生活応援フェアも開催中のため、新入学や新生活準備についてノジマにお気軽にご相談ください。
◆期間：～2026年3月1日(日)
◆特典内容：
受験票をお持ちいただいた受験生限定で
税込2,200円以上ご購入いただくと
1,110(良い点)ポイントプレゼント！
※モバイル会員様限定。おひとり様一回限り。
※受験票は1枚まで。
※高校・大学・専門学校・短期大学の入学受験限定。
※当社指定商品・条件に限ります。
※法定の利益提供額を超える場合は対象外となります。
※付与ポイントは期間・用途限定となります。
※一部併用できない割引・特典がございます。
※22歳以下の受験生ご本人様のノジマモバイル
会員アカウントでの利用のみ対象。
◆対象店舗：ノジマ全店
対象店舗一覧はこちら：https://www.nojima.co.jp/shop/