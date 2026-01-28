【にじさんじ】町田ちま、映画『東京逃避行』主題歌「ネオンと残像-Short Ver.-」を2026年1月28日(水)よりTikTok、Instagram先行配信開始！！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、映画『東京逃避行』の主題歌である町田ちまのオリジナル楽曲「ネオンと残像」に関する情報を公開いたします。
本人が作詞にも携わった渾身の一曲、映画予告編とともに解禁。町田ちまのオフィシャルTikTokアカウントも開設！
本楽曲「ネオンと残像」の作詞は、数多くの人気楽曲を手掛ける真崎エリカ氏と町田ちまが共同で担当。町田自身が作品を何度も視聴し、真摯に向き合って綴った言葉を歌詞へと昇華させています。
映画が描く「居場所を求める人々の葛藤や運命」を彼女自身の感性で紡ぎ、圧倒的な歌唱力と細部までこだわり抜いた表現力が融合した、エモーショナルなサスペンス・バラードに仕上がりました。
作曲は、BE:FIRST、LOONA、MAZZEL、中島健人、XY、KID PHENOMENON from EXILE TRIBE、NMB48、MASHIHOなどのアーティストへ楽曲提供を行うSASを中心に、Rio、RANといった新進気鋭なクリエイターとの共同制作となっており、他と一線を画す仕上がりとなっています。
本日公開された映画の60秒予告動画では、本楽曲の印象的なフレーズが使用されており、映画の緊迫感あふれるストーリーを力強く彩っています。
また、映画『東京逃避行』のオフィシャルTikTok開設に合わせ、町田ちまのオフィシャルTikTokアカウントも本日始動いたしました。本楽曲とあわせて、ぜひチェックしてください。
町田ちまのオフィシャルTikTok
http://www.tiktok.com/@chima_machita
町田ちまからのコメント
この度「東京逃避行」の主題歌を担当させていただくことになりました、町田ちまと申します。
作品を何度も視聴し、本当に伝えたい想いは何なのか、自分自身の心で感じ取ったものの正体は何なのかと真摯に向き合いながら綴った文章を真崎エリカさんに綺麗に歌詞にしていただきました。
歌唱収録やMIX確認過程でも細かい部分まで妥協することなく、こだわり抜いた渾身の一曲です。
秋葉恋監督の作品が誰かの「居場所」になりますように。
【楽曲情報】ネオンと残像
曲名：ネオンと残像
作詞：町田ちま, 真崎エリカ
作曲：SAS, Rio, RAN
編曲：SAS
映画『東京逃避行』について
BABEL LABEL の24歳の新鋭監督：秋葉恋×『正体』『イクサガミ』の藤井道人プロデュース。次世代の若き才能が集結し、居場所を失った 4 人の想いと運命が交錯する、たった一夜の予測不能な逃亡サスペンス。
■作品情報
映画『東京逃避行』
2026年3月20日(金)全国公開
出演：寺本 莉緒 池田 朱那
綱啓永 高橋侃
松浦祐也 深水元基 さとうほなみ
監督・脚本：秋葉恋
主題歌：町田ちま『ネオンと残像』(Altonic Records)
エグゼクティブプロデューサー：藤井道人 音楽：堤 裕介
製作幹事：サイバーエージェント 配給：ライツキューブ 制作プロダクション：
BABEL LABEL
(C)2025 映画「東京逃避行」製作委員会
公式サイト：https://tokyotohiko.babel-pro.com/
ハッシュタグ：#東京逃避行 #3月20日公開 #秋葉恋監督 #寺本莉緒 #池田朱那 #綱啓永 #高橋侃 #町田ちま #ネオンと残像
【町田ちまプロフィール】
■ライバー名
町田ちま(Machita Chima)
■プロフィール
8月5日生まれ。
にじさんじ所属のバーチャルライバー(VTuber)。
2018年8月より活動開始。
歌手になることが夢で日々歌の練習に励んでいる。
夢の実現に少しでも繋がればと思い配信を始めた。
一人暮らしは寂しいので、ゴンザレスという名前の
ハムスターと一緒に暮らしている。
普段は奇想天外な配信を視聴者に届ける一方、
歌唱の際は、楽曲の持つ世界観・思いを丁寧に解釈し、
得意の高音域を活かした唯一無二の表現力で
繊細に歌い上げる。
2023年12月には、複数の感情から生まれた5つの物語をテーマとした自身初のミニアルバム、
1st Mini Album「The Pages」をリリースした。
■主なリンク先一覧
町田ちま YouTube CH：https://www.youtube.com/@MachitaChima
町田ちま X：https://x.com/chima_machita23
にじさんじ公式HP 町田ちま(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/talents/l/chima-machita
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸