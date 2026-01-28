【ブルガリ】 文化を継承する 「ブルガリ アイコンズ ミノディエール コレクション」 を発表

ブルガリ・ジャパン合同会社

2026年1月27日（パリ）- ブルガリは、「ブルガリ アイコンズ ミノディエール」コレクションと同コレクションのキャンペーンを祝う特別なイベントを知識、記憶、文化遺産を体現する場である、フランス国立図書館（Bibliotheque Nationale de France）にて開催しました。

ブルガリの140年以上にわたるジュエリーメイキングの匠の技にインスパイアされたブルガリ アイコンズ ミノディエールは、クラフツマンシップ、素材、そして本質が融合し、ジュエリーとバッグの対話である貴重なクリエーションとしてダイナミズムをもたらします。

フェルディナンド・ヴェルデリのクリエイティブディレクションのもと、イーサン・ジェームズが撮影したこのキャンペーンには、今日のアイコンである5人の才能あふれる女性たち ― リンダ・エヴァンジェリスタ、イザベラ・ロッセリーニ、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ、キム・ジウォン、スマヤ・ヴァリー ― が登場します。彼女たちの声、ヴィジョン、物語がコレクションの魂を形成し、優雅さ、アイデンティティそして文化が深い物語の中に紡がれています

イベントではコレクションの展示から始まり、本イベントの舞台となった荘厳な図書館の空間で親密なディナーが催されました。この特別な会場は、新しいブルガリ アイコンズ ミノディエールコレクションのテーマである「文化を継承する」というメッセージを美しく強調するものでした。

ブルガリ レザーグッズ＆アクセサリーのクリエイティブ ディレクターであるメアリー・カトランズのクリエイティブなヴィジョンから生まれたブルガリ アイコンズ ミノディエールは、バッグとしての機能をもちながら、貴重な宝石のように感じられるオブジェを創造するというコンセプトに根づいています。ハイジュエリーの幾何学とスケールにインスパイアされたミノディエールは、アイコンとしての意味を宿すためにデザインされています。本コレクションでは、キャンペーンに登場する5人の女性が執筆した叡智、経験、文化の器となるミニチュアブックがバッグに付属されます。

形式と哲学、素材と物語の対話を通して、ブルガリ アイコンズ ミノディエールは真の文化の担い手として、ブルガリが称賛し、団結する女性たちの知識、創造性、そして経験に根ざしたコミュニティを表現しています。

ゲストを魅了した、先見性のあるアーティスト、トーマス・ラッセルや歌手のサラ・マネスの空間を没入体験へと変えるライブパフォーマンスで締めくくられたイベントは、コレクションの核であるアート、文化、創造の対話をさらに深めました。知識の殿堂であるフランス国立図書館は、鑑賞にとどまらず、発見、熟考、そして保存を促すコレクションを祝うための完璧な舞台となりました。

イベントには、本キャンペーンに出演した建築家のスマヤ・ヴァリーやモデル・女優のピア・ウォルツバック、女優のカルメン・ビーセイズ、モデルのティナ・クナキー、ファッションジャーナリストのアンナ・デッロ・ルッソ、ソーシャライトのオリヴィア・パレルモ、モデルのヨハネス・ヒューブル、モデルのアレクサ・チャン、モデルのパロマ・エルセッサー、ソーシャライトのジータ・ドートヴィル、ソーシャライトのキーラ・ケネディ、女優・モデルのカミーユ・ラザットや女優のケリー・ラザフォードをはじめとするセレブリティやプレス関係者を含む140名のゲストが出席しました。

ブルガリ レザーグッズ＆アクセサリー クリエイティブ ディレクター メアリー・カトランズ、建築家 スマヤ・ヴァリーモデル・女優 ピア・ウォルツバック女優 カルメン・ビーセイズモデル ティナ・クナキーファッションジャーナリスト アンナ・デッロ・ルッソソーシャライト オリヴィア・パレルモ、モデル ヨハネス・ヒューブルソーシャライト キーラ・ケネディ女優 ケリー・ラザフォード

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/