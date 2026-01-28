『リネージュM』最上位ダンジョン「魔族の地」リニューアル&記念イベントがスタート！「特殊ダンジョン入場時間延長」や「ダンジョンコレクター～破滅のギラン監獄～」も同時スタート

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PCオンラインRPG「リネージュ」のモバイル版タイトル『Lineage M(以下、リネージュM)』のサービス、運営をしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2026年1月28日(水)に最上位ダンジョン「魔族の地」のリニューアル、リニューアル記念イベントを含むイベントの開始をお知らせします。

■魔族の地リニューアル＆リニューアル記念イベント

【リニューアル日時】

2026年1月28日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

最上位ダンジョンの１つである「魔族の地」にて、モンスターの強化、マップの拡張、ホットスポットの追加、モンスターから獲得可能なアイテムに「希少級聖物カード箱」の追加などのリニューアルを行いました。

さらに、低確率で「バルログの心臓」などのアイテムが獲得できる「純魔族の宝箱」と、低確率で「ヤヒの心臓」などのアイテムが獲得できる「アンデッド魔族の宝箱」の新規製作も登場しました。

また、「魔族の地」リニューアルを記念して、レベル85以上のキャラクターが1回進行できるイベントクエストを配信します。クエストを達成すると「ドラゴンの聖水(イベント)」1個を獲得できます。

【イベント開催期間】

2026年1月28日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2026年2月2日(月) 5時00分まで(予定)

≪「魔族の地リニューアル＆リニューアル記念イベント」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24750

■特殊ダンジョン入場時間延長

【開催期間】

2026年1月28日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2026年2月11日(水/祝) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、対象の特殊ダンジョン(捨てられし者の地 / 夢幻の島 / 古代精霊の墓 / 古代巨人の墓 / 象牙の塔 / 影の神殿)の利用可能時間が1時間増加します。

また、レベル60以上のキャラクターで毎日1回進行可能なイベントクエストを達成すると、「ドラゴンの聖水(イベント)」1個を獲得できます。

≪「特殊ダンジョン入場時間延長」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24748

■ダンジョンコレクター ～破滅のギラン監獄～

【開催期間】

2026年1月28日(水) 定期メンテナンス終了後 ～ 2026年2月11日(水/祝) 定期メンテナンス前まで(予定)

【概要】

期間中、レベル80以上のキャラクターが入場できる一般ダンジョン「破滅のギラン監獄」でモンスター討伐時、「破滅の証」のドロップ数量が1個から2個に増加します。

≪「ダンジョンコレクター ～破滅のギラン監獄～」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24749

■サウンドメモリーズキャンペーン

【開催期間】

2026年1月28日(水) 12時00分 ～ 2026年2月11日(水/祝) 23時59分まで(予定)

【賞品】

[変身カード]ドレス少女 1個(抽選で1名様)

【概要】

「村BGMメドレー」動画公開を記念して、BGMを聴いて思い出す出来事や思い出をXに投稿する「サウンドメモリーズキャンペーン」を開始しました。

≪参加方法≫

1. リネージュM公式アカウント( https://x.com/LineageM_JP )をフォロー

2. リネージュM公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/@LineageM_JP )で公開中の「心が休まる村BGMメドレー」を視聴

3. BGMを聴いて思い出すエピソードなどを指定ハッシュタグ「 #リネージュM思い出 」をつけてポスト、またはキャンペーンポストを引用してポスト

4. 投稿していただいた方の中から抽選で1名様に[変身カード]ドレス少女をプレゼント

≪視聴対象動画はこちら≫

https://www.youtube.com/watch?v=3hq8vMQXVJw

≪「サウンドメモリーズキャンペーン」の詳細はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24741

このほかにも、「名誉コイン支援箱」や、「錬金術師の交易品」の登場などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2026年1月28日更新のご案内」はこちら≫

https://lineagem-jp.com/news_detail?seqNo=24751

■ゲーム概要

大ヒットゲームとして世界各国で名高い『リネージュ』をもとにした、スマートフォンMMORPGです。

血盟員を導く戦場の主役「君主」、強靭な肉体と攻撃力を誇る「騎士（ナイト）」、遠距離攻撃と精霊魔法に特化した「エルフ」、多種多用な魔法を駆使して相手を翻弄する「魔術師（ウィザード）」、強力な近接攻撃力を誇る「ダークエルフ」、範囲攻撃スキルや妨害スキルを駆使して戦う「銃士」、竜の力を借りて特殊な「覚醒」スキルを使用する「竜闘士」、強靭な肉体で大きな盾と暗黒魔法を操る「暗黒騎士」、片手剣と盾と神聖魔法を操る「神聖剣士」、斧や槍と盾を同時に装備し様々な攻撃や生存に特化したスキルを使用する「狂戦士」、高い攻撃力と多彩なスキルを持ち合わせた「死鎌士」、稲妻を纏い最強の槍を扱う「雷鬼」、「ルーンソード」をメインに扱うペトラの守護者「魔剣士」が紡ぐ、剣と魔法と血の盟約が織り成す唯一無二の世界観。

さまざまな人々が冒険や血盟や戦争を通して交差し、あなたの人生にとって、かけがえのない友人やライバルとなることでしょう。また、アイテムはゲーム内の商店で売却する事ができる他、取引所を通じて他のプレイヤーとのアイテムの売買が可能となり、自分の所有しているアイテムは資産となり、リアルと同じような経済感覚を楽しめます。

【タイトル情報】

タイトル名：Lineage M(リネージュM)

ジャンル：MMORPG

サービス開始日：2019年5月29日

価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り

対応プラットフォーム：App Store/ Google Play/ PURPLE(Windows)

開発：NCSOFT

運営元：NC Japan K.K.

コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

