2025年（第68回）十大新製品賞「日刊工業新聞創刊110周年特別賞」受賞

株式会社ソディック

株式会社ソディックは、オールセラミック製 リニアモータ駆動 超精密ワイヤ放電加工機 「EXC100L＋」が、日刊工業新聞社主催の「2025年（第68回）十大新製品賞」において、「日刊工業新聞創刊110周年特別賞」を受賞し、1月27日（火）に東京・大手町の経団連会館にて行われた贈賞式に出席いたしました。

十大新製品賞は応募企業がその年に開発または実用化した新製品の中から、モノづくりの発展や日本の国際競争力強化に役立つ製品を日刊工業新聞社が選定し、表彰する制度です。

■受賞内容

対象製品：オールセラミック製 リニアモータ駆動 超精密ワイヤ放電加工機 「EXC100L＋」

受賞内容：2025年（第68回）十大新製品賞「日刊工業新聞創刊110周年特別賞」

■オールセラミック製 リニアモータ駆動 超精密ワイヤ放電加工機 「EXC100L＋」

「2025年（第68回）十大新製品賞」贈賞式

本製品は、AI活用の広がりなどを背景に、需要が拡大しているMTフェルール（光コネクタ）製造などに求められるナノ領域の超精密加工に対応したワイヤ放電加工機です。リニアガイド部にセラミック製エアスライダ機構を採用することで、世界初の完全非接触XY直交テーブルを実現。駆動部だけでなく、ガイド部分まで非接触となることで、摺動抵抗による加工精度への影響を極限まで抑制しています。

ピッチング、ヨーイング、ローリングを最小化することなどによって、最小駆動単位10ナノメートルを実現。併せて、ナノレベルの超精密加工を可能にする直径0.02ミリの極細ワイヤ自動結線機能、外気温や機械各部の温度変化に左右されない温度制御なども搭載しています。