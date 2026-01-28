大阪初開催！5000年の歴史を持つモルドバワインの試飲イベント「ワインイベント大阪2026」2月28日開催
株式会社ティヤーナ（所在地：大阪府大阪市）は、2026年2月28日（土）に大阪・深江橋の「212coffee」にて、モルドバワイン試飲イベント「ワインイベント大阪2026」を開催いたします。
■背景
当イベントは、日本人の夫とモルドバ人の妻が家族で企画するワインイベントです。
モルドバ人妻と出会ったのは医学部の卒業旅行がきっかけでした。
最初は同期と共にフランス、イタリア、スペインの旅行をしていましたが、僕だけ帰りのチケットを取らずに一人旅を始めました。
イタリアの友人としばらくイタリアで過ごしていましたが、「これは一人旅ではない」とゴールをウクライナに設定し、その前にルーマニアを挟むことにしました。
ルーマニアの旅を終え、ルーマニア発、ウクライナ行きの飛行機のチェックインで並んでいると、前にいたルーマニア人（おっちゃん）に
『君はどこからきたんだい？そうか、日本か。それで今からウクライナに行くのか。それならそれまでに私たちの兄弟国モルドバに行けばいいじゃないか。ワインも美味いし美女も多いぞ！』と言われました。
こんな機会は２度とないのではと飛行機をキャンセルし、モルドバへの旅客券の購入と、Airbnbも予約を完了し、いざモルドバへ。
到着すると、そこにあった国は完全に自分の想像とはかけ離れた異国の地、モルドバでした。
モルドバでの体験は割愛させていただきますが、そんな国で美味しいワインと妻に一目惚れし、結婚に至りました。
妻の国であるモルドバは世界で３番目にワインの歴史が深く、ここまで土壌と風土がワインに適した国はないほどの国です。
エリザベス女王もモルドバのワインを好んで飲んでいたと言われており、確かに味わったことのないような「ワインでありながらワインではない（これが本来のワインなのか！？と思うような）」素敵な香りと味をもつワインです（ちなみに僕は元々ワイン好きではなく、超ど素人です）。
そんな美味しいモルドバワインを一人でも多くの日本人に届けたい。そんな想いで、医療の傍ら、家族でモルドバワイン事業を営んでおります。
■ 世界最古のワイン産地「モルドバ」とは
モルドバ共和国は、ルーマニアとウクライナに挟まれた東欧の小国です。
日本にいるモルドバ人は200人程度と言われております。
紀元前3000年からワイン造りが行われ、世界最古のワイン産地の一つとして知られています 。国土に占めるブドウ畑の割合は世界一。しかし日本での知名度は低く、モルドバワインを味わえる機会は限られています。
本イベントは、この希少なモルドバワインを大阪で体験できる絶好の機会です。
■ イベント概要
日時：2026年2月28日（土）
第1部 13:00～14:30
第2部 14:45～16:15
第3部 16:30～18:00
会場：212coffee（大阪市東成区深江北2-15-24）
大阪メトロ中央線「深江橋駅」徒歩7分
定員：各回40名（計120名）
対象：20歳以上の方
■ 出展ワイナリー
・Purcari（プルカリ）：1827年創業、英国王室御用達のモルドバ最古のワイナリー
・Radacini（ラダチーニ）：国際コンクール受賞歴多数のスパークリング専門家
・Fautor 310（ファウター310）：標高310mの畑で造る新進気鋭のワイナリー
■ チケット料金（税込）
・通常チケット
1,800円 ／ 当日：2,000円
特典：ウェルカムドリンク、試飲、おつまみ、ワイン2杯無料
・プレミアムチケット
2,800円 ／ 当日：3,000円
特典：ウェルカムドリンク・スパークリング、限定白ワイン試飲、ワイン4杯無料、おつまみ、購入時5%割引
■ 予約方法
公式サイトよりオンライン予約
https://event.tiana-moldova-wine.online/
