プチバトー、服を次の世代へつなぐ「#プチバトン」をテーマに「サステナ KIDS AWARD SDGs STATIONS 東急・相鉄沿線」に参加

株式会社プチバトージャパン

プチバトーは、着なくなった服を次の世代へとつなぐ回収・再活用プログラム「#プチバトン」を通じて、循環型のものづくりに取り組んでいます。このたび「#プチバトン」の取り組みをテーマに、「サステナ KIDS AWARD SDGs STATIONS 東急・相鉄沿線」に参加しています。

「サステナ KIDS AWARD SDGs STATIONS 東急・相鉄沿線」は、企業や団体が取り組むSDGs活動を“ミッション”として提示し、小学生がその内容を理解したうえで、3コマまんが・ポスター・10秒以内の動画などの形式で表現・応募する参加型プログラムです。

プチバトーは本アワードにおいて、着なくなった服を思い出とともに次の人へつなぐ「#プチバトン」の取り組みをミッションとして発信。「服を長く大切に着ること」「次の世代へ受け継ぐという選択」をテーマに、子どもたちの自由な発想による作品を現在募集しています。

応募締切：2026年1月31日（金）

アワードの詳細および応募方法は以下URLよりご確認いただけます。

https://switch.bio/kidsaward-stations2026/

着なくなった服を次の世代へ繋ぐ#プチバトン

「#プチバトン」は、2022年11月よりスタートした、プチバトーの回収・買い取りプログラムです。国内10店舗の回収拠点にて、お客様の着なくなったプチバトーアイテムの回収・買い取りを行い、再販またはリサイクルを通じて服の循環を実践しています。



2025年12月末までの約3年間で、約9,170点以上の再販可能な商品と約3,200点以上のリサイクル対象商品を回収。回収されたアイテムのうち、8,450点以上を、吉祥寺店の常設コーナーをはじめ、名古屋・大阪など各地で開催したPOP UPイベントにて販売しています。また、2025年10月には、リサイクル対象品約390kgをアップサイクルし、スケッチブックとして全国のプチバトー店舗にて販売しました。

「#プチバトン」は、服を回収・再活用するだけでなく、その背景にある価値や想いを次の世代へ伝えていく取り組みでもあります。2026年も、吉祥寺の常設コーナーを中心に、プチバトーのサステナブルなアクションのひとつとして継続していく予定です。

PETIT BATEAUについて

1893年の創業以来、「確かな技術」に裏付けられた「やさしい着心地」と「洗練されたデザイン」で、子どもから大人まで支持され続けるフランスの国民的ブランドです。ライフスタイルに寄り添うプチバトーのアイテムは、あらゆる世代に愛されています。

