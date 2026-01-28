製造/流通業のAI活用に取り組むroute-D、3.3億円の資金調達を実施

株式会社route-D

日本の製造業/流通業のAI活用に取り組む株式会社route-D（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本光暁）は、Coreline Ventures, Value Chain Innovation Fund（Spiral Innovation Partnersが運営）から3.3億円の資金調達を行いました。今後は調達した資金を用いて既存プロダクトの拡販及び新規プロダクトの開発を加速させ、日本の製造業/流通業のAI活用を通じた業務効率化や収益改善を支援してまいります。

資金調達の背景

日本の製造/流通業では人手不足が深刻化しているにも関わらず、アナログで非効率な業務が多く残存しており、業務の自動化/効率化が強く求められています。

近年のAIの爆発的な進化により、このようなアナログ業務を、既存の業務オペレーションを大きく変えずに変革できるチャンスが生まれています。しかしながら、AIを業務の流れにスムーズに組み込むための仕組みが不足しており、AIを活用して企業の根幹業務を変革した事例は限定的となっています。

このようなAI活用の現況を踏まえて、route-Dは創業当初に推進していた物流DXの枠組みを超え、製造業・流通業向けにAIを組み込んだプロダクトを開発・提供していく方針としました。

その第一弾として "どんどん学んで業務にとけ込む次世代型のOCR"「route-D AIデータ入力」を2025年にローンチし、既に50社以上との取り組みが進捗しております。また導入企業では、これまで人間が実施してきた入力業務の工数を90%削減し、人間は人間にしかできないコア業務に専念することができています。

route-D AIデータ入力

今後は調達した資金を用いて既存プロダクトの拡販及び新規プロダクトの開発を加速させ、日本の製造業/流通業のAI活用を通じた業務効率化や収益改善を支援を進めていきます。

投資家コメント

Coreline Ventures ゼネラルパートナー 原健一郎氏 山本耀二郎氏

route-Dは製造業、流通業で大量に発生する受発注、差配の自動化を行っております。

CorelineのAtlasに参加してから、強いPMFを達成し、続々と優秀なメンバーが集まってきており、さらにこの流れを加速させるために追加出資を決めました。

生成AIが受発注/差配に必要なデータの入力を自動化させたことにより、システムへの入力自体が新たな手間になりこれまでSaaSを使ってこなかった多くの企業様にも導入が進んでいます。

route-Dには、製造業、流通業という大きな業界をAIを使い進化させていきたい、とにかく大きなことを成し遂げたい、と思う若い志のある優秀なメンバーが集まっており、いい仲間がさらにいい仲間を連れて来るサイクルになっています。このメンバーの仲間入りをしたいという方を心からお待ちしています。

Spiral Innovation Partners株式会社 プリンシパル 松本泰拓氏

※Value Chain Innovation Fundを運営

弊社が運営するValue Chain Innovation Fundは、サプライチェーン領域において、現場起点で本質的な業務変革を実現するスタートアップへの投資を行ってきました。route-Dは、製造業・流通業のサプライチェーン現場に深く入り込み、長年課題とされてきた受発注業務の非効率を、生成AIによって真正面から解決しています。非定型帳票を文脈ごと理解し、マスタ変換から既存システム連携までを一気通貫で実装することで、「実運用に耐えるAI」を実現している点を高く評価しました。すでに導入は着実に広がっており、今まさに現場の当たり前をAIで塗り替えていくフェーズにあります。業界構造そのものを変えうる大きな挑戦に、プロダクト・事業の両面から深く関われる環境は希少です。route-Dが次の成長フェーズを共につくる仲間と出会い、サプライチェーン全体の変革を牽引していくことを強く期待しています。

CEOコメント

株式会社route-D CEO 松本光暁

これまで東京大学での研究、前職のマッキンゼーでのプロジェクトを通じて、一貫して製造/流通領域に関わってきました。

route-Dでは、日本の人手不足の深刻化と、AIの爆発的な進化という2020年代を象徴するトレンドのど真ん中で、尊敬できるメンバーたちと共に日々顧客の課題解決に取り組んでいます。

今後は複数の事業/プロダクトの展開を予定しており、沢山の仲間が必要です。AI時代の新たな事業開発・プロダクト作りに興味がある方のご連絡をお待ちしております。

route-Dの採用情報

本資金調達及び事業拡大に伴い、route-DではAIを活用して日本の製造業・流通業の課題解決に共に取り組む仲間を募集しております。より多くの方に弊社のことを知っていただくために、オンラインコンテンツやミートアップイベントなどを通じて情報発信を行っていきます。

route-Dにご興味のある方は、以下リンクよりご確認ください！

オンラインコンテンツ

採用ページ（Biz/Tech共通）：https://route-d.co.jp/recruit

CEO/CTOとのカジュアル面談：リンクはこちら (https://open.talentio.com/r/1/c/route-d/pages/118837)

CEO松本のnote「問題解決を積み重ねたら物流DXの会社じゃなくなった」:リンクはこちら (https://note.com/mitsuaki_rd/n/ne4f20430db2d)

CTO小倉のnote「"生成AIすごい！!と安易に言いたくない」:リンクはこちら (https://note.com/kpro_in_the_sky/n/nb407f4153854)

ミートアップ情報

route-Dでは、資金調達を記念して、オフィスでミートアップを開催します！

生成AIビジネスの現在地やroute-Dの事業戦略についてお話しできればと思っております。

詳細及び申込はこちらから：詳細&申し込み (https://www.notion.so/route-d/AI-SUSHI-NIGHT-2f5ed83d123380c1bd61c6cf12c12f47?source=copy_link)

また、エンジニアリングチームでも別途ミートアップを企画しておりますので随時ご案内いたします。

route-Dについて

- 設立：2022年12月- 代表者：松本光暁- 事業内容：製造業・流通業に特化した生成AIプロダクトの開発・販売- 従業員数：25名（業務委託含む）- 資本金：3.73億円（資本準備金含む）- 本社所在地：東京都千代田区九段南4-6-10 九段南ビル4階