株式会社アルプスウェイ総合採用サイトリニューアルオープン

株式会社アルプスウェイ（本社：長野県松本市、代表取締役：田村裕章）は、キャリアアップのために転職を検討している方々に向けて採用情報を広く提供することを目的として、これまでの中途採用サイトを総合採用サイトとして全面的にリニューアルし、2026年1月28日にオープンしました。

【キャリア採用サイト】https://recruit.alway.co.jp/

背景・目的

国総体として生産年齢人口の減少傾向が今後も続くことから、物流業界においても担い手不足が早期に解消することは考えにくい状況です。このような社会的背景から、業界として、また当社として、既に物流業界で働いている方はもちろんのこと、物流業界で就業経験のない方にも将来の担い手となっていただくための取り組みが必要となっています。今回のリニューアルでは、求職者が入社後のミスマッチなく安心して応募できるよう、転職検討段階における情報の分かりやすさと正確性を重視してコンテンツの見直しを行いました。マンガによる仕事紹介も掲載しています。

https://recruit.alway.co.jp/our-business

機能・特色

特に配送職や荷役職など現場の仕事内容やキャリアパスのリアルを具体的に紹介、働き方や福利厚生のほか、毎日関わる車両の性能に関する情報やQ＆Aも充実させています。また、より多くの方に職場の雰囲気が伝わるよう動画やSNSを活用した採用広報との連携にも力を入れた構成となっています。さらに、エリア・職種・雇用形態のそれぞれの観点からより簡単に当社の求人情報にアクセスできる機能を搭載し、求職者にとってより便利で価値ある情報を提供することを目指しています。

https://recruit.alway.co.jp/strong-point

オープン後の展開

当社は、今回のキャリア採用サイトのリニューアルを契機に、社会インフラを支える物流企業として、このサイトを通じ物流業界の魅力をより多くの方に伝えることで、要員の安定的確保に努め、もって物流の事業継続性と安定性をさらに高めてまいります。今後は、営業所ごとの特色や入社から独り立ちするまでに過ごす日々の紹介記事などの追加を予定しています。サイトのアップデートを通じて、求職者が転職に関する情報収集・検討段階で深く知りたいリアルな情報コンテンツを充実させていく計画としており、求職者にとってさらに価値ある情報提供を目指します。

企業情報

外観株式会社アルプスウェイ

所在地 ：長野県松本市和田南西原4010-28

代表者 ：田村裕章

URL ：https://www.alway.co.jp/

キャリア採用サイト：https://recruit.alway.co.jp/

新卒採用特化サイト：https://newgrads.alway.co.jp/