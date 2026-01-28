【福岡県大川市】#オオカワイルミ～昇開橋deロマンチックナイト～

筑後地区観光協議会＃オオカワイルミ

市のシンボル「筑後川昇開橋」のたもとに位置する筑後川昇開橋展望公園にて、大川の夜を彩るイルミネーションを実施します。

初開催となる今回は、数多くのLEDライトが公園一帯を幻想的に包み込み、新たな夜の魅力を創出します。

2月14日には点灯式イベントを開催し、ステージショーやグルメ出店など、訪れる皆さまにお楽しみいただける企画を予定しています。

ご家族やご友人、大切な方とともに、光に彩られた特別なひとときをぜひお楽しみください。

詳しくは、ホームページおよびチラシにてご確認ください。

ホームページURL：https://okawa-kk.com/notice/post-3200/

【イベント概要】

（主催） 大川市

（開催日時）

- イルミネーション点灯令和8年2月14日（土）～3月15日（日）毎日 日没～22時- 点灯式イベント令和8年2月14日（土） 17時00分～21時00分

（開催場所）筑後川昇開橋展望公園（福岡県大川市大字向島2499-7）

（内容）

高さ約15ｍのユリノキを中心に、約３万球のLEDライトが園内を幻想的に彩ります。

2月14日の点灯式イベントではカウントダウン点灯、大道芸、ナイトバブルショー等のステージイベントのほか、スイーツや温かい食べ物を楽しめる飲食店が出店します。

【問い合わせ先】

（一社）大川観光協会 TEL：0944-87-0923

大川市インテリア課 TEL：0944-85-5570

＃オオカワイルミ 2月14日点灯式イベント