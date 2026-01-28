【福岡県大川市】#オオカワイルミ～昇開橋deロマンチックナイト～

筑後地区観光協議会

＃オオカワイルミ

市のシンボル「筑後川昇開橋」のたもとに位置する筑後川昇開橋展望公園にて、大川の夜を彩るイルミネーションを実施します。
初開催となる今回は、数多くのLEDライトが公園一帯を幻想的に包み込み、新たな夜の魅力を創出します。
2月14日には点灯式イベントを開催し、ステージショーやグルメ出店など、訪れる皆さまにお楽しみいただける企画を予定しています。
ご家族やご友人、大切な方とともに、光に彩られた特別なひとときをぜひお楽しみください。


詳しくは、ホームページおよびチラシにてご確認ください。


ホームページURL：https://okawa-kk.com/notice/post-3200/



【イベント概要】


（主催）　　大川市


（開催日時）


- イルミネーション点灯令和8年2月14日（土）～3月15日（日）毎日　日没～22時
- 点灯式イベント令和8年2月14日（土）　17時00分～21時00分

（開催場所）筑後川昇開橋展望公園（福岡県大川市大字向島2499-7）



（内容）


高さ約15ｍのユリノキを中心に、約３万球のLEDライトが園内を幻想的に彩ります。


2月14日の点灯式イベントではカウントダウン点灯、大道芸、ナイトバブルショー等のステージイベントのほか、スイーツや温かい食べ物を楽しめる飲食店が出店します。



【問い合わせ先】


（一社）大川観光協会　TEL：0944-87-0923


大川市インテリア課　TEL：0944-85-5570



＃オオカワイルミ　2月14日点灯式イベント