ウェブクルー、ズバット 通信制高校比較がLINEで新サービス配信開始「30日で決める！親子で考える高校選びガイド」

「ズバット」を中心とした比較サイトを展開する株式会社ウェブクルー（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：藤島義琢）は、運営サービス「ズバット 通信制高校比較(https://zba.jp/tsushin-highschool/?ID=brbaw00015)」にて、学校検討中のご家庭を新たな形で後押しする「30日で決める！親子で考える高校選びガイド」のLINE配信を2026年1月28日より開始いたします。

リリースの背景

2020年に約20万人だった通信制高校の生徒数は、2025年には約30万人（高校生の約10人に1人）に達し、少子化が進む中でも年々増加しています。

また学校数についても332校、通信教育連携協力施設（サポート校等)は3,749校と選択肢が非常に多くなっています。

※１）文部科学省「学校基本調査 令和7年度(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400001&tstat=000001011528)」

教育環境が多様化する一方、「どの学校が自分に合うのか」「比較基準が分からない」といった学校選びに悩む声が急増しています。

弊社ユーザーアンケートによると、転入生の63.4％が資料請求から1ヵ月以内に出願校を決めていますが、その過程では学校情報の整理・比較、親子のコミュニケーションなど悩みがつきません。

私たちは2009年より通信制高校の資料請求サービスを提供し続けている知見と、媒体参加いただいている学校様のご協力のもと、通信制高校検討者に向けた高校選びガイドを作成いたしました。

これにより、ただの資料請求サービスから脱却し、学校決定までユーザーサポートを行います。

サービス概要

2025年10月に累計利用者数が20万人を突破した「ズバット 通信制高校比較」。

サイトでの資料請求後、ユーザーの資料請求情報を公式LINEアカウントのマイページと結びつけ、ステップ配信と、月ごとのご案内でその時々に必要な情報を配信いたします。

ユーザーは通信制高校に通う生徒のインタビューや、学校選びの悩みを解決する実用記事を多数読むことができます。また、追加入力の手間なしで資料請求した学校に見学リクエストを送ることも可能です。

新しい「ズバット 通信制高校比較」の特長

「ズバット 通信制高校比較」では資料請求前の学校探し・学校比較から、資料請求、その後の学校検討のフェーズまでユーザー支援を行います。

1.自分に合った学校を探す・比較する

サイトでは都道府県や、学校の特徴（カリキュラム・登校日数等）から学校の絞り込みを行うことや、通信制高校診断で自分に合った学校を探すことができます。

新たに追加されたパーソナライズ表示機能により、「大学進学」「基礎学習」等で絞り込みをかけた際に、「小学校範囲の学び直し」「週1以上の個別指導」など、それぞれに必要な情報が可変されて表示されるようになりました。

2.資料請求

1.で見つけた学校の資料を一括で取り寄せることができます。各学校ホームページからの資料請求と比較すると、個人情報の入力の手間が省けて効率良く情報を集められます。

3.学校決定までLINEで伴走

資料請求後に公式LINEアカウントに登録することで、「30日で決める！親子で考える高校選びガイド」を受け取ることができます。

1か月以内に出願校が決められなかった36.6％の方のアンケートによると、「子どもと学校の話をするきっかけ」「資料請求後の情報の整理」などでお困りであることが分かりました。本ガイドでは資料請求日を起点に30日間、資料到着のタイミングや、学校見学のタイミングなどで通信制高校や親子のコミュニケーションに関するコラム記事、生徒インタビューが配信されます。

また月ごとコンテンツとして、新入生向けの年間の進路決定に向けた流れや、時期ごとの転編入に関する実用情報も見ることができます。

ユーザーは追加入力の手間なしで資料請求した学校に見学リクエストを送ることもできます。

今後の展望

通信制高校は今や“特別”ではなく“あたり前”の選択肢です。生徒一人ひとりに合った学校を選ぶためには情報の整理は不可欠で、そのためのサポートが求められています。ウェブクルーは「見えないものを見えるように わかりにくいものをわかりやすく」という経営理念のもと、今後もコンテンツ拡充に取り組んでまいります。

