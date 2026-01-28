大広、京大生の「生きる力」を育む「ソーシャルサバイブプログラム ファイナルピッチ」に協賛―2026年1月31日トークセッション開催―

株式会社大広

株式会社大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、京都大学成長戦略本部と京大オリジナル株式会社が主催する京大生の「生きる力」を育む新プログラム「ソーシャルサバイブプログラム ファイナルピッチ」に協賛し、トークセッションを開催することをお知らせいたします。

https://social-survive.kyodai-original.co.jp/lp

「ソーシャルサバイブプログラム」は、京大生が自らの興味や問題意識を起点に、社会と関わりながら“生きる力”を育む挑戦です。そこには、まだ形になっていない小さな想いや、未来を変える大きな可能性が秘められています。大広は、この挑戦を応援し、学生とともに「社会をより良くするためのアイデア」を共に考えていきます。

【イベント詳細】

■日時: 2026年1月31日（土）13時00分～18時00分

■場所: 国際科学イノベーション棟5F 西館HORIBAシンポジウムホール

※リアル開催のみ／オンラインなし

■アクセス: https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/access/

■プレゼン&トーク: 150名／交流会：50名（交流会は学生限定）

■参加費: 無料

■主催: 京大オリジナル株式会社、共催：京都大学成長戦略本部

■対象: 一般的な「就職活動」に違和感のある学生

これからの生き方を模索している学生

これまでの新卒一括採用に行き詰まりを感じている企業の人事担当者

個性的な学生のアイデアや考えを知りたい方

【ソーシャルサバイブプログラムとは？】

本プログラムは、京都大学の学生が自らの興味関心や問題意識を起点に社会と関わり、実践的な学びを得ることを目的としています。社会における課題を自ら発見し、解決策を構想・実行する経験を積むことで、自身のスキルを開拓し、大学で培った知見を社会的な価値へと転換するプロセスを実体験することを目指します。記念すべき第1期となる2025年度のプログラムには、学部1回生から博士課程までの18名が参加しています。専攻やバックグラウンドの異なる多様な学生が集い、約7ヶ月間にわたり、社会との接点を創出する実践的な活動を展開しました。

ファイナルピッチでは、AI活用をサポートするサービス・農家とつながるバーの運営・哲学対話を始めるためのワークショップの開発…など、それぞれの興味・得意・専門分野を活かした「自分なりの生きる力」を社会に発信します。

【主催者からのコメント】

京大オリジナル株式会社 ディレクター 岡崎 拓也氏

社会の変化が激しさを増す中、学生たちには、将来どのような進路を選択したとしても、自ら考え、学び、行動し続ける「生きる力」がこれまで以上に求められています。ソーシャルサバイブプログラムは、そうした力を実践的に育むことを目的に、京都大学の知と社会をつなぐ新たな学びの場として立ち上げました。

株式会社大広様は、D’z lab.（大広若者研究所）を中心に、Z世代の価値観や多様な生き方に向き合い続けてこられました。「これからの時代」「これからの生き方」という視点において、本プログラムとの高い親和性を感じております。本協賛を通じて、新しい時代における京都大学の学生らしい生き方を、学生たちとともに考え、形にしていくことにつながるものと考えています。

今回のご協賛が、学生たちが社会との対話を深め、自らのキャリアや生き方を主体的に描いていくための大きな後押しとなることを期待しています。

【京大オリジナル株式会社について】

・代表取締役：三輪 誠司

・所在地： 京都市左京区吉田本町 京都大学国際科学イノベーション棟4F

・設立：2018年6月1日

・事業内容：国内外の企業等とのネットワーキングを構築・強化し、コンサルティングサービスおよび 研修・講習サービスを展開 https://www.kyodai-original.co.jp/?page_id=65



【弊社サポートチーム】

D’Z lab.（大広若者研究所）

大広若者研究所「D’Z lab.」は、多様性・個性というキーワードを通じて語られることの多いZ世代ついて、エリア別という視点を軸としてZ世代の価値観個性を研究してくことを目的に立ちあげた研究プロジェクト。目まぐるしく変わるZ世代のトレンドを日々インプットしながら、Z世代を対象とした調査分析、Z世代との共創型イベントの実施、Z世代向けマーケティング支援等の活動を行っています。