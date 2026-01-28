【星のや京都】平安貴族が興じた奥嵐山で叶う贅沢。三つの桜の「特等席」を独り占めする、一日一組限定の滞在プログラム「奥嵐山の花見滞在」提供開始

星野リゾートしだれ桜が覆う花桜テラス

各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。京都府・嵐山にある全室リバービューの旅館「星のや京都」は、2026年3月25日から4月9日の期間、三つの桜の「特等席」を独り占めする、一日一組限定の滞在プログラム「奥嵐山の花見滞在」提供開始します。夜はライトアップされたしだれ桜が覆う花桜テラスでの特別夕食、朝は川にせり出した空中茶室で山桜を眺めながらの桜茶、その後は、貸し切りの屋形舟で嵐峡の桜を眺めながら朝食を味わいます。三つの桜の特等席を独占し、奥嵐山の静かな環境でプライベートな花見を堪能できる滞在です。

背景

嵐山は日本さくら名所百選（＊1）に選定され、例年桜の時期は観光客で賑わいます。一方、星のや京都は嵐山の名所・渡月橋から約1km離れた渓谷に位置しているため、喧騒から離れてゆっくり桜を楽しめる場所です。滞在中は、空中茶室、屋形舟、花桜テラスという三つの特等席をプライベートに貸し切り、本プログラムでしか味わえない優雅な花見を楽しんでほしいと考えています。

＊1 公益財団法人 日本さくらの会が選定

特徴1 ライトアップされたしだれ桜を独占する、花桜テラスで味わう特別夕食夜桜を眺める花桜テラス特別夕食

滞在の始まりには、本プログラム利用者限定の、しだれ桜が覆う花桜テラスでウェルカムスイーツを味わいます。夜はライトアップされたしだれ桜を眺めながら、幻想的な雰囲気の中で特別夕食に舌鼓を打ちます。桜鯛のお造りや、蛤を白味噌で仕立てた椀物、筍御飯など、春の味覚を存分に味わえる夕食です。目の前に広がる夜桜を独占しながら、旬の料理を味わう春の宵が、一日の終わりを贅沢に彩ります。

特徴2 貸し切りの空中茶室で夜明けの山桜を眺め、桜茶で一日を始める山桜を眺める空中茶室

朝は川にせり出した「空中茶室」を貸し切り、朝日に照らされる山桜を眺めながら温かい桜茶を味わいます。静かな川のせせらぎを聞き、川からの爽やかな風を感じて、奥嵐山の桜を独り占めする贅沢な時間です。心身を温め、桜の香りでリラックスする特別な一日の始まりを過ごせます。

特徴3 嵐峡の桜を眺め、貸し切りの屋形舟で楽しむ特別朝食嵐峡の桜を眺める貸し切りの屋形舟「翡翠」特別朝食

朝食は、星のや京都専用の屋形舟「翡翠」を貸し切り、嵐峡の桜を眺めながら味わいます。桜鯛酒焼や桜鱒葡萄酒焼、丹波ワインと白酒の味噌を添えた蛤の香合などを用意します。かつて平安貴族が自然を愛で舟遊びをしたように、川面からの花見を楽しみながら、華やかな特別朝食を味わう贅沢なひとときです。

【星のや京都専用屋形舟「翡翠」】

屋形舟「翡翠」

翡翠は、嵐峡の桜を楽しむことができる星のや京都専用の屋形舟です。京都で古くから親しまれてきた建材や装飾を用いて雅さを感じられる空間に仕上げています。例えば、舟枠には書院造に用いられる北山杉やヒノキ材を使用し、木材の先端を覆う木口かくしには、古くから寺院などの柱や天井の装飾に見られる銅の錺（かざり）金具を用いました。中には京町屋の犬矢来をイメージした竹の背もたれや、草木花で染め上げた柔らかな風合いのクッションがあり、側面の御簾（みす）を降ろすことでプライベートな空間を楽しむこともできます。

滞在スケジュール例

<1日目>

15:00 しだれ桜が美しい花桜テラスでのウェルカムスイーツ

18:00 花桜テラスでライトアップされた夜桜を楽しみながらの特別夕食

<2日目>

5:30～7:00 空中茶室で山桜を眺めながらの桜茶

10:00 貸し切りの屋形舟で嵐峡の桜を眺めながらの特別朝食

12:00 チェックアウト

「奥嵐山の花見滞在」概要

期間 ：2026年3月25日～4月9日

料金 ：1名132,000円 2名163,000円 (税・サービス料込、宿泊料別)

含まれるもの：「花桜テラス」貸し切り、ウェルカムスイーツ、特別夕食、特別朝食、

屋形舟「翡翠」、桜茶

定員 ：1組1名～2名

予約 ：公式サイト( https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/ (https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/))にて

7日前まで受付

場所 ：星のや京都

対象 ：宿泊者

備考 ：雨天時は場所の変更や休止の場合があります。

開花状況は時期、品種により随時変化しますので、あらかじめご了承ください。

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星

のや」。国内外に展開する各施設では、その地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出

合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々を時間の流れから

解き放つ。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/hoshinoya/

■星のや京都

星のや京都

平安貴族が興じた嵐山にたたずむ水辺の私邸で時を忘れる。渡月橋から船に乗り、大堰川を遡った先で

は、京都に息づく日本の伝統技法を感じる客室、嵐山の情景を映した滋味豊かな日本料理、四季の美し

い景観と静けさの非日常が提供されます。

所在地 ：〒616-0007 京都府京都市西京区嵐山元録山町11-2

電話 ：050-3134-8091（星のや総合予約）

客室数 ：25室・チェックイン：15:00～／チェックアウト：～12:00

料金 ：1泊 193,000円～(1室あたり、税・サービス料込、食事別)

アクセス ：阪急嵐山駅より徒歩約10分、京都南ICより車で約30分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/hoshinoyakyoto/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UvyWCTdF-LM ]

星のや京都