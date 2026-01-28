Red BullがM7世界選手権に翼を授ける――モバイルレジェンド：Bang Bangのフラッグシップ大会で初のパートナーシップ締結

Shanghai Moonton Technology Co., Ltd.

シンガポール、2026年1月8日――M7世界選手権（M7）は(https://en.moonton.com/news/280.html)、Red Bullとの歴史的パートナーシップにより、かつてない高みへと飛翔する！この節目は、世界有数のエナジードリンクブランドによる、Mシリーズ――モバイルレジェンド：Bang Bang（モバレ）のフラッグシップ大会との初のコラボレーションを意味する。M7の公式エナジードリンクとして、国際的ゲーム企業であるMOONTON Gamesと、ヨーロッパ発のRed Bullとの提携は、モバレeスポーツのグローバルファン層に向けて、さらなる活力をもたらすことを目指す。このコラボレーションでは、ライブパフォーマンスや専用ゲーミングゾーンを中心とした、さまざまなエンターテインメント体験やアクティベーションが展開される予定である。

モバレは、世界で最も人気の高いモバイル向けMOBAゲームの一つとして知られ、累計15億回以上のインストール数と、1億1,000万人以上の月間アクティブユーザー（MAU）を誇る。Esports Chartsによると(https://escharts.com/news/most-watched-mobile-esports-games-2024)、MLBBは2024年において最も視聴されたモバイルeスポーツタイトルとなり、スポーツエンターテインメント界でその名を確固たるものとした。

グローバルなゲームとeスポーツを活性化

Red Bullは長年にわたりスポーツとゲームの領域で存在感を示しており、競技の頂点を追求する情熱を体現してきた。F1（フォーミュラ1）などの伝統的スポーツで築いた実績をもとに、象徴的な青と銀の缶で知られるこのエナジードリンクブランドは、MLBBの旗艦大会・第7回Mシリーズにもその情熱を注ぎ込む。このパートナーシップにより、M7にはワールド・オブ・Red Bullの精神が注入され、世界中のファンが競技、スリル、そしてライブ体験への共通の愛を通じてつながることになる。

M7は、2022年のM4以来となる、モバレeスポーツの本拠地・インドネシアでのMシリーズ開催となる。同国はモバレにおける最大のファン層を抱えており、モバレプロリーグ（MPL）インドネシアでは、直近5シーズンすべてで1億時間を超える視聴時間（HW）を記録している(https://escharts.com/news/mpl-indonesia-season-16-recap)。M7では、Red Bullによるゲームとスポーツを融合した特有のアクティベーションが加わり、インドネシアが世界的なeスポーツの祭典へと変貌する様子をファンが目撃することになる。

MOONTON Gamesのシニア・リージョナルeスポーツ・セールスマネージャーであるリンゴ・ルン氏は、次のように述べている：「Red Bullとの提携は、ゲームとeスポーツの可能性を押し広げる取り組みです。スポーツやライブイベントにおける彼らの経験と、我々のeスポーツエコシステムを掛け合わせることで、従来のスポーツに匹敵するスケールと興奮を持つ体験を創出できます。このパートナーシップにより、ファンとの新しい関わり方が広がり、ゲームとeスポーツがいかに没入感ある、グローバルにつながる体験を提供できるかを証明することにもなります。Red Bullと共に、業界の新たな可能性を切り拓けることを嬉しく思います。」

M7を祝う「Wiiings」の贈り物

Red Bull（青と銀の缶）は、「M7カーニバル(https://en.moonton.com/news/264.html)」の3日間すべてにわたって、限定ライブパフォーマンスでイベントを盛り上げる。この祝祭は、ジャカルタを活気あふれるエンターテインメントの中心地へと変貌させ、トーナメントの枠を超えた体験をファンに提供する。メインステージには、インドネシア出身の人気アーティストNaykillaとJemsiiが登場。Hip-Hopとインドネシアの民族音楽ダンドゥットを融合させたヒップダットというスタイルで知られる2人が、「M7カーニバル」の開幕を彩り、華やかな祝祭の幕を開ける。続く日には、DJ VILOIDとDipha Barusがメインステージに登場し、フェスティバルの熱気をさらに高める。

ステージの外でも、Red Bullは「M7ゲーミング・グラウンド」でイベントを活性化する。この専用エリアは、モバレeスポーツ体験を盛り上げるために設計され、ファンはインタラクティブな対戦や限定アクティベーションに没入できる。その中心に位置するのが、「Red Bullエナジーゾーン」だ。アスリート、VIP、選ばれたファンのみが入場できるこの空間では、Miyu、Zeem Ahmad、Mr. Libertyによるハイエナジーなブレイクダンスパフォーマンスが楽しめる。また、「Red Bullバー」では、定番のエナジードリンクに加え、ユニークなアレンジのカクテルやモクテルも提供される予定である。

エナジーゾーンには、エンターテインメントエリアが併設され、主役として「Red Bullイベントカー」が登場する。ライブDJパフォーマンスが空間を音楽で満たし、ファンがM7の興奮に浸れる没入感あふれる雰囲気を演出する。体験はゲーミングゾーンへと続き、プロトーナメントの空気を再現した設計となっている。ファンは競技に参加して賞品を獲得でき、ライブ大会さながらの緊張感を味わえる。専用の観戦ラウンジも用意されており、M7の全試合を楽しむことができる。

モバレが業界をけん引する存在へ

モバレeスポーツは、世界のeスポーツ業界における新たな基準を打ち立て続けている。Shikenso Analyticsによると、M6はパートナー企業に約1億3,500万ドル（1億1,500万ユーロ）相当のブランド価値をもたらし(https://en.moonton.com/news/196.html)、モバレeスポーツの商業的な影響力を示した。また、Esports Chartsによれば、M6はシリーズ最多視聴となり、8,650万時間の視聴時間を記録した。

モバレeスポーツは、2025年においても業界のリーダーシップを明確に示し続けた。2025年のEsports World Cup（EWC）では、視聴時間5,000万時間超を記録し、大会で最も視聴されたタイトルとなった。この数値は、全25部門を通じた総視聴時間の16%以上を占め、世界最大規模のマルチタイトルeスポーツイベントにおける存在感を示した(https://escharts.com/news/ewc-2025-every-game-growth)。また、モバレミッドシーズンカップは、Esports Chartsによれば、EWC史上初めてピーク同時視聴者数（PCV）300万人を突破した大会となり、歴史を刻んだ。

モバイルレジェンド：Bang Bangについて

『モバイルレジェンド：Bang Bang』は、チームワークと戦略性を軸に、世界中のコミュニティを結びつけてきた、モバイル向けMOBAジャンルを代表するタイトルの一つである。累計インストール数は15億回を超え、月間アクティブユーザー数は1億1,000万人に達する。数々の受賞歴を誇る本作は、80か国以上でプレイ人口トップ10に名を連ねている。アジア太平洋地域を中心に広範な支持を集め、現在は139か国でマルチプレイが可能。グローバル規模のeスポーツ展開を通じて、世界的な競技タイトルとしての存在感を確立している。

モバイルレジェンド：Bang Bang Eスポーツについて

2017年に設立されたモバイルレジェンド：Bang Bang Esportsは、プレイヤーがeスポーツ選手としての夢を追い、国際的なeスポーツの舞台でチャンスを掴むためのプラットフォームとして機能している。モバレeスポーツはそれ以降、東南アジア、中東、ラテンアメリカをはじめとする複数地域で開催されるMPLシリーズなど、さまざまなリーグへと拡大してきた。MPLは、世界で累計視聴時間10億時間を超えた初のeスポーツイベントシリーズでもある。

MOONTON Gamesについて

2014年に設立されたMOONTON Gamesは、ゲームの開発・パブリッシングおよびeスポーツ事業を手がけるグローバルなゲーム企業である。世界全体で2,000人以上の従業員を擁し、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ラテンアメリカ、中国に拠点を構えている。これまでに複数の注目度の高いモバイルゲームを世界市場で成功させるとともに、30か国以上の政府機関やeスポーツ関連団体と長期的なパートナーシップを築いてきた。現在の主力タイトルは『モバイルレジェンド：Bang Bang』であり、世界を代表するモバイルMOBAとして確固たる地位を占めている。詳細は公式サイト（https://en.moonton.com）を参照。

