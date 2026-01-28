【焼津発！味わいキャンペーン】まぐろ専門商社が手掛ける、人にも海にもやさしい「まぐろメンチカツ」を通販で取扱開始！漁獲から販売まで、国内でも希少な自社一貫体制を実現！

福一漁業株式会社

福一漁業株式会社(https://fukuichi-world.jp/)（本社：静岡県焼津市 代表取締役 近藤太一郎）は、国産マグロを使用した新商品「まぐろメンチカツ（以下「本商品」という）」の通販での取扱いを開始いたしました。

こだわり製法により、衣はサクサク、中はふんわり。ご家庭では自然解凍や電子レンジで温めるだけで手軽に食べられるため、共働き家庭の時短ニーズにも対応。余分な調味料を使わず、国産マグロの味をストレートに味わえるヘルシーな味わいをお手頃な価格で実現いたしました。

本商品は漁獲、加工、通販での販売までを一気通貫で管理しており、国内でも希少なトレーサビリティを実現。さらに、漁獲・加工の両段階でMEL認証(https://www.melj.jp/structure)（※）を取得しており、環境にも配慮した安心・安全な商品です。

※MEL認証・・・水産資源の持続性と環境に配慮した事業者を認証する日本発の国際水産エコラベル

■ 商品の特長

1.人へのやさしさ

◎忙しいご家庭にやさしい

原料や製法にトコトンこだわり、衣はサクサク、中はふんわりとした食感を実現。ご家庭では自然解凍やレンジ加熱だけで楽しめます（2度揚げ不要）。冷めても美味しいため、お弁当や作り置きのおかずとしても大活躍！

◎健康面でやさしい

調味料（アミノ酸）不使用！国産マグロの味をストレートに味わえるヘルシーな味わいに仕上げております。また、本商品は自社船で漁獲 → 自社工場で加工 → 自社の通販サイトで販売。全て自社一貫体制でトレーサビリティを確立しているため産地偽装の心配ゼロ。漁獲者・製造者・販売者は全て弊社です。

◎お財布にやさしい

漁獲から販売までのバリューチェーンも自社で一貫しているからこそ実現できる、余分なコストを省いた適正価格でお届けします。

2.海へのやさしさ

弊社は漁獲・加工の両段階でMEL認証を取得。水産資源や環境に配慮した持続可能な水産業を目指しております。また、本商品は冷凍で長期保存が可能で、二度揚げ不要のため、ご家庭でのフードロスや油の使用を抑えることができる海にもやさしい商品設計となっております。

■ 商品概要

商 品 名：まぐろメンチカツ

主な原材料：国産黄肌マグロ

内 容 量：50g×10個

価 格：税込1,100円（2026年1月時点）

賞 味 期 限：冷凍保存で1年

販 売 方 法：通販

■先着100名様限定！ご購入時の☆送料無料キャンペーン☆

期 間：2026年1月29日(フクイチ)～2月28日

ご購入：弊社公式通販サイト「焼津港 船元直営 福一(キャンペーン用ページ)(https://www.maguro-fukuboh.jp/view/item/000000000240)」からご購入ください。