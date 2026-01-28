スポオクにて、立川アスレティックFCが皆本晃 現役引退メモリアルオークションを開催

株式会社モバオク

株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク)がエンゲート株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート)と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、F1リーグ所属の立川アスレティックFCが実施する『立川アスレティックFC 皆本晃 現役引退メモリアルオークション』を2026年1月28日(水)から開始します。

詳細を特設サイトで見る :https://www.sports.mbok.jp/gei/tachikawa-athletic2601

立川アスレティックFC 皆本晃 現役引退メモリアルオークション

立川アスレティックFCはこの度、皆本 晃選手の現役引退メモリアルオークションを開催いたします。本オークションでは、12月29日に行われたホーム最終戦の会場にて展示された、皆本 晃選手の直筆サイン入りパネルと、同日のホームゲーム終了後に開催のOB戦で使用された、直筆サイン入りユニフォームを出品いたします。長年にわたりチームを支え、数々の名場面を生み出してきた皆本 晃選手。その歩みと功績を形にした、貴重なアイテムとなります。なお、オークションの売上は、今後のチーム運営のための貴重な資金として活用させていただきます。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【立川アスレティックFC 皆本晃 現役引退メモリアルオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/257_1_407f9fe7fc29cc92fb43e7f538372838.jpg?v=202601280151 ]

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員(※)でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の5%)を支払うことで利用可能