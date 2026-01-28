現場の改善とクチコミの両立を実現する「ローコミ」提供開始。Googleローカルガイドとの体験マッチングで、店舗のMEO効果を最大化し信頼される店舗情報を積み上げます。

株式会社MainC

株式会社MainC（本社：東京都新宿区、代表取締役：辻亮、以下 当社）は、地域密着型店舗と、Googleマップでの情報発信に積極的な「Googleローカルガイド」をつなぐ体験マッチングプラットフォーム「ローコミ」の提供を開始します。

「ローコミ」は、来店体験の改善アンケートを起点に、店舗の強みと課題を可視化。

そのうえで、ローカルガイドによる写真・動画付きレビューが任意で投稿されるため、Googleマップ上に信頼できる店舗情報が蓄積され、結果としてMEO対策（マップ検索最適化）につながります。

また、2023年10月施行のステルスマーケティング規制（ステマ規制）や、Googleマップの「インセンティブ付きクチコミ禁止」ポリシーに配慮し、レビューの有無・内容に対して報酬を一切発生させない設計を採用。店舗・ユーザー双方が安心して使える仕組みを実現しました。

■ 開発の背景：クチコミ施策のリスクが高まる中、店舗が安心して取り組める仕組みが必要に

Googleマップのクチコミは集客に直結する一方で、特典（割引やプレゼント）を条件に投稿を依頼する行為は、Googleの「偽装エンゲージメント」ポリシーにより禁止されています。さらに、広告性を隠してクチコミ投稿を促す行為は、景品表示法上の「ステマ規制」に該当するリスクがあります。

一度ポリシー違反と判断されると、Googleビジネスプロフィールの停止やクチコミ削除など、店舗に大きな損失が生じる可能性があります。

こうした状況の中、当社は「クチコミを増やす」のではなく、「改善を積み上げた結果としてクチコミが自然に増える」という健全な循環をつくるために「ローコミ」を開発しました。

代表取締役コメント

株式会社MainC 代表取締役 辻 亮

「クチコミは店舗にとって大きな資産ですが、やり方を誤ると一瞬でリスクになります。お願いしてクチコミを増やすのではなく、改善を積み重ねた結果として自然に増える仕組みとしてローコミをつくりました。 店舗もユーザーも安心して続けられる、新しいクチコミのスタンダードを目指します。」

■ 「ローコミ」の仕組み：改善アンケートが中心、レビュー投稿は任意

ローコミは、店舗とローカルガイドをマッチングし、以下の流れで運用されます。

- ローカルガイドが店舗を体験- 来店後、店舗改善につながるアンケートを提出（非公開）- 店舗はフィードバックをもとに改善を実施- ローカルガイドが任意でレビューを投稿（報酬なし）

レビュー投稿が任意であることにより、Googleマップ上にはバイアスの少ないクチコミが蓄積され、店舗情報の信頼性向上につながります。

■ 店舗側の導入メリット：クチコミだけでなく「改善が回る」状態へ

1）写真・動画付きのクチコミが自然に蓄積し、Googleマップ上の情報が充実

発信力のあるローカルガイドによる体験投稿は、店舗情報の「鮮度」と「厚み」を高め、検索結果での発見性向上に寄与します。

2）改善点がアンケートで見える化され、接客・メニュー・導線などを具体的に改善できる

公開のクチコミでは拾いにくい「店舗運営に役立つ声」を非公開で受け取れるため、改善が継続しやすくなります。

3）ネガティブクチコミの“未然防止”につながる

不満の芽を早期に発見し改善することで、公開の場での低評価投稿を抑止する効果も期待できます。

■ ローカルガイド向けの6つの新体験

ユーザーは店舗の「改善パートナー」として活動し、以下のメリットを得られます。

- 体験アンケートで店舗改善に貢献（最優先アクション）

来店後、店舗運営に直結するアンケートに回答し、強み・改善点をフィードバックします（非公開）。

- アンケート提出が社会・地域貢献につながる（寄付システム）

アンケート提出1件につき、当社から地域団体へ10～100円を寄付します。レビュー投稿の有無・内容に関わらず、行動そのものが社会貢献になります。

- レベル＆称号制度（全10レベル）

活動実績に応じてXP（経験値）が貯まり、称号バッジがプロフィールに反映されます。

- 店舗ファンと繋がる「コミュニティ掲示板」

好きな店舗のファン同士が交流できる掲示板を提供し、店舗応援の文化づくりを促進します。

- 改善貢献を表彰する「ローコミアワード」

年1回、改善提案（アンケート）の質や地域貢献度を審査して表彰します。※クチコミ評価・投稿数は審査対象外

- ポイ活で主要デジタルギフトに交換（LCコイン）

ログイン、友達招待、学習コンテンツ参加等でコインが貯まり、AmazonギフトカードやPayPayポイント等に交換可能。※クチコミ投稿に対する付与は一切ありません

■ 今後の追加機能について（開発・連携予定）

ローコミでは、店舗改善と口コミ・評価の積み上げを同時に支援するため、今後外部ツールとのAPI連携による分析機能の拡張を予定しています。

予定している主な機能

- 検索順位測定Googleマップ上での表示順位を継続的に計測し、改善施策との関係性を可視化。- インサイトデータ連携通話数、経路案内、Webクリックなどのインサイトデータを取り込み、クチコミや改善施策が集客行動にどう影響しているかを把握可能に。- 競合分析周辺エリアの競合店舗との比較を行い、クチコミ数・評価傾向・情報充実度などの差分を分析。- クチコミ分析投稿内容を分析し、評価ポイントや不満点の傾向を抽出。改善アンケートとあわせて、より精度の高い店舗改善につなげます。

これらの機能は、ローコミが持つ「改善アンケートによる一次情報」と、外部データを組み合わせることで、「クチコミが増える理由・評価が高まる理由”を多角的に捉える環境」の構築を目指すものです。

※随時追加機能を実施予定です。

※提供時期や仕様の詳細については、決まり次第公式サイト等でご案内いたします。

モニター店舗募集中（先行導入）

ローコミでは現在、サービス開始に伴いモニター店舗を募集しています。

先行導入店舗には、初期設定サポートや運用立ち上げ支援など、導入フェーズを手厚く支援いたします。

応募方法や条件については、公式サイトよりお問い合わせください。

■ コンプライアンス宣言（店舗を守るための仕組み）

ローコミは、以下のルールを徹底し、店舗のビジネスプロフィールを保護します。

サービス概要

- クチコミ対価の完全排除：クチコミ投稿の有無・内容に対して報酬は一切発生しません- ステマ規制への対応：報酬対象を非公開アンケートに限定し、広告表記リスクを最小化- レビューゲーティングの禁止：満足度に関わらず、公平にGoogleマップへの案内を行います

名称：ローコミ（※商標登録出願中）

対象：飲食店、小売店、美容サロン等の実店舗運営者／一般ユーザー（Googleローカルガイド）

店舗向けURL：https://lo-comi.com/business

Googleローカルガイド向けURL：https://lo-comi.com/guide