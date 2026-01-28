ZEROTOKYO 2月EVENT情報！WOOLI / Cloudy / Adrian Mills / DeJ Loaf / Babyboy AV等豪華アーティストがラインナップ！

【2月 SCHEDULE】





2026.2.1(日) ZEROTOKYO is my GARDEN powered by #俺庭


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-is-my-garden-0201/


DOOR：\2,500(+1D)


BILLBOARD, ANIMESONG J-POP, NETMUSIC


〈ALL MIX / J-POP〉


ぽによ皇子 ／ りさまる ／ DJタマキ ／ さぎり ／ DJこころ ／ DJシーザー ／ OHASHI DISCO ／ あぶりこっと* ／ との ／ RK ／ nadeco ／ パルム ／ 6Tan ／ みにょん ／ SyuN ／ はくるり ／ えあ ／ とやがてんこもり ／ 扉 ／ PlusC ／ たりすまん ／ Resato ／ NoNosuke ／ とくてつ ／ Karafulu ／ soonda9 ／ 有部遼 ／ AGAIN






2026.2.5(木) WDYT


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/wdyt-0205/


DOOR：\2,500-


〈HOUSE / UKG〉


AKARI / Frogmadedrug / Northern Line / Rat / s.a.y / Y.sho


(a to z)






2026.2.6(金) Butterfly Effect 1st Anniversary


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/butterfly-effect-anniversary-0206/


DOOR：\4,200-


FASTPASS TIER 1：\3,400-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS TIER 2：\3,800-（優先入場・入場料金含む）


EARLY BIRD：\3,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT


U-23 TICKET：\3,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT


〈BASS / BROSTEP / DUBSTEP〉


-Butterfly Effect 1st Anniversary-


SPECIAL GUEST：WOOLI


DJ：EA / REXY=DEXY / SID3 EFFECT / WATARU and more (A to Z)


VJ：Jür Nishizato





[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YCtUNWsIdwI ]

Wooli Live @ Lost Lands 2023 - Full Set



2026.2.7(土) 暴力的にカワイイレコーズ presents「BOWK NIGHT 0」


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/bowk-night-0-0207/


DOOR：\4,500+別途1Drink


FASTPASS TICKET：\4,000+別途1Drink（優先入場・入場料金含む）


PRIORITY PASS TICKET：\7,000+別途1Drink（優先入場・入場料金含む）※SOLD OUT


〈ALL MIX〉


DJ：Yunomi / Batsu × KOTONOHOUSE × PSIQUI / DJ WILDPARTY B2B 水槽 / KMNZ / Moe Shop


VJ：chlumi / LAKU / poiful





[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HaW5h9EQ6IE ]

【 AFTER MOVIE 】暴力的にカワイイ 2025 in お台場



2026.2.8(日) Hypnotize


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/hypnotize0208/


DOOR：\2,500-


〈OPEN FORMAT〉


Magolla / UMI / DOAMA / D.A.I / KENNY






2026.2.10(火・祝前日) COMET SOUNDS vol.3


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/comet-sounds-vol-3-0210/


DOOR：\3,500-


FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む・特別ホログラムverのアーティストカードパック(3枚入り）


〈ALL MIX / HIPHOP〉


LIVE：kZm / ralph / JUMADIBA / lj / kegon


DJ：nasthug / MARZY / ECEC / 101





[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6q1v56QT450 ]

kZm - ADHD feat. Benjazzy



2026.2.12(木) CURVAGE OFFLINE VER.3.0.0


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/curvage-offline-ver-3/


DOOR：\2,500-


ADV：\1,800-


〈ALL MIX / HIPHOP / Hyperpop〉


LIVE：dj newboi / lazydoll / LynxXxCERO:A / Saren / sysmo


DJ：CURVAGE / jinga / trnskmzgc / Xamd


(A to Z)






2026.2.13(金) ESSENCE


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/essence0213/


DOOR：\5,000-


FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）


〈TECHNO〉


Cloudy / Adrian Mills


VJ：H2KGRAPHICS





[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Jx4B4fG5xnw ]

Cloudy WE2 | Tomorrowland 2025



2026.2.14(土) BRESH TOKYO 14/02 - VALENTINE'S DAY SPECIAL EDITION


OPEN 11:30PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/bresh-tokyo-0214/


DOOR：\4,500-


EARLY BIRD：\3,000-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS TICKET TIER 1：\3,500-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS TICKET TIER 2：\4,000-（優先入場・入場料金含む）


VIP STAGE TICKET：\8,000-（優先入場＋VIP STAGE・入場料金含む）


〈Reggaeton / POPS / EDM / Latin / HIPHOP / ALL MIX / OPEN FORMAT〉


DJs：BRESH Local DJs & Performers







2026.2.15(日) VIBENATION PLUS


OPEN/START 23:00


HP：https://zerotokyo.jp/event/vibenation-plus-0215/


料金：\8,000-


〈AFROBEAT〉


DeJ Loaf / Babyboy AV / Khalil Harrison / JB Wonderful / Maya / Yagurlmega / T4tinz / Dark Sparklz





[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=3Hn9hLOljJI ]

DeJ Loaf - Try Me (Official Video)



2026.2.19(木) COINCIDENCE


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/coincidence0219/


DOOR：\2,500-


〈ALL MIX〉


GUEST DJ：YUTARO / LEAH


DJ：SHUN-SHUN / SATOSHI / YOPITCH / You Liang / To/Ma / foggy


MC：MC NON.


DANCER：CHISA / chihhi＊ / Rui


GOGO BOY：TOMMY / Arenas






2026.2.20(金)






COMING SOON






2026.2.21(土) ハイローナイト ～HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY～


OPEN 23:30 START 24:00


HP：https://zerotokyo.jp/event/high_low_night-0221/


DOOR：\6,000-


FASTPASS TICKET：\5,000-（優先入場・入場料金含む・整理番号付）※SOLD OUT


PRIORITY TICKET：\8,000-（優先入場＋最前エリア・入場料金含む・整理番号付）※SOLD OUT


〈DANCE / ELECTRONIC / HOUSE〉


PKCZ(R)(EXILE MAKIDAI、DJ DARUMA、ALAN SHIRAHAMA)


SWAY(DOBERMAN INFINITY/HONEST BOYZ)


MA55IVE THE RAMPAGE(L、神谷健太、YAMASHO、浦川翔平、鈴木昂秀)


DJ Sho-hey(THE RAMPAGE/浦川翔平)


WOLF HOWL HARMONY(RYOJI、SUZUKI、GHEE、HIROTO)


RAG POUND(KTR/SHOOT/SHUN/KC/TOMO/DAISUKE/KISHIN)





[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=buavP_pUPqw ]

「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」開幕！



2.22(日・祝前) VIRAL supported by 電脳一舞踏会


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/viral-0222/


DOOR：\5,000-


ADV：\4,000-


〈ALL MIX〉


Alicemetix / Capchii / Franz K Endo / HEAVEN'S GATE CREW / Hommarju / Hylen / Laur / PASTEL RADIO × .LiNIXLiNE. / picco / RoughSketch / Ryu★ / SO-SO B2B Tatsunoshin / YUKIYANAGI / zensen / ど～ぱみん / 9DayzGlitchClubTokyo / LABOnes. / PASTEL RADIO / RePLAY / ピューパ!! / 星名はる / DJ Cocomelody / DJ Mika / KURORO / N4Gi / NOIA / QreamLogic / R3cky / RuuChan / Sigria & Natsu / えあ & とやがてんこもり / はっぱ


and more...


VJ：poifull / Saina






2026.2.26(木)






COMING SOON






2.27(金) ULTRAHAUS


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/ultrahaus-0227/


DOOR：\3,500-


DOOR (U-23)：\3,000-


FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）


FASTPASS (U-23) TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）


〈HOUSE / TECH HOUSE〉


-ULTRAHAUS-


DJ：YAMARIKI / CARTOON / JUN OIKAWA / EREKA / Logan


VJ：KIYOSHI MORII





[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=JHsJpiCNynY ]

YAMARIKI 🇯🇵 | HOUSE TRIBE / MIXMIX SEOUL



2026.2.28(土)






COMING SOON





