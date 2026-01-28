ZEROTOKYO 2月EVENT情報！WOOLI / Cloudy / Adrian Mills / DeJ Loaf / Babyboy AV等豪華アーティストがラインナップ！

株式会社TSTエンタテイメント

【2月 SCHEDULE】

2026.2.1(日) ZEROTOKYO is my GARDEN powered by #俺庭

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-is-my-garden-0201/

DOOR：\2,500(+1D)

BILLBOARD, ANIMESONG J-POP, NETMUSIC

〈ALL MIX / J-POP〉

ぽによ皇子 ／ りさまる ／ DJタマキ ／ さぎり ／ DJこころ ／ DJシーザー ／ OHASHI DISCO ／ あぶりこっと* ／ との ／ RK ／ nadeco ／ パルム ／ 6Tan ／ みにょん ／ SyuN ／ はくるり ／ えあ ／ とやがてんこもり ／ 扉 ／ PlusC ／ たりすまん ／ Resato ／ NoNosuke ／ とくてつ ／ Karafulu ／ soonda9 ／ 有部遼 ／ AGAIN

2026.2.5(木) WDYT

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/wdyt-0205/

DOOR：\2,500-

〈HOUSE / UKG〉

AKARI / Frogmadedrug / Northern Line / Rat / s.a.y / Y.sho

(a to z)

2026.2.6(金) Butterfly Effect 1st Anniversary

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/butterfly-effect-anniversary-0206/

DOOR：\4,200-

FASTPASS TIER 1：\3,400-（優先入場・入場料金含む）

FASTPASS TIER 2：\3,800-（優先入場・入場料金含む）

EARLY BIRD：\3,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT

U-23 TICKET：\3,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT

〈BASS / BROSTEP / DUBSTEP〉

-Butterfly Effect 1st Anniversary-

SPECIAL GUEST：WOOLI

DJ：EA / REXY=DEXY / SID3 EFFECT / WATARU and more (A to Z)

VJ：Jür Nishizato

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YCtUNWsIdwI ]

Wooli Live @ Lost Lands 2023 - Full Set

2026.2.7(土) 暴力的にカワイイレコーズ presents「BOWK NIGHT 0」

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/bowk-night-0-0207/

DOOR：\4,500+別途1Drink

FASTPASS TICKET：\4,000+別途1Drink（優先入場・入場料金含む）

PRIORITY PASS TICKET：\7,000+別途1Drink（優先入場・入場料金含む）※SOLD OUT

〈ALL MIX〉

DJ：Yunomi / Batsu × KOTONOHOUSE × PSIQUI / DJ WILDPARTY B2B 水槽 / KMNZ / Moe Shop

VJ：chlumi / LAKU / poiful

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HaW5h9EQ6IE ]

【 AFTER MOVIE 】暴力的にカワイイ 2025 in お台場

2026.2.8(日) Hypnotize

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/hypnotize0208/

DOOR：\2,500-

〈OPEN FORMAT〉

Magolla / UMI / DOAMA / D.A.I / KENNY

2026.2.10(火・祝前日) COMET SOUNDS vol.3

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/comet-sounds-vol-3-0210/

DOOR：\3,500-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む・特別ホログラムverのアーティストカードパック(3枚入り）

〈ALL MIX / HIPHOP〉

LIVE：kZm / ralph / JUMADIBA / lj / kegon

DJ：nasthug / MARZY / ECEC / 101

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6q1v56QT450 ]

kZm - ADHD feat. Benjazzy

2026.2.12(木) CURVAGE OFFLINE VER.3.0.0

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/curvage-offline-ver-3/

DOOR：\2,500-

ADV：\1,800-

〈ALL MIX / HIPHOP / Hyperpop〉

LIVE：dj newboi / lazydoll / LynxXxCERO:A / Saren / sysmo

DJ：CURVAGE / jinga / trnskmzgc / Xamd

(A to Z)

2026.2.13(金) ESSENCE

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/essence0213/

DOOR：\5,000-

FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）

〈TECHNO〉

Cloudy / Adrian Mills

VJ：H2KGRAPHICS

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Jx4B4fG5xnw ]

Cloudy WE2 | Tomorrowland 2025

2026.2.14(土) BRESH TOKYO 14/02 - VALENTINE'S DAY SPECIAL EDITION

OPEN 11:30PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/bresh-tokyo-0214/

DOOR：\4,500-

EARLY BIRD：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

FASTPASS TICKET TIER 1：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

FASTPASS TICKET TIER 2：\4,000-（優先入場・入場料金含む）

VIP STAGE TICKET：\8,000-（優先入場＋VIP STAGE・入場料金含む）

〈Reggaeton / POPS / EDM / Latin / HIPHOP / ALL MIX / OPEN FORMAT〉

DJs：BRESH Local DJs & Performers

2026.2.15(日) VIBENATION PLUS

OPEN/START 23:00

HP：https://zerotokyo.jp/event/vibenation-plus-0215/

料金：\8,000-

〈AFROBEAT〉

DeJ Loaf / Babyboy AV / Khalil Harrison / JB Wonderful / Maya / Yagurlmega / T4tinz / Dark Sparklz

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=3Hn9hLOljJI ]

DeJ Loaf - Try Me (Official Video)

2026.2.19(木) COINCIDENCE

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/coincidence0219/

DOOR：\2,500-

〈ALL MIX〉

GUEST DJ：YUTARO / LEAH

DJ：SHUN-SHUN / SATOSHI / YOPITCH / You Liang / To/Ma / foggy

MC：MC NON.

DANCER：CHISA / chihhi＊ / Rui

GOGO BOY：TOMMY / Arenas

2026.2.20(金)

COMING SOON

2026.2.21(土) ハイローナイト ～HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY～

OPEN 23:30 START 24:00

HP：https://zerotokyo.jp/event/high_low_night-0221/

DOOR：\6,000-

FASTPASS TICKET：\5,000-（優先入場・入場料金含む・整理番号付）※SOLD OUT

PRIORITY TICKET：\8,000-（優先入場＋最前エリア・入場料金含む・整理番号付）※SOLD OUT

〈DANCE / ELECTRONIC / HOUSE〉

PKCZ(R)(EXILE MAKIDAI、DJ DARUMA、ALAN SHIRAHAMA)

SWAY(DOBERMAN INFINITY/HONEST BOYZ)

MA55IVE THE RAMPAGE(L、神谷健太、YAMASHO、浦川翔平、鈴木昂秀)

DJ Sho-hey(THE RAMPAGE/浦川翔平)

WOLF HOWL HARMONY(RYOJI、SUZUKI、GHEE、HIROTO)

RAG POUND(KTR/SHOOT/SHUN/KC/TOMO/DAISUKE/KISHIN)

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=buavP_pUPqw ]

「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」開幕！

2.22(日・祝前) VIRAL supported by 電脳一舞踏会

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/viral-0222/

DOOR：\5,000-

ADV：\4,000-

〈ALL MIX〉

Alicemetix / Capchii / Franz K Endo / HEAVEN'S GATE CREW / Hommarju / Hylen / Laur / PASTEL RADIO × .LiNIXLiNE. / picco / RoughSketch / Ryu★ / SO-SO B2B Tatsunoshin / YUKIYANAGI / zensen / ど～ぱみん / 9DayzGlitchClubTokyo / LABOnes. / PASTEL RADIO / RePLAY / ピューパ!! / 星名はる / DJ Cocomelody / DJ Mika / KURORO / N4Gi / NOIA / QreamLogic / R3cky / RuuChan / Sigria & Natsu / えあ & とやがてんこもり / はっぱ

and more...

VJ：poifull / Saina

2026.2.26(木)

COMING SOON

2.27(金) ULTRAHAUS

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/ultrahaus-0227/

DOOR：\3,500-

DOOR (U-23)：\3,000-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

FASTPASS (U-23) TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）

〈HOUSE / TECH HOUSE〉

-ULTRAHAUS-

DJ：YAMARIKI / CARTOON / JUN OIKAWA / EREKA / Logan

VJ：KIYOSHI MORII

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=JHsJpiCNynY ]

YAMARIKI 🇯🇵 | HOUSE TRIBE / MIXMIX SEOUL

2026.2.28(土)

COMING SOON

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram：zerotokyo_official

X：ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok：zerotokyo_official_

LINE：ZEROTOKYO

ZEROTOKYO OFFICIAL RA ACCOUNT

RA：https://ja.ra.co/clubs/210778

※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。