ZEROTOKYO 2月EVENT情報！WOOLI / Cloudy / Adrian Mills / DeJ Loaf / Babyboy AV等豪華アーティストがラインナップ！
【2月 SCHEDULE】
2026.2.1(日) ZEROTOKYO is my GARDEN powered by #俺庭
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/zerotokyo-is-my-garden-0201/
DOOR：\2,500(+1D)
BILLBOARD, ANIMESONG J-POP, NETMUSIC
〈ALL MIX / J-POP〉
ぽによ皇子 ／ りさまる ／ DJタマキ ／ さぎり ／ DJこころ ／ DJシーザー ／ OHASHI DISCO ／ あぶりこっと* ／ との ／ RK ／ nadeco ／ パルム ／ 6Tan ／ みにょん ／ SyuN ／ はくるり ／ えあ ／ とやがてんこもり ／ 扉 ／ PlusC ／ たりすまん ／ Resato ／ NoNosuke ／ とくてつ ／ Karafulu ／ soonda9 ／ 有部遼 ／ AGAIN
2026.2.5(木) WDYT
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/wdyt-0205/
DOOR：\2,500-
〈HOUSE / UKG〉
AKARI / Frogmadedrug / Northern Line / Rat / s.a.y / Y.sho
(a to z)
2026.2.6(金) Butterfly Effect 1st Anniversary
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/butterfly-effect-anniversary-0206/
DOOR：\4,200-
FASTPASS TIER 1：\3,400-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS TIER 2：\3,800-（優先入場・入場料金含む）
EARLY BIRD：\3,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT
U-23 TICKET：\3,000- (優先入場・入場料金含む) ※SOLD OUT
〈BASS / BROSTEP / DUBSTEP〉
-Butterfly Effect 1st Anniversary-
SPECIAL GUEST：WOOLI
DJ：EA / REXY=DEXY / SID3 EFFECT / WATARU and more (A to Z)
VJ：Jür Nishizato
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YCtUNWsIdwI ]
Wooli Live @ Lost Lands 2023 - Full Set
2026.2.7(土) 暴力的にカワイイレコーズ presents「BOWK NIGHT 0」
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/bowk-night-0-0207/
DOOR：\4,500+別途1Drink
FASTPASS TICKET：\4,000+別途1Drink（優先入場・入場料金含む）
PRIORITY PASS TICKET：\7,000+別途1Drink（優先入場・入場料金含む）※SOLD OUT
〈ALL MIX〉
DJ：Yunomi / Batsu × KOTONOHOUSE × PSIQUI / DJ WILDPARTY B2B 水槽 / KMNZ / Moe Shop
VJ：chlumi / LAKU / poiful
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HaW5h9EQ6IE ]
【 AFTER MOVIE 】暴力的にカワイイ 2025 in お台場
2026.2.8(日) Hypnotize
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/hypnotize0208/
DOOR：\2,500-
〈OPEN FORMAT〉
Magolla / UMI / DOAMA / D.A.I / KENNY
2026.2.10(火・祝前日) COMET SOUNDS vol.3
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/comet-sounds-vol-3-0210/
DOOR：\3,500-
FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む・特別ホログラムverのアーティストカードパック(3枚入り）
〈ALL MIX / HIPHOP〉
LIVE：kZm / ralph / JUMADIBA / lj / kegon
DJ：nasthug / MARZY / ECEC / 101
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6q1v56QT450 ]
kZm - ADHD feat. Benjazzy
2026.2.12(木) CURVAGE OFFLINE VER.3.0.0
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/curvage-offline-ver-3/
DOOR：\2,500-
ADV：\1,800-
〈ALL MIX / HIPHOP / Hyperpop〉
LIVE：dj newboi / lazydoll / LynxXxCERO:A / Saren / sysmo
DJ：CURVAGE / jinga / trnskmzgc / Xamd
(A to Z)
2026.2.13(金) ESSENCE
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/essence0213/
DOOR：\5,000-
FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）
〈TECHNO〉
Cloudy / Adrian Mills
VJ：H2KGRAPHICS
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Jx4B4fG5xnw ]
Cloudy WE2 | Tomorrowland 2025
2026.2.14(土) BRESH TOKYO 14/02 - VALENTINE'S DAY SPECIAL EDITION
OPEN 11:30PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/bresh-tokyo-0214/
DOOR：\4,500-
EARLY BIRD：\3,000-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS TICKET TIER 1：\3,500-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS TICKET TIER 2：\4,000-（優先入場・入場料金含む）
VIP STAGE TICKET：\8,000-（優先入場＋VIP STAGE・入場料金含む）
〈Reggaeton / POPS / EDM / Latin / HIPHOP / ALL MIX / OPEN FORMAT〉
DJs：BRESH Local DJs & Performers
2026.2.15(日) VIBENATION PLUS
OPEN/START 23:00
HP：https://zerotokyo.jp/event/vibenation-plus-0215/
料金：\8,000-
〈AFROBEAT〉
DeJ Loaf / Babyboy AV / Khalil Harrison / JB Wonderful / Maya / Yagurlmega / T4tinz / Dark Sparklz
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=3Hn9hLOljJI ]
DeJ Loaf - Try Me (Official Video)
2026.2.19(木) COINCIDENCE
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/coincidence0219/
DOOR：\2,500-
〈ALL MIX〉
GUEST DJ：YUTARO / LEAH
DJ：SHUN-SHUN / SATOSHI / YOPITCH / You Liang / To/Ma / foggy
MC：MC NON.
DANCER：CHISA / chihhi＊ / Rui
GOGO BOY：TOMMY / Arenas
2026.2.20(金)
COMING SOON
2026.2.21(土) ハイローナイト ～HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY～
OPEN 23:30 START 24:00
HP：https://zerotokyo.jp/event/high_low_night-0221/
DOOR：\6,000-
FASTPASS TICKET：\5,000-（優先入場・入場料金含む・整理番号付）※SOLD OUT
PRIORITY TICKET：\8,000-（優先入場＋最前エリア・入場料金含む・整理番号付）※SOLD OUT
〈DANCE / ELECTRONIC / HOUSE〉
PKCZ(R)(EXILE MAKIDAI、DJ DARUMA、ALAN SHIRAHAMA)
SWAY(DOBERMAN INFINITY/HONEST BOYZ)
MA55IVE THE RAMPAGE(L、神谷健太、YAMASHO、浦川翔平、鈴木昂秀)
DJ Sho-hey(THE RAMPAGE/浦川翔平)
WOLF HOWL HARMONY(RYOJI、SUZUKI、GHEE、HIROTO)
RAG POUND(KTR/SHOOT/SHUN/KC/TOMO/DAISUKE/KISHIN)
[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=buavP_pUPqw ]
「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」開幕！
2.22(日・祝前) VIRAL supported by 電脳一舞踏会
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/viral-0222/
DOOR：\5,000-
ADV：\4,000-
〈ALL MIX〉
Alicemetix / Capchii / Franz K Endo / HEAVEN'S GATE CREW / Hommarju / Hylen / Laur / PASTEL RADIO × .LiNIXLiNE. / picco / RoughSketch / Ryu★ / SO-SO B2B Tatsunoshin / YUKIYANAGI / zensen / ど～ぱみん / 9DayzGlitchClubTokyo / LABOnes. / PASTEL RADIO / RePLAY / ピューパ!! / 星名はる / DJ Cocomelody / DJ Mika / KURORO / N4Gi / NOIA / QreamLogic / R3cky / RuuChan / Sigria & Natsu / えあ & とやがてんこもり / はっぱ
and more...
VJ：poifull / Saina
2026.2.26(木)
COMING SOON
2.27(金) ULTRAHAUS
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/ultrahaus-0227/
DOOR：\3,500-
DOOR (U-23)：\3,000-
FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）
FASTPASS (U-23) TICKET：\2,500-（優先入場・入場料金含む）
〈HOUSE / TECH HOUSE〉
-ULTRAHAUS-
DJ：YAMARIKI / CARTOON / JUN OIKAWA / EREKA / Logan
VJ：KIYOSHI MORII
[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=JHsJpiCNynY ]
YAMARIKI 🇯🇵 | HOUSE TRIBE / MIXMIX SEOUL
2026.2.28(土)
COMING SOON
