【Amazonベストセラー受賞】ハンドトラック キャリーカート 発売開始で早くもベストセラー！重い荷物も楽々運ぶ。驚異の耐久性と安定感で“静か”に運搬。ユーザー目線の設計・開発で使いやすさを実現。

Fun Standard株式会社

Amazon 業務用ハンドトラック 売れ筋ランキング No.1



※2025年12月11日実績

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「ハンドトラック キャリーカート」がAmazon 業務用ハンドトラック部門においてベストセラーを獲得したことをお知らせいたします。


商品概要


- 抜群の運搬力と安定性。
- 耐荷重を適切に設定することで、強度を保ちながら無駄を排除。
- 重い荷物も楽々運搬。折りたたみ式で、あらゆるシーンでも大活躍。
- スタイルに合わせて選べる大小2サイズ！

販売


■参考販売価格


- 小サイズ（耐荷重最大80kg）：4,380円～
- 大サイズ（耐荷重最大120kg）：7,800円～

※ECモールや時期により変動することがあります。



■楽天市場公式ショップ


・小サイズ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1570hdcrc-bk-m/


・大サイズ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1570hdcrc-bk-l/



■Amazon公式ストア


https://www.amazon.co.jp/stores/page/C25C72D0-AD41-4DA1-ACA1-4CD11048813C?channel=PRT-A1570HDCRC



■Yahoo!ショッピング公式ストア


・小サイズ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1570hdcrc-m.html


・大サイズ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1570hdcrc-l.html




ハンドトラックキャリーカート「小サイズ」

- 耐荷重80kg
- 静音スムーズ走行
- 折りたたみ式



重い荷物も一瞬でラクラク運ぶ


ハンドトラックキャリーカート「大サイズ」

- 耐荷重120kg
- 静音スムーズ走行
- 折りたたみ式



重い荷物も一瞬でラクラク運ぶ


驚異の耐久性と安定感で“静か”に運搬



こんなお悩みの方へオススメ

- ケース買いの飲料水、楽器など重くて持ちづらい...
- キャンプ場までモノを持って行くのが大変...
- キャリーカート自体にスペースは使いたくない...



ハンドトラックが選ばれる理由

- 抜群の運搬力と安定性
- 静かで安定した走行
- スッキリ収納・スペースも無駄なく
- 高さ調整・運びやすい
- 使いやすさの究極
- どこでもラクラク運べる



POINT1　抜群の運搬力と安定性

耐荷重を適切に設定することで、強度を保ちながら無駄を排除。


最適な運搬力を提供します。



小サイズ（耐荷重最大80kg）

大サイズ（耐荷重最大120kg）


POINT2　フックロープで荷物の落下を防止

伸縮性のあるロープで荷物の大きさ問わずしっかり固定が可能です。




POINT3　“静か”で安定した走行

スムーズに、どんな道でも。


タイヤには衝撃を吸収するTPR素材を採用。


硬さと柔軟性のバランスで、快適な運搬を実現します。



小サイズ（耐荷重最大80kg）

大サイズ（耐荷重最大120kg）


POINT5　高さ調整 運びやすい！

■小サイズ


展開時：101cm × 38.5cm × 38.5cm


折りたたみ時：76.8cm × 38.5cm × 5cm



■大サイズ


展開時：113.7cm × 48.5cm × 53m


折りたたみ時：89cm × 48.5cm × 6.3cm



※大小、それぞれのサイズをご確認ください



小サイズ（耐荷重最大80kg）

大サイズ（耐荷重最大120kg）


POINT5　男女・体格・荷物に合わせて最適な高さ



POINT6　使いやすさの究極

ユーザー目線の設計と開発


- 荷台部分には凹凸滑り止め加工
- 濡れてもサビないステンレス素材を採用
- クッション性のあるグリップで重い荷物でもラクラク運搬



POINT7　どこでもラクラク運べる

軽量設計で女性でも無理なく持ち運べます。


※大小、それぞれの重さをご確認ください




小サイズ（耐荷重最大80kg）

大サイズ（耐荷重最大120kg）


持ち運び、楽々。あらゆるシーンで大活躍

- キャンプや運動会の往復を減らす
- 引越しやイベントもラクラク
- 荷物を載せても運びやすいハンドル付き
- 現場での作業をよりスムーズに



製品詳細：小サイズ（耐荷重最大80kg）



カラー：ブラック

カラー：シルバー

[製品詳細]
・材質
スチール、アルミ合金、TPR（車輪）

・サイズ
【展開時のサイズ】
縦101cm 横38.5cm 縦38.5cm

【縮小時のサイズ】
高さ76.8cm. 横38.5cm 縦5cm

タイヤサイズ
厚み2.7cm. 直径11.8cm

重量：3.2kg
総耐荷重：80kg

注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。



製品詳細：大サイズ（耐荷重最大120kg）


カラー：ブラック

カラー：シルバー


[製品詳細]
・材質
スチール、アルミ合金、TPR（車輪）

・サイズ
【展開時のサイズ】
縦113.7cm 横48.5cm 縦53cm

【縮小時のサイズ】
高さ89cm. 横48.5cm 縦6.3cm

タイヤサイズ
直径17cm 厚み3.3cm

重量：5.9kg
総耐荷重：120kg

注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。





その他CRAFT WORKS車種専用商品

ランクル250専用「バグガード」：


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000806.000079792.html


ジムニーノマド JC74専用 リアコンソールボックス：


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000835.000079792.html


N-BOX JF5/JF6専用 LEDコンソールボックス：


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000834.000079792.html


CRAFT WORKS（クラフトワークス）について


CRAFT WORKSロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。



【CRAFTWORKS公式メディア】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/