2026さっぽろ雪まつり 大通８丁目雪のHTB広場 大雪像「会津 鶴ヶ城」プロジェクションマッピング「誇ノ襷（ほこのたすき）」実施決定！

北海道テレビ放送株式会社HTB大雪像「会津 鶴ヶ城」 プロジェクションマッピングイメージ (C)HTB・Prism

HTB北海道テレビは「202６さっぽろ雪まつり」【2月4日(水)～11日(水・祝)】大通８丁目「雪のHTB広場」において、プロジェクションマッピングを実施します。

大雪像に投影されるプロジェクションマッピングでは、会津若松市の象徴である「会津 鶴ヶ城」に歴史や守り抜いてきた人々の想いを映し出します。

プロジェクションマッピング「誇ノ襷（ほこのたすき）」

『幾多の困難を乗り越えながらも、会津若松の象徴として力強く佇む鶴ヶ城。その城壁には、時代を生き抜き、命を賭して土地を守り抜いた人々の、揺るぎない「誇り」と「願い」が刻まれています。

守り抜かれた美しい風景や文化。無病息災の祈りが込められた赤べこ、そして、未来を描く子どもたちの純真な心。それぞれの想いが「襷」となり、希望としてまた次の時代へと手渡されていく--

過去・現在・未来。三つの時間がひとつに結ばれ、志が次の世代へと受け継がれていく。

鶴ヶ城に「誇り」の光を灯します』

＜プロジェクションマッピングとは＞

高輝度プロジェクターを使用して、映像を造形物・建築物に投影する表現方法。

一般的には大きな建物などに映像を投影するが、今回は大雪像に投影し、色や形が変わったり一部が動いて見えたりする演出を実施する。

＜2026さっぽろ雪まつり 「雪のHTB広場」プロジェクションマッピング＞

■名 称：「会津 鶴ヶ城」プロジェクションマッピング「誇ノ襷（ほこのたすき）」

■日 程：2月4日（水）～2月11日（水・祝）

■時 間：午後5時30分～午後8時30分 ※30分毎に上映。混雑状況でスケジュールは変更します

■場 所：大通8丁目「雪のHTB広場」

■体 制：主催 HTB北海道テレビ放送

大雪像制作 陸上自衛隊第18普通科連隊

協力 札幌市 北海道共立

特別協賛 会津若松市

企画・制作・映像技術 株式会社プリズム

ビジュアルデザイナー 出羽岳史

サウンドデザイナー 畑中正人

プロデューサー 松浦靖

テクニカルオペレーター 吉岡孝訓 原口一巳

＜大雪像「会津 鶴ヶ城」について＞

今年の大通会場8丁目「雪のHTB広場」には、会津若松市のシンボル「鶴ヶ城」を大雪像として再現します。

「会津 鶴ヶ城」は名だたる名将たちが治め、幕末には最後まで武士の誇りを貫き通した会津藩の象徴です。

至徳元年(1384)に葦名直盛が築いた東黒川館を起源とし、文禄2年(1593)に蒲生氏郷が東日本で初の本格的な天守閣を建てて「鶴ヶ城」と命名しました。

慶応4年(1868)の戊辰戦争では新政府軍の一か月に及ぶ猛攻に耐え、難攻不落の名城として知られるようになりました。

明治7年(1874)までに天守閣をはじめとするすべての建物が取り壊されましたが、昭和40年(1965)に天守閣が再建され、平成23年(2011)には、屋根瓦が幕末当時の赤瓦にふき替えられました。現在、日本に現存するお城の中で唯一の赤瓦の天守閣となっています。

令和7年は鶴ヶ城天守閣再建60周年の節目となっており、それを記念して「会津 鶴ヶ城」を大通会場8丁目「雪のHTB広場」に再現します。

その歴史的価値と象徴性を大雪像として再現することで、会津の魅力を発信するとともに、来場者の皆様に感動と興奮をお届けすることを目指します。

大雪像「会津 鶴ヶ城」は「アイスブロック工法」と言われる独自の技術で、雪で作った細かいパーツを貼り付け、精細な箇所まで忠実に再現します。

制作は、「HTB北海道テレビ」と「陸上自衛隊第18普通科連隊」が共同で行い、延べ3,800人の自衛隊員が1月5日（月）から2月３日（火）まで、30日間かけて制作します。

◇大雪像サイズ ：幅21m 奥行き21m 高さ15m