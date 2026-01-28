横浜出身のラッパー“TEITO”が2026年1発目のシングルをリリース

株式会社STARBASE「HOMEWAY」アートワーク

「HOMEWAY」と題された本作は、同郷でありながら現在はロサンゼルスを拠点に活動するアーティストNoNameTillBeFamous（以下NNTBF）をフィーチャーした一曲。



地元に根を張り表現を続けるTEITOと、一時帰国を通して改めて“地元の安心感”や“帰る場所の意味”を噛みしめるNNTBF。異なる環境に身を置く二人だからこそ描ける、それぞれの視点が交差する作品となっている。

プロデュースは前作「WAVES」に続き、DJ FRIP a.k.a Beatlabが担当。哀愁を帯びたサウンドの中に、確かな温度と前向きなメッセージを内包し、聴く者の心に静かに寄り添う仕上がりとなった。

離れていても変わらず心に残り続ける“帰る場所”の存在を、静かに、そして力強く伝える作品となっている。

（各種配信サービス: https://lnk.to/TEITO_HOMEWAY）

●TEITO コメント●

違う場所に身を置く二人だからこそ、“帰る場所”の意味を素直に描けたと思います。

家族、恋人、友達--

ふと誰かを思い出す、そんな瞬間に寄り添えたら嬉しい曲です。



●楽曲情報●

【アーティスト】TEITO（テイトー）

【タイトル】HOMEWAY (feat. NoNameTillBeFamous)

【レーベル】Beatlab Record

【配信リリース日】2026/1/28(水)

【ジャンル】HIPHOP/RAP

【各種配信サービス】https://lnk.to/TEITO_HOMEWAY

●TEITO プロフィール●

多彩なサウンドに溶け込み、幅広いジャンルのラップミュージックを表現するアーティスト/ラッパー=TEITO(テイトー)。 キャッチーながらオリジナリティ 溢れる柔軟なアプローチで独特なグルーヴを創り出し、 神奈川のシーンの中でも一味違った存在感を放っている。 2019年、全曲Noconocoプ ロデュースのファーストEP『NU’RETRO』を制作。2021の9月にはweek dudusを迎えた「Tebasaki」、12月にはSANTAWORLDVIEWを迎 えた「Funny」を公開し、注目を高めた。2022年には2nd EP「LOOSE FIT」を発表し、13ELLの楽曲「Cobalt Blue」では柔軟なフロウとスキ ルの高さが垣間見れ、客演としても存在感を放った。 2023年はillrainプロデュースの3rd EP「TURTLE TALK」をリリース。「THE HOPE」への出演、その他客演でも存在感を放っている。 2024年には1st Album「TAINT」をリリースし、今後の活躍にも要注目のアーティストだ。

-SNS

【YouTube】https://www.youtube.com/channel/UC8IU80Mo-6EZfnv0GXTQmZQ

【Instagram】https://www.instagram.com/teito_bks/

【X】https://twitter.com/teitosuke