【コラボレーション】株式会社VHF | LiquemがRADIO EVAと「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」をアクセサリーに。『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝したモデルを受注生産で発売。

株式会社VHF

株式会社VHF（本社：東京都台東区、代表取締役：若月 祐一、以下、当社）が展開するアクセサリーブランド「Liquem（リキュエム）」は、エヴァンゲリオン公式プロジェクト「RADIO EVA（ラヂオエヴァ）」の協力のもと、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボレーションアクセサリーを発売いたします。 RADIO EVAが掲げる「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」というコンセプトをLiquemの感性で解釈し、作品の世界観を日々の装いに取り入れられる特別なコレクションとして制作いたしました。

RADIO EVA"THE 30" x Liquem 特集ページ

https://liquem.jp/pages/evangelion-liquem

企画背景

「好きなものを身につける -日常に溶け込むエヴァンゲリオンアクセサリー-」

“日常に溶け込むエヴァンゲリオン”を提案されるRADIO EVA様の哲学に、Liquemが共鳴してコラボレーションが実現しました。日々のコーディネートに自然に馴染みながらも、エヴァンゲリオンの世界観を大切に感じられる。そんなデザインを、Liquemの手で形にいたしました。

キャラクターグッズとしてだけでなく、大人の皆様に長くご愛用いただける日常的なアクセサリーをご提案させていただきます。好きなものを身に纏う際のご高揚感を、日々の生活に彩りを添える「日常のピース」としてお届けいたします。

商品販売｜概要

＜商品受注期間＞

2026年1月30日（金）11:00～2月23日（月・祝）23:59

＜商品の発送時期＞

2026年6月中旬予定

＜商品ラインナップ＞（すべて税込価格）

今回のコラボレーション商品は、受注商品3種類、すぐにお届けできるアーカイブ商品2種類。

全5種類です。

左上（すべて税込み）

A.T.FIELD Ring 4,840円

MASS PRODUCTION MODEL Bracelet 7,260円

MASS PRODUCTION MODEL Necklace 7,700円

L.C.L. Earrings 5,280円

L.C.L. Pierce 5,280円

より詳しい詳細は、以下特集サイトより御覧ください。

ブランド情報

「Liquem（リキュエム）」

2017年6月よりスタートしたオリジナルアクセサリーブランド。宝石を溶かしたような架空のカクテルをイメージしたアクセサリーを主力に、樹脂やガラスを用いたオリジナルアクセサリーを販売。過去にアーティストの村上隆、タカノ綾、セーラームーンストア、ゆうこす、Candy Stripper等とコラボレーション実績あり。

株式会社VHF｜会社概要

当社はアクセサリーブランドの企画・コンサルティングアーティストグッズ企画・製造オリジナルアクセサリーブランドを直営店舗・オンラインショップにて運営しています。創業以来、アクセサリー・服飾小物を中心に、様々なライフスタイルを彩る商品を開発してきました。Liquemに関わってくださる、すべてのお客様の「人生の演出」の一端を担えるよう努めてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108555/table/32_1_f015a317da361a09e25d891daaa4cac2.jpg?v=202601280151 ]