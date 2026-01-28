【 GORELAX × キクロン】のSNSコラボイベント！洗って・整える限定セットが当たるプレゼント企画を実施
“洗う”は、整うための第一歩。
サウナブランド「ごリラックス」を展開する株式会社パイン・クリエイトと、キクロンおばさんがトレードマークの定番スポンジ「キクロンA」を手がけるキクロン株式会社は、キクロン株式会社設立60周年を記念し1月20日よりSNSコラボレーション企画を実施いたします。
どちらも「洗う」アイテムを通して日々のリフレッシュを支えるブランドとして、バスタイムからキッチンまでより心地よくするコラボ企画が実現しました。
今回はInstagramにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。
ごリラックスのアカウント(@gorelax_totonoilife)とキクロンのアカウント(@kikulon_official)をフォロー＆投稿に「いいね」した方の中から抽選で、5名様にプレゼントいたします。
さらにコラボ特典としてキクロンおばさんとまもるさんが一緒になった限定ステッカーも付いてきます。
- ごリラックス まもるさんのカゴ
- ６０周年限定パッケージ キクロンの定番スポンジ「キクロンA」
- 泡立ちやすさが特徴のアワスター やわらかめG
- あわざわり てよりもやさしいボディタオル メンズS グレー
- 男のセルフケア ボディタオル 超やわらかめ
キャンペーン期間：1月20日（火）～1月30日（金）23:59
ここでしか手に入らないコラボ限定ステッカーと、“洗う”から始まる心地よいリフレッシュ時間を手に入れませんか？
キャンペーンの詳細はこちら :
https://www.instagram.com/p/DTuuTFNkgr6/?img_index=1
キクロン株式会社
本社を和歌山市に構え、設立60周年を迎えた家庭用品メーカー。
世界初の貼り合わせキッチンスポンジ「キクロンA」のほか、「レボ」「ザララ」などのキッチンスポンジ、ボディタオル「アワスター」、洗濯用品、清掃用品などの製造・販売を行う。
キクロン公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/kikulon_official/
ととのい系サウナブランド【GORELAX / ごリラックス 】
「サウナの世界を日常に」をコンセプトに、無口でシャイなゴリラ“まもるさん”があなたの心と身体を整える“ととのい系”ブランド。
SNSにてオリジナルサウナグッズやオンラインショップ限定アイテム、イベント情報を日々発信中。
詳細を見る :
https://www.instagram.com/gorelax_totonoilife/
株式会社パイン・クリエイトは「雑貨で笑顔を創造する。」をコンセプトに、日々の生活を便利に楽しくできるような商品を開発しお届けしています。
【会社概要】
会社名：株式会社パイン・クリエイト
所在地：〒542-0081
大阪市中央区南船場4丁目11番20号 G-TERRACE心斎橋6F
代表者：松井 良行
設立： 2007年12月
URL：https://www.pine-create.jp
事業内容： 自社オリジナルの生活・インテリア雑貨の企画デザイン・製造及び輸出入・販売・ODM/OEM商品の企画デザイン・製造及び輸出入・販売
【お問い合わせ先】
株式会社パイン・クリエイト
TEL：06-6224-0686 FAX：06-6224-0687