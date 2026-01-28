くるめし弁当でしか買えない「くるめしプレミアム」第4弾

株式会社くるめし

国内最大級の法人向け弁当デリバリーサービス「くるめし弁当」（運営：株式会社くるめし、本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、2026年1月28日（月）より、オリジナルシリーズである「くるめしプレミアム」の第4弾商品の販売をお知らせいたします。

第4弾には、第1回・第2回の日本ロケ弁大賞で「金賞」を受賞した「とんかつ まい泉」や、仙台を代表する牛たん専門店「利久」、そして本格焼肉の味をお楽しみいただける「肉の匠 将泰庵」がラインナップに加わりました。くるめし弁当“だけ”でしか買うことのできない特別なお弁当を、ぜひこの機会にご賞味ください。

■「くるめしプレミアム」について

「くるめしプレミアム」は、くるめし弁当でしか味わうことのできない特別なお弁当を提供するオリジナルシリーズです。お客様に“想像以上の体験”を提供することを目指し、人気店・有名店と共同で高品質なお弁当の開発に取り組んでいます。特別でありながらも価格と内容のバランスに優れた「くるめしプレミアム」ならではのお弁当を通じて、お客様に想像以上の弁当体験を提供し、法人向け弁当デリバリー市場における新たな価値を生み出します。今後も、「くるめし弁当」でしか出会うことのできない商品や体験を順次開発・販売してまいります。

■「くるめしプレミアム」第4弾 お弁当のご紹介（一部）

・とんかつ まい泉「ぜいたく弁当」 1,296円（税込）

＜商品説明＞

まい泉自慢のヒレかつと、第1回・第2回 日本ロケ弁大賞で金賞を受賞した定番のヒレかつサンドを一度に楽しめるぜいたくなお弁当です。焼鮭や煮卵など、副菜も充実しており、まい泉らしさが詰まった満足感たっぷりのお弁当です。

商品ページ：https://www.kurumesi-bentou.com/maisen/zeitaku/

・牛たん炭焼 利久「利久 牛たん幕の内重」 1,296円（税込）

＜商品説明＞

定番のたれとさっぱりした塩だれ、さらには甘辛く煮た牛たんのやわらか煮が麦入りご飯の上にたっぷりと敷き詰められたお弁当。牛たん入りの焼売や牛たん入玉子焼きなどの副菜が入り、まさに牛たん尽くしの豪華な幕の内重です。

商品ページ：https://www.kurumesi-bentou.com/rikyu_gyutan/gyutan_makunouchi_ju/

・肉の匠 将泰庵「松阪牛ハンバーグステーキ弁当～トリュフの香りを添えて～」 1,620円（税込）

＜商品説明＞

ハンバーグステーキは、松坂牛と黒毛和牛を使い、松坂牛の上品で深みのある味わいと溶けるような食感をお楽しみいただけます。トリュフ香るおろしポン酢とともに、贅沢な逸品をお楽しみください。

商品ページ：https://www.kurumesi-bentou.com/shoutaian/hamburg_oroshi/

■「くるめしプレミアム」のお弁当のご注文や詳細はこちら

https://www.kurumesi-bentou.com/special/premium/

■「くるめし弁当」とは

「くるめし弁当」( https://www.kurumesi-bentou.com/ )は、ロケや展示会などの大型イベントから、役員会議・ランチミーティングまで、ビジネスの場における幅広いニーズに応じた宅配弁当を検索・注文できる国内最大級の法人向けフードデリバリーサービスです。約950店舗、21,000種類の宅配弁当を掲載しており、多様なジャンル・店舗・価格の商品の中から、用途や予算に応じてお弁当を検索・注文することができます。

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者 ：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）