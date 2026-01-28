LP／アプリ制作で重視するポイント1位は「デザイン」！最終成果に求めるのは「予約数増」など実益重視の傾向【不動産店舗の経営者・担当者に調査】

株式会社オールトゥデイ

株式会社オールトゥデイ（本社所在地：埼玉県さいたま市）は、不動産業界の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがある方を対象に、「不動産業界の店舗ビジネスにおけるLP・アプリ制作の課題と成果」に関する実態調査を実施しましたので、その結果を公表します。

調査概要

調査概要：「不動産業界の店舗ビジネスにおけるLP・アプリ制作の課題と成果」に関する実態調査

【調査期間】2025年9月12日（金）～2025年9月16日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】107人

【調査対象】調査回答時に不動産業界の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがあると回答したモニター

【調査元】株式会社オールトゥデイ（https://www.alltoday.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※本アンケート結果を引用する場合は「株式会社オールトゥデイ」のURL（https://www.alltoday.jp/）を使用してください。

調査結果サマリー

「制作・リニューアルを検討する際に重視したいポイント」について尋ねたところ、『デザイン・UI改善（31.8％）』と回答した方が最も多く、『予約率・リピート率の向上（30.8％）』『予算配分（27.1％）』『内部運用体制の強化（27.1％）』となりました。

『デザイン・UI改善』と『予約率・リピート率の向上』が僅差で並んでおり、見た目の印象と実利的な成果の両方が求められていることがうかがえます。

『予算配分』や『内部運用体制の強化』なども多く見られ、限られたコストの中でいかに費用対効果の高い制作を行うかや、制作後の更新や管理をスムーズに行いたいという視点が反映されていると考えられます。

では、LP／アプリ制作・運用を通じて最終的にどのような成果を期待しているのでしょうか。

「LP／アプリ制作・運用を通じて得たい最終的な成果」について尋ねたところ、『予約数・購入数の増加（41.1％）』と回答した方が最も多く、『業界での信頼・優位性（32.7％）』『新規顧客獲得・集客（31.8％）』となりました。

最終的な成果としては『予約数・購入数の増加』が最多になったことから、制作時に重視したいこととして最多になった「デザイン・UI改善」はあくまで手段であり、目的は「売上や反響の獲得」にあることを示しています。

また、『業界での信頼・優位性』や『新規顧客獲得・集客』も上位になり、競合が多い不動産業界において、LP／アプリが他社との差別化やブランディングの要として機能することを期待している様子が読み取れます。

【まとめ】

今回の調査で、不動産業界のLP／アプリ制作において、「デザイン」は単なる装飾ではなく、「成果を出すための必須機能」として捉えられている実態が明らかになりました。

制作時に重視したいポイントとして「デザイン・UI改善」と「予約率・リピート率の向上」が並び、さらに「予算配分」や「内部運用体制の強化」も上位に入ったことから、現場では「集客力のあるサイト」を「無理なく運用し続けたい」という現実的なニーズが強いことがうかがえます。

また、最終的に得たい成果については「予約数・購入数の増加」が約4割と最多になり、制作時には「デザイン」を重視しつつも、目的は「数字」であることが示されました。

「業界での信頼・優位性」や「新規顧客獲得・集客」も上位に入っており、LP／アプリを単なる情報発信ツールではなく、競争を勝ち抜くための戦略的な武器として捉えていることがわかります。

この結果から、今後の不動産業界のLP／アプリ制作においては、表面的なデザインの美しさだけでなく、その背後にある「信頼基盤の構築」と「持続可能な運用体制」こそが成功の鍵を握ると考えられます。

