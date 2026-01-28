『嘆きの亡霊は引退したい』オンラインくじVol.2が登場！！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『嘆きの亡霊は引退したい』の豪華賞品が手に入る＜嘆きの亡霊は引退したいオンラインくじVol.2＞を、2026年2月4日(水)12時より販売します。

『嘆きの亡霊は引退したい』コミックス版の著者・蛇野らい先生によるティノ・リィズ・シトリー・ルシアの描き下ろしイラストを使用した豪華賞品を取り揃えました。特大タペストリーやアクリルプレートなどファン必携のアイテムが盛りだくさんです。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 ミニ色紙全16種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜嘆きの亡霊は引退したいオンラインくじVol.2 概要＞

販売期間：2026年2月4日(水)12:00～2026年3月4日(水)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/nageki_2/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大タペストリー（全4種）

A賞：アクリルプレート（全4種）

B賞：A3クリアポスター（全4種）

C賞：ミニアクリルブロック（全10種）

D賞：ミニ色紙（全16種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 ミニ色紙全16種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ハート型缶バッジ」をもれなく1点プレゼント!!

※期間により絵柄は異なります。

※全8種。ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■ティノ描き下ろし/リィズ描き下ろし/4巻カバーイラスト/5巻カバーイラスト

2026年2月4日(水)12:00～2月18日(水)11:59

■シトリー描き下ろし/ルシア描き下ろし/2巻カバーイラスト/3巻カバーイラスト

2026年2月18日(水)12:00～3月4日(水)11:59

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/