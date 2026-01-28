“植物好きの友人”から届いた手紙のような一冊『植物園の歩き方』2月発売
グラフィック社は、書籍『植物園の歩き方 きれい、心地よい、愛おしい さまざまな「うつくしい」を求めて』を、2026年2月に発売いたします。
『植物園の歩き方』書影
人気イラストレーター、カシワイがめぐる植物園への小さな旅
植物愛好家はもちろん、散歩や旅を楽しむ人に向けて、植物園をより深く知り新たな発見ができる一冊。
植物の名前や種類だけではなく、温室や展示施設の建築的な美しさ、地域固有の植物が持つ背景、絶滅危惧種の現状、種の保存や栽培に関わる取り組み、そして人と植物がどのように関係を築いてきたのかなど、アンソロジー形式でわかりやすく紹介！ 植物園を多方面から楽しむためのヒントが満載です。
「ただ歩くだけ」だった植物園が、背景や意味を知ることで、また違った視点で学べる場所へと変わっていきます。巻末には、100種以上の植物を収録した植物図鑑を掲載。さらに、全国各地のおすすめ植物園をまとめたMAPも付属しており、実際の来園や旅の計画にも役立つ内容となっています。
◆読み進めるうちに自然と視野が広がっていく構成も魅力のひとつ
◆植物学者の保谷彰彦先生が、素朴なギモンに答えます！
◆植物もイラストで描かれているので、見ているだけでも楽しめます
＜目次＞
Prologue／植物園へいこう！もちものリスト
Chapter1 祝100周年日本最古の温室 京都府立植物園
Chapter2 世界の水生植物に出会う 草津市立水生植物公園みずの森
Chapter3 紫色の雲とトロピカルフルーツの世界 宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物市場「有用植物園」
Chapter4 絶滅危惧種を栽培する 国立科学博物館 筑波実験植物園
Chapter5 カピバラとサボテンになごむ 伊豆シャボテン動物公園
Chapter6 博士が愛した植物と記録の集積地 高知県立牧野植物園
Chapter7 植物のパラダイスがもたらすもの 東南植物楽園
Chapter8 ライラック咲き乱れるアカデミック空間 北海道大学植物園
Chapter9 市民の手で作られた愛され野草園 仙台市野草園
Column そもそも植物園ってどんな場所？／どうしてハスの葉は水をはじくの？／暖かい地域の花の色ってなぜ鮮やかなものが多いの？／ 絶滅危惧種はどうやって決める？／新種の発見ってどうやって行われる？／ 花みたいだけれど花じゃない？／花の匂いってなんのためにあるの？／野草と雑草って同じもの？違うもの？
この本で出会った植物図鑑／索引／おもな参考資料／付録 全国おすすめ植物園リスト（カバー裏面MAP対応）／索引／Epilogue
＜著者プロフィール＞
カシワイ
漫画家、イラストレーター。京都市在住。書籍や雑誌の表紙、広告のイラストレーションを数多く担当する。著書に『風街のふたり』1、2 巻（双葉社）、『107号室通信』（リイド社）、『カシワイ作品集 KASHIWAI ILLUSTRATIONS』（玄光社）等がある。線や余白を大切に、作品を描いている。好きな植物は、シダ類、苔、リンドウ、神社にあるような大きな樹など。
保谷彰彦（ホヤアキヒコ）／監修
植物学者、文筆家。東京大学大学院博⼠課程修了。博⼠ (学術)。専門は植物 (主にタンポポ) の進化や生態。
＜書籍情報＞
『植物園の歩き方』書影
書名：植物園の歩き方 きれい、心地よい、愛おしい さまざまな「うつくしい」を求めて
著者：カシワイ
監修：保谷彰彦
発売日：2026年2月
仕様：A5 並製 総160頁
定価：1,980円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-4015-6
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/476614015X/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18487230/
＜好評関連書籍＞
『歴史を進めた植物の姿』書影
書名：ヴィジュアルで見る 歴史を進めた植物の姿 植物とヒトの共進化史
著者：河野智謙
発売日：2022年2月
仕様：B5変形 並製 総232頁
定価：2,750円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-3645-6
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766136454/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17023844/
【書籍に関するお問い合わせ】
株式会社グラフィック社
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17
ホームページ：https://www.graphicsha.co.jp/
X：https://x.com/Gsha_design/
Instagram：https://www.instagram.com/graphic_sha/
Facebook：https://www.facebook.com/graphicsha/