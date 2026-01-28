“植物好きの友人”から届いた手紙のような一冊『植物園の歩き方』2月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『植物園の歩き方 きれい、心地よい、愛おしい さまざまな「うつくしい」を求めて』を、2026年2月に発売いたします。

『植物園の歩き方』書影人気イラストレーター、カシワイがめぐる植物園への小さな旅

植物愛好家はもちろん、散歩や旅を楽しむ人に向けて、植物園をより深く知り新たな発見ができる一冊。

植物の名前や種類だけではなく、温室や展示施設の建築的な美しさ、地域固有の植物が持つ背景、絶滅危惧種の現状、種の保存や栽培に関わる取り組み、そして人と植物がどのように関係を築いてきたのかなど、アンソロジー形式でわかりやすく紹介！ 植物園を多方面から楽しむためのヒントが満載です。

「ただ歩くだけ」だった植物園が、背景や意味を知ることで、また違った視点で学べる場所へと変わっていきます。巻末には、100種以上の植物を収録した植物図鑑を掲載。さらに、全国各地のおすすめ植物園をまとめたMAPも付属しており、実際の来園や旅の計画にも役立つ内容となっています。

◆読み進めるうちに自然と視野が広がっていく構成も魅力のひとつ◆植物学者の保谷彰彦先生が、素朴なギモンに答えます！◆植物もイラストで描かれているので、見ているだけでも楽しめますPrologue／植物園へいこう！もちものリストChapter1 祝100周年日本最古の温室 京都府立植物園Chapter2 世界の水生植物に出会う 草津市立水生植物公園みずの森Chapter3 紫色の雲とトロピカルフルーツの世界 宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物市場「有用植物園」Chapter4 絶滅危惧種を栽培する 国立科学博物館 筑波実験植物園Chapter5 カピバラとサボテンになごむ 伊豆シャボテン動物公園Chapter6 博士が愛した植物と記録の集積地 高知県立牧野植物園Chapter7 植物のパラダイスがもたらすもの 東南植物楽園Chapter8 ライラック咲き乱れるアカデミック空間 北海道大学植物園Chapter9 市民の手で作られた愛され野草園 仙台市野草園Column そもそも植物園ってどんな場所？／どうしてハスの葉は水をはじくの？／暖かい地域の花の色ってなぜ鮮やかなものが多いの？／ 絶滅危惧種はどうやって決める？／新種の発見ってどうやって行われる？／ 花みたいだけれど花じゃない？／花の匂いってなんのためにあるの？／野草と雑草って同じもの？違うもの？この本で出会った植物図鑑／索引／おもな参考資料／付録 全国おすすめ植物園リスト（カバー裏面MAP対応）／索引／Epilogue

カシワイ

漫画家、イラストレーター。京都市在住。書籍や雑誌の表紙、広告のイラストレーションを数多く担当する。著書に『風街のふたり』1、2 巻（双葉社）、『107号室通信』（リイド社）、『カシワイ作品集 KASHIWAI ILLUSTRATIONS』（玄光社）等がある。線や余白を大切に、作品を描いている。好きな植物は、シダ類、苔、リンドウ、神社にあるような大きな樹など。

保谷彰彦（ホヤアキヒコ）／監修

植物学者、文筆家。東京大学大学院博⼠課程修了。博⼠ (学術)。専門は植物 (主にタンポポ) の進化や生態。

＜書籍情報＞

『植物園の歩き方』書影

書名：植物園の歩き方 きれい、心地よい、愛おしい さまざまな「うつくしい」を求めて

著者：カシワイ

監修：保谷彰彦

発売日：2026年2月

仕様：A5 並製 総160頁

定価：1,980円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4015-6

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/476614015X/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18487230/

＜好評関連書籍＞

『歴史を進めた植物の姿』書影

書名：ヴィジュアルで見る 歴史を進めた植物の姿 植物とヒトの共進化史

著者：河野智謙

発売日：2022年2月

仕様：B5変形 並製 総232頁

定価：2,750円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-3645-6

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766136454/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17023844/

