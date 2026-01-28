【福井県福井市】福井駅前セーレンプラネット特別展「宇宙のギモン？答えるモン！」1/31～3/1開催！
福井市
常設展示室内にある天文相談コーナー「天文質問答えるもん！」では、来館者から随時寄せられる宇宙に関する素朴な疑問に、スタッフが分かりやすくお答えしています。時には手書きのイラストを添えるなど、スタッフの個性が光る"知る人ぞ知る名物コーナー"として、長年にわたり隠れた人気を集めてきました。
今回、この「天文質問答えるもん！」が特別展として、さらにパワーアップして登場します！これまでに寄せられた質問は、約４０００件。これらを内容ごとに整理し、特に多かった質問ランキングTOP１０を発表します。
素朴な「ハテナ？」が「なるほど！」に変わる内容で、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめます。
誰もが一度は考えたことのある宇宙の謎。その答えを、ぜひ会場でお確かめください。
皆さまのご来館を心よりお待ちしております。
と き：令和８年１月３１日（土）～３月１日（日）
ところ：セーレンプラネット（福井駅西口から徒歩１分・ハピリン５階）
料 金：一般４１０円（高校生以下、７０歳以上は無料）
※常設展の観覧料を含みます。
※年間パスポート使用可
関連イベント「誕生日の星座の決まり方」
直径約５メートルのエアドームを使って星座のギモンに答えます。
令和８年２月７日（土）～２月２８日（土）までの土日祝日
１４時３０分～１４時４５分