dr365より、紫外線による毛穴悩み*に着目した″毛穴ビタミンUV″が処方を進化させ新登場。

株式会社dr365（所在地：東京都港区南青山）は、皮膚の専門家が監修するスキンケアブランドdr365（ドクターサンロクゴ）から、好評につき昨年末より完売していた毛穴ビタミンUVを、処方を大幅にアップグレードしてリニューアル。紫外線による毛穴悩み*と光刺激に着目し、有用成分を増量した『V.C. UVデイエッセンス N』を、2026年2月25日（水）より発売いたします。

光刺激にビタミンの鉄壁。

守り、育てる。毛穴美容液UV

V.C. UVデイエッセンス N

30g 2026年2月25日（水) 発売

通常購入：4,180円(税込・送料込)

■開発背景

紫外線が要因？全年代が悩む「開き毛穴」「黒ずみ毛穴」「たるみ毛穴」

化粧品原料等を製造する丸善製薬株式会社が実施した調査結果によると、10代女性は「黒ずみ毛穴」、30代女性は「開き毛穴」、40代女性は「たるみ毛穴」とあらゆる年代が毛穴悩みを抱えていることが明らかになっています。（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000062.000070472.html ）

紫外線は、「開き毛穴」「黒ずみ毛穴」を引き起こすことが分かっています。紫外線により皮脂が酸化すると活性酸素が出て、炎症を引き起こします。これによって毛穴周囲の角質が厚くなり、「開き毛穴」になります。そして酸化した皮脂が黒い角栓となり、「黒ずみ毛穴」が目立つ状態に。

また、紫外線の中でもロングUVAによる真皮のコラーゲン繊維・エラスチン繊維の変形、破壊が「たるみ毛穴」を引き起こすと言われており、紫外線を防ぎ、紫外線による炎症の発生やたるみ毛穴を予防することが大切です。

スキンケアにおけるビタミンの可能性を追求し続けてきたdr365。 その研究の歴史の中で着目し続けてきたのは紫外線による毛穴悩みです。ブランドの人気製品である毛穴ビタミンUVをアップデートし、どんな日差しにも負けないクリアな肌を目指します。

■ビタミン研究から厳選「4つのビタミンC誘導体」

dr365は、毛穴研究で蓄積してきたビタミンに関する知見と最新の原料テクノロジーを掛け合わせ、紫外線によって気になりやすい毛穴の印象に着目した処方設計を追求しました。

2024年に「たるみ毛穴」への有用性が確認され注目を集めたAPPS※1 をはじめ 、毛穴の目立ちをケアするiVC(R)︎MGA※2、 角層への浸透を助けるゴールデンC、さらに乾燥した角層へ浸透し、うるおいで毛穴をふっくらと整えるiVC(R)︎3LGA※3 を厳選配合。

4種のビタミンC誘導体を独自のバランスで配合※4することで、 紫外線によって目立ちやすくなる肌と毛穴に、うるおいによるハリや弾力感を与え、つるんとなめらかな印象を目指します。

■美容液成分88％。多角的な肌悩みに寄り添う3種の「お守り」美容液成分を追加配合

肌に透明感を与えるグルタチオン※5とアルブチン※6、肌あれ予防をサポートするCICA※7等の美容液成分に加え、うるおいを抱えて肌を守るスキンプロテクト膜を形成するセラキュート※8、太陽光やブルーライトの悪影響に着目した加水分解エンドウタンパク※9、透明感を与えるイザヨイバラエキス※10の3種の肌のお守り成分を新しく配合することに成功しました。

■過酷な環境や乾燥による小じわにも対応

光刺激の原因、ロングUVAカットを新たに証明。 耐汗処方テスト、乾燥小じわ効能評価試験もクリアし、過酷な環境にも対応。

■実施済みテスト

☑︎SPF50＋/PA＋＋＋＋

☑︎ウォータープルーフ

☑︎ブルーライトカット

☑︎耐こすれ処方

☑︎近赤外線カット

☑︎石けんオフOK

☑︎耐汗処方

☑︎乾燥小じわ＊11

※全ての方にアレルギーやニキビの元、刺激などが起こらないというわけではございません。

■8つのフリー処方

・アルコールフリー

・合成香料フリー

・合成着色料フリー

・石油由来界面活性剤フリー

・動物由来成分フリー

・鉱物油フリー

・光毒性フリー

・パラベンフリー

Supervisor ｜ 皮膚の専門家による監修

dr365は、吉田貴子氏監修のもとに製品開発を行っています。臨床で肌悩みをキャッチしながら、最先端の処方や成分からdr365の製品開発に必要なものを選び抜き、使い心地にもこだわりながら開発しています。

吉田貴子氏

皮膚から始まる美容と健康のトータルケアクリニックとして、2004年に『渋谷スキンクリニック』を開院。著書は『「毛穴スッキリ」美容メソッド』（秀和システム）

■dr365（ドクターサンロクゴ）について

「毎日皮膚科に通う代わりに」──dr365はそんな願いから生まれた、皮膚の専門家が監修したスキンケアブランドです。すべての製品に独自の技術を搭載し、世界中から厳選した有用成分を高配合。皮膚科学を研究し続けるラボで生まれるアイテムは多くのお客さまの共感を受け、すべての製品の継続使用率は発売以降90%※12を超え続けています。

（注釈）

*肌あれで目立つ毛穴のこと

※1 パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na(保湿成分)

※2 ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸(保湿成分)

※3 3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸(保湿成分)

※4 dr365独自処方による高配合設計／一般的なビタミンC誘導体製品との比較

※5 保湿成分

※6 保湿成分

※7 ツボクサエキス

※8 （メタクリル酸グリセリルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー）

※9 保湿成分

※10 保湿成分

※11 乾燥による小じわを目立たなくする。効能評価試験済み

※12 2021年11月～2024年11月までの定期製品販売実績