『CryptoHunterブラウザーβ版公開』ボードゲームからブロックチェーンゲームへ

株式会社クリエイサイエン（本社：東京都台東区、代表取締役：江 宇）が出版している、日本初・NFT応用のアナログボードゲーム「CryptoHunter」(1)が電子版をβ公開し、日本初・ボードゲームから派生したブロックチェーンゲーム(2)として運営を開始した。

β版の内部先行公開(ソフトローンチ)は2026年1月13日から行い、一部調整後2026年1月28日12:00~をもって正式配信開始。さらに、正式版は2026年7月を予定している。

CryptoHunter デジタルボードゲーム 兼 ブロックチェーンゲーム

＊日本初に関する注釈(1)日本国内における「NFT技術（ブロックチェーン上の電子証明）を活用したアナログボードゲーム」として（2023年7月自社調べ）

＊日本初に関する注釈(2)

日本国内における「アナログボードゲームとして先行リリースされ、そのIP（知的財産）およびゲームシステムを元に開発・配信されたブロックチェーンゲーム」として（2026年1月自社調べ）。

・調査年月：2026年1月

・調査方法：自社による国内ブロックチェーンゲーム市場、プレスリリース配信サービス、およびボードゲーム関連の公開情報調査。

・補足：現時点(2026年1月)において、日本国内におけるブロックチェーンゲームのタイトルは全て最初からデジタルゲームとして開発されたものである

CryptoHunter とは

CryptoHunterは2022年7月、株式会社クリエイサイエンの代表である江氏が「萌×水墨」という独特な画風で作り始めたキャラクターシリーズで、デジタルアートとしてNFTの形で公開を行った。その後、株式会社クリエイサイエンがCryptoHunterを自社IPとして事業化し、2023年5月にボードゲームとしてリリース。2024年年末からデジタル版の開発を始め、2026年1月のβ版公開へ至る。

CryptoHunter のゲーム性について

CryptoHunterはTCG(トレーディングカード)とタクティクス両方の要素を持った、カードゲーム式戦略ゲームです。デッキを構築して、デッキから引いた手札のカードをリソースとして、盤面上の戦闘ユニットを動かし、相手のユニットを殲滅する事が勝利条件となっている。

ゲーム性：カードの構成ゲーム性：タクティクス要素出展履歴

2023年12月～2025年末まで日本最大のアナログゲームEXPOである「ゲームマーケット」に5回出展し、さらに自社サイトで通販も行い、ボードゲーム400部以上完売に至る。

ゲームの版数もVer6まで至り、現在(2026年1月時点)ではVer7を制作中、さらにゲームマーケット2026春には当選済で出展予定である。

CryptoHunterデジタルゲームの特徴

全展開Ver4 Starter LiteVer5 Starter Premiumゲームマーケット2024秋ゲームマーケット2025春ゲームマーケット2025秋

デジタルゲームの基本的な遊び方（インゲーム部分）はボードゲームとほぼ一致しているが、デジタルゲームならではのユーザーデータベースやエコシステムを搭載し、アナログのボードゲームでは出来ない遊び方を体験できる。

タイトル画面ホーム画面(1) 「カード」と「本体」の仕組み

アナログのボードゲームでのTCG(トレーディングカード)の要素、例えばカードを集めてデッキを構築する、またはドラフトでハンター(戦闘ユニットであるキャラクター)を選定するなど、実際の対戦の外の部分はデジタルゲームではソーシャルゲームに近いアウトゲームとして作り上げている。

ゲームを参加する為の戦闘ユニット(ハンターカード)とデッキ(アクションカードアイテムカード)は全て消耗品であり、ゲームの勝利・ゲーム内の購入・本体からの生成等から獲得する。

また、本体(カードの生成元)はゲーム内のガチャで小確率で獲得できるほか、NFTと紐づいており、第三者マーケットプレイスでユーザー間取引等ブロックチェーンゲームとしての特徴も持つ。

ハンター一覧アイテム一覧デッキ構築ショップ(2) PVE：BOSS攻略

β版リリース後の現時点(2026年1月)ではオンラインでのPVP対戦は対応されておらず、代わりに特定の敵を倒しステージをクリアしていく遊び方だ。BOSSの特性に対し最適のハンター(キャラクター)とデッキ構成で挑み、クリアすると報酬としてゲーム内のハンターやアイテムのカードと通貨を獲得可能し、次の戦いの為の手配として活かす。

* PVPマルチプレイ(ユーザー同士の対戦機能)は現在開発中、2026年夏に実装を予定している。

ステージ入り口戦闘画面(3) 新しいRWAエコシステム

ゲーム内で獲得した通貨はゲーム内の購入で再投資だけではなく、将来的にはアナログボードゲームやカードパックの現物に交換というユーザーへの還元取組を予定している。

また、ゲーム内にはクーポン機能があり、アナログボードゲームやオフラインのイベントやボードゲーム大会で獲得できる取組もしている。

さらに運営はIPとボードゲームの価値を高める努力により、今までのWeb3プロジェクトが行ってきた独自暗号通貨によるデジタル金融ではなく、物理プロダクトの価値を担保としたRWA(リアルワールドアセット)を構想。

このようにCryptoHunterはアナログとデジタル双方を深く連携し、物理とWeb3を掛け合わせたエコシステムを目標として掲げている。

製品情報

JPYC決済クーポン入力

タイトル：CryptoHunter

ジャンル：タクティクスコマンドバトルゲーム

プラットフォーム：PCブラウザー

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C) 2026 CreaScien Inc.

関連ページ

公式サイト：https://cryptohunter.jp/

ブラウザープレイURL：https://game.cryptohunter.jp/

公式X：https://x.com/CryptoHunterDAO

公式Discord：https://discord.gg/GJJSUKGZa7

公式YouTube：https://www.youtube.com/@cryptohunter_battle

運営会社：https://creascien.jp/