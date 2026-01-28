永遠のアイドル、永遠のあこがれ。松田聖子の45周年全国アリーナツアーから初日公演をWOWOWで3月29日(日)に放送＆配信！

株式会社WOWOW

日本の音楽シーンに輝く“永遠のアイドル”松田聖子のアーティスト活動45周年を記念した全国アリーナツアーから、初日のさいたまスーパーアリーナ公演の模様をお届け。

1980年にデビューするや、瞬く間にトップアイドルとしてその頂点に上り詰め、社会現象と呼べるほどの大人気を博した松田聖子。日本のアイドルシーン、音楽シーンのみならず、ポップカルチャーそのものを大きく動かし、今なお第一線で活躍を続ける“永遠のアイドル”だ。鮮烈なデビューから45年を数えた2025年は、究極オールタイムベスト盤のリリースをはじめさまざまな企画が催されたが、その中心に位置したのが6～9月にかけて行なわれた45周年記念全国アリーナツアーだ。その幕開けとなったさいたまスーパーアリーナでの公演の模様を、WOWOWで3月29日（日）午後8時よりお届けする。

アーティスト活動45周年のアニバーサリー公演とあって、デビュー時からのヒット曲が次々と繰り出される豪華すぎるセットリスト。誰もが知っている、誰もが口ずさめる曲ばかりで、会場の熱気と興奮もオーバーヒート状態。2月にはキャリア初となる韓国での特別公演も決定するなど、新たなステージへ挑み続ける“永遠のアイドル”の“いま”をたっぷりとお楽しみいただきたい。

収録日：2025年6月7日 収録場所：埼玉 さいたまスーパーアリーナ

松田聖子 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025

3月29日（日）午後8:00～ WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/seikomatsuda/