地方Web3連携協会が『Next Teachers′ Party 2026』特別パートナーに。「会場リレーション」で港区産業支援拠点との連携を実現し、若手教員の門出を支援

一般社団法人もあふる

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に開催する新人教員応援イベント『Next Teachers' Party 2026』において、「一般社団法人地方Web3連携協会」が特別パートナーとして参画していることをお知らせいたします。

同協会には、本イベントの開催場所である「港区立産業振興センター（札の辻スクエア）」との連携において、「会場リレーション（施設連携の橋渡し・調整）」という形で多大なるご協力をいただきました。

■ 特別パートナー参画の背景：熱意を「場所」につなげる

学生や若手教員が主体となって行う本イベントにおいて、最大300名規模の区立施設（港区立産業振興センター 大ホール）を確保し、行政との「共催・会場協賛」を取り付けることは、決して容易ではありませんでした。

そこで、地方創生や官民連携の推進に知見を持つ「地方Web3連携協会」が特別パートナーとして参画。同協会が持つネットワークと信用を活かし、「会場リレーション」の役割を担っていただきました。 この支援により、私たちの熱意が港区立産業振興センターの担当者様へとスムーズに伝わり、安心・安全な開催環境の確保につながりました。

■ 一般社団法人地方Web3連携協会について

ブロックチェーン技術などを活用した地方創生や、新たな経済圏・コミュニティの創出を目指す団体です。 技術面だけでなく、自治体・企業・団体をつなぐ「ハブ」としての役割も担っており、本イベントではその調整力を活かして次世代の教育者たちを支援しています。

URL： https://www.rwca.or.jp/

2月24日、港区にて『Next Teachers’ Party2026』が開催される。

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要

イベント名: 新しい“先生”の誕生を祝うパーティ『Next Teachers' Party 2026』

日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

共催・会場協賛: 港区立産業振興センター

特別パートナー（会場リレーション）: 一般社団法人地方Web3連携協会

詳細: https://peatix.com/event/4622227

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

※迷惑メール対策のため、お問い合わせの際は、お手数をおかけいたしますが、[at]を@に変えてお問い合わせください。