【紀ノ国屋】ロングセラーの「紀ノ国屋のアップルパイ」が進化。2種のパイ生地で風味と食感を一新

株式会社紀ノ國屋

長年ご好評をいただいてきた「アップルパイ（5号）」は、このたび装いも新たにリニューアル。

2月より、商品とパッケージを一新し、「紀ノ国屋のアップルパイ（シナモン）」として販売を開始いたします。バターとシナモンの香りが広がる、進化した味わいをぜひお楽しみください。

表面は軽やかに。網目仕立ての「折りパイ生地」

表面には、さっくりとした食感の折りパイ生地を使用。網目状に仕上げることで、焼き上がりの香ばしさが増し、バターとシナモンの風味をより一層感じられるよう工夫しています。

折りパイ生地でより軽やかな食感に

練りパイの例 画像は「シナモンアップル」伝統の味を支える「練りパイ生地」

紀ノ国屋のパイは、米軍基地のペストリー部門にいた職人を招き、製造をスタートしたのが始まりです。アメリカンスタイルならではの練りパイ生地は、しっとりとした口あたりが特長。

今回のアップルパイでは底面に練りパイを使用し、味わいの土台を支えています。1959年から受け継がれる伝統の生地です。

国産ふじりんごをたっぷりと

甘さを控えめに煮た国産ふじりんごを、シナモンフィリングでやさしく和え、りんごの水分を閉じ込めたジューシーな仕上がりに。

りんごとパイ生地だけのシンプルな美味しさをお楽しみいただけます。

ごろっと、ジューシーなりんごフィリング

形状は引継ぎ、赤色に一新した新パッケージ新しくなった、鮮やかな赤のパッケージ

パッケージデザインを目を引く鮮やかな赤色の箱に一新しました。

透明フィルム越しに見える編み目のパイが愛らしく、箱を開ければ、焼きたてを思わせるバターの芳醇な香りと、シナモンのやさしい風味がほのかに広がり、ひと口目への期待をそっと高めてくれます。



【商品詳細】

■商品名：紀ノ国屋のアップルパイ（シナモン）

■販売価格：\1,296（税込）

■販売店舗：紀ノ国屋各店舗

（※ ニッケコルトンプラザ店、福岡岩田屋店、神戸さんちか店、仙台三越店、日本橋高島屋S.C.店では昨年2025年より先行販売）

※物流状況や天候等により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

