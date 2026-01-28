こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ESG投資の代表的指数である「FTSE4Good Index Series」「FTSE JPX Blossom Japan Index」の構成銘柄に初めて選定
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史）は、このたび、ESG（環境、社会、ガバナンス）投資の代表的指数である、「FTSE4Good Index Series」と「FTSE JPX Blossom Japan Index」の構成銘柄に初めて選定されました。「FTSE JPX Blossom Japan Index」は、世界最大規模の年金基金である GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人、以下「GPIF」）が国内株式のESG指数として採用しています。
【「FTSE4Good Index Series」および「FTSE JPX Blossom Japan Index」について】
グローバルなインデックスおよびデータプロバイダーであるFTSE Russellにより構築された「FTSE4Good Index Series」は、環境、社会、ガバナンス（ESG）について優れた対応を行っている企業のパフォーマンスを測定するために設計され、責任投資ファンドやその他の金融商品の組成・評価のために、幅広い市場参加者によって利用されています。
また「FTSE JPX Blossom Japan Index」はFTSE Russellにより構築され、日本において環境、社会、ガバナンス（ESG）の優れた対応を行っている企業のパフォーマンスを反映する、業種中立的なベンチマークとして設計されています。
FTSE Russellの評価はコーポレートガバナンス、健康と安全性、腐敗防止、気候変動といった分野について行われており、「FTSE4Good Index Series」および「FTSE JPX Blossom Japan Index」の構成銘柄である企業は、環境、社会、ガバナンスに関する様々な基準を満たしています。
「FTSE4Good Index Series」：https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/ftse4good
「FTSE JPX Blossom Japan Index」：https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan
【参考１】GPIFが採用するESG指数のうち当社が選定された５つの指数について
・「FTSE JPX Blossom Japan Index」
・「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」
・「MSCI 日本株 ESG セレクト・リーダーズ指数」
・「Morningstar 日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除く REIT）」
・「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数」
GPIFのESG投資について：https://www.gpif.go.jp/esg-stw/esginvestments/
【参考２】統合報告書２０２５について
京王グループの財務や非財務に関する開示は統合報告書をご参照ください。
https://www.keio.co.jp/company/sustainability/management/integrated-report/
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部
TEL.０４２−３３７−３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
