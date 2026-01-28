CAC Holdings所属のボッチャアスリート、唐司 あみ選手が第27回日本ボッチャ選手権大会で銀メダルを獲得

■ボッチャとはヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障害者のために考案されたスポーツで、1984年のニューヨーク・パラリンピック大会からパラリンピック競技として採用されています。赤・青のボッチャボールを投げたり転がしたりして、目標のボッチャボール（ジャックボールと呼ばれる白いボッチャボール）に近づけ、その得点を争うスポーツです。■CACグループのCSR活動についてCAC Holdingsは、日頃より支えてくださっている社会および皆様に感謝の気持ちをお伝えする一つの形として、障害者スポーツであるボッチャの普及・支援活動を、株式会社シーエーシーをはじめとしたグループ会社と共に2016年より行っています。ITサービスを国内外で展開しているCACグループの力を生かし、ITを活用した観戦環境の整備等にも取り組んでいます。（ボッチャ普及・支援に向けたCACグループの取り組みについて）■CAC Holdingsについて1966年に日本初の独立系ソフトウェア専門会社として創業し、以来60年にわたりITサービスをグローバルに展開しているCACグループの持株会社です。近年は、グループの強みであるAI技術を活用した新たなプロダクトやサービスの創出にも注力し、持続可能でより良い未来の実現を目指しています。所在地： 東京都中央区日本橋箱崎町24-1設立年： 1966年URL ： https://www.cac-holdings.com/